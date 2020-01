VIDEO Cine este tânăra înotătoare lovită după ce a prins crucea de Bobotează. Decizia ÎPS Teodosie în acest caz

Antoanela Manac are 24 de ani şi este din Constanţa. Tânăra s-a aruncat luni, 6 ianuarie, în valurile mării pentru a prinde una dintre cele trei cruci de lemn aruncate de ÎPS Teodosie. A reuşit acest lucru, dar imediat un alt înotător a lovit-o şi i-a luat crucea din mână.

„Eu am ajuns la cruce, am pus mâna pe ea, el a venit, mi-a luat-o din mână. Cei care erau cu ÎPS în barcă au văzut foarte clar că eu am luat crucea. Am ridicat-o, iar el a venit şi mi-a smuls crucea. I-am spus să mi-o dea înapoi şi a început să mă lovească cu pumnii şi picioarele, apoi a plecat de lângă mine”, spune Antoanela.

ÎPS Teodosie a transmis, prin intermediul biroului de presă că „fata va primi o cruce identică cu cele de azi (din ziua de Bobotează n.red.), ca restauraţie morală faţă de ceea ce a păţit”.

Antoanela Manac este sportivă de performanţă, componentă a Lotului Naţional de Triatlon, campioană naţională şi balcanică la Triathlon şi Duathlon.

„La 4 ani, părinţii mei m-au înscris la cursuri de înot şi, chiar dacă eram foarte speriată la început de faptul că bazinul era destul de adânc, am ajuns să iubesc apă. Dintr-o simplă joacă am trecut la sportul de performanţă şi, la prima mea participare la o competiţie oficială, un concurs internaţional pentru copii şi juniori, am câştigat trei medalii de aur”, povesteşte sportiva pe pagina sa de Facebook.

Antoanela Manac SURSA FOTO: FB/Antoanela Manac

Pentru ea, înotul este mai mult decât un sport, este o adevărată pasiune. „Iar pasiunea m-a ajutat să merg mereu înainte, să iau startul la numeroase competiţii interne şi internaţionale şi zestrea de medalii a crescut spectaculos. Am căpătat experienţă şi mi-am conturat un palmares bogat, devenind campioană şi vicecampioană naţională la diferite categorii de vârstă în probele scurte de 50 şi 100 de metri craul, componentă a lotului naţional al României, dar şi învingătoare în numeroase concursuri naţionale în bazin şi în ape deschise”, mai scrie Antoanela.

Antoanela Manac SURSA FOTO: FB/Antoanela Manac

Vrea să participe la cât mai multe concursuri internaţionale, să obţină medalii şi să promoveze triatlonul în ţară. Mai are un obiectiv îndrăzneţ: să reprezinte România în proba de triatlon de la Jocurile Olimpice! La Tokyo, în 2020.

VIDEO: Momentul în care crucea îi este luată din mână. Sursa: Arhiepiscopia Tomisului

Pe aceeaşi temă:

VIDEO Înotătoare bătută după ce a prins o cruce aruncată în mare de ÎPS Teodosie. „Mi-a smuls-o din mână şi m-a lovit cu pumnii“

FOTO Noapte albă la Arhiepiscopia Tomisului. Cum s-a îmbuteliat aghiasma în PET-uri, în faţa Catedralei