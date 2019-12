VIDEO Un şofer băut a făcut scandal după ce i-a fost ridicată maşina parcată neregulamentar

Şoferul parcase neregulamentar pe strada I. Ghe. Duca din municipiul Constanţa. După ce Poliţia Locală i-a ridicat maşina, bărbatul, de 43 de ani, s-a dus în parcul auto pentru a o recupera în forţă.



„Bărbatul a pândit momentul când poarta a fost deschisă pentru ca maşinile angajaţilor şi cea de ridicări să poată ieşi din unitate şi a intrat în parcare pentru a-şi recupera maşina. După un schimb dur de replici cu angajaţii, omul s-a dus glonţ către maşina lui şi s-a suit la volan cu gândul să o recupereze. Tot incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere instalate în curte iar pe imagini se vede cum şoferul ajunge în dreptul porţii şi vrea să forţeze ieşirea”, spun reprezentanţii primăriei Constanţa.



Chiar dacă la prima poartă un angajat a vrut să-l blocheze cu maşina, şoferul nervos a trecut de „baraj” şi a ajuns la ce-a de-a doua poartă de unde sunt şi imaginile video puse la dispoziţie de primărie.

„Furios că nu poate ieşi, bărbatul se dă jos din autoturism şi începe să tragă de poartă. Angajaţii opun rezistenţă, moment în care omul se urcă din nou la volan şi încearcă să dea cu maşina peste cei care păzeau poarta. Are loc un nou schimb dur de replici, moment în care angajaţii parcului apasă butonul de panică iar la faţa locului sosesc două maşini de la firma de pază şi poliţiştii locali”, se mai arată în comunicatul primăriei.



Şoferul nu renunţă şi sună la 112, reclamând că este ţinut înăuntru, fără voia lui. La faţa locului au sosit şi poliţiştii de la Secţia 5 şi un echipaj de la Serviciul Rutier.

VIDEO: Momentul în care şoferul forţează ieşirea din parcul auto SURSA: Primăria Constanţa



Bărbatul a fost testat cu aparatul alcool test care a arătat faptul că se afla sub influenţa băuturilor alcoolice.



„El este cercetat acum de poliţişti pentru infracţiunile de violare a sediului profesional şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau alte substanţe. În plus, a fost sancţionat şi pentru apelarea nejustificată a numărului de urgenţă 112”, spun reprezentanţii primăriei Constanţa.



Administraţia locală reaminteşte faptul că autovehiculele care staţionează sau sunt oprite neregulamentar vor fi ridicate, transportate, depozitate şi eliberate de reprezentanţii SC Confort Urban SRL.



Maşinile vor fi depozitate în parcul auto situat pe strada Caraiman, nr. 1 şi se vor afla în paza operatorului, până la momentul eliberării. Paza acestui dispozitiv se realizează atât cu agenţi cât şi prin intermediul camerelor de supraveghere video.



Conducătorii auto îşi pot recupera maşinile doar după ce au achitat taxele prevăzute prin HCLM 399/ 2018 şi numai în prezenţa unui poliţist local: tarif ridicare maşini: 450 de lei, tarif transport maşini: 120 de lei, tarif depozitare maşini/zi: 60 de lei. Programul de restituire este non-stop.

