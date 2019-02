VIDEO Românii, eroi în jocuri de război olandeze. Creatorii s-au inspirat din luptele din Dobrogea şi de la Coşna

O companie olandeză de jocuri video a lansat o producţie premium care prezintă frânturi din Primul Război Mondial, în care România este unul dintre combatanţi. Jocul video „Tannenberg“ creat de BlackMill Games aduce pe ecrane secvenţe din bătăliile crâncene din Dobrogea (1916) şi de pe dealul Coşna (1917).

Olandezii au pornit jocul de la prima victorie a Germaniei împotriva Rusiei, din prima lună de război - august 1914. Bătălia de la Tannenberg s-a purtat în Prusia de est, pe teritoriul de astăzi al Poloniei. Deşi ruşii erau numeric superiori, Tannenberg s-a transformat rapid într-un dezastru pentru ei. În faţa pierderii trupelor şi implicit a victoriei, comandantul rus, generalul Aleksandr Samsonov, a preferat moartea în locul dezonoarei şi s-a sinucis.

Trăgaciul performanţei: o excursie din copilărie

Jos Hoebe (30 ani), fondatorul BlackMill Games, descrie pentru „Adevărul“ cum a decis să includă România în jocul „Tannenberg“.

„Istoria a fost întotdeauna motorul dezvoltării noastre, chiar de la început, din 2006. Eu unul am căpătat ’microbul’ când am vizitat câmpul de bătălie de la Verdun (Franţa), pe când aveam 12 ani. Verdun este la doar 5 ore de Olanda şi am fost fascinat de ce vedeam. Atunci am devenit captivat de Primul Război Mondial. Aşa a luat naştere primul joc, Verdun, unde am recreat luptele din tranşee. Frontul de est a văzut mai multe manevre şi încercuiri, astfel că am vrut să cuprindem acest tip de război în ’tactica’ noastră. Pentru fiecare lucru adăugat, facem multe cercetări în domeniu şi încercăm să reconstituim tipul de bătălie, în cadrul regulilor de joc video“, relatează Hoebe.

Invitaţia la nuntă în România

Inginerii de soft au considerat că războiul video trebuie să continue cu lupte aprige care cuprind şi teritoriul României.

Secvenţă din tranşeele românilor Sursa Tannenberg / BlackMill Games

„Strădania noastră de a întregi Frontul de est nu se termina cu confruntarea dintre Austro-Germania şi Rusia şi nu ar fi fost completă fără a adăuga campania din România. Asta ne-a permis să arătăm un alt mediu şi ne-am concentrat pe fazele dinspre finele războiului care s-a dus în tranşee şi în câmpul tactic, ceea ce a fost evidenţiat, de exemplu, în bătăliile de la Mărăşeşti şi Oituz. Pentru detalii m-am inspirat din cartea extrem de amănunţită a lui Erwin Rommel, ’Atacurile infanteriei’, şi dintr-un documentar de război, care ne-au furnizat o bază excelentă pentru aceste referinţe“, spune Jos Hoebe.

Rommel a înregistrat de altfel în România o înfrângere usturătoare, relatată în „Memoriile“ diplomatului Dimitrie Dimăncescu, declarat erou de război pentru victoria de la Coşna.

Dar o invitaţie la nuntă a avut darul să-l determine pe Jos Hoebe să acorde o atenţie sporită României. Tânărul din Olanda a fost invitat la nunta unui prieten, care s-a căsătorit la Bucureşti, în 2017. Pentru Jos a fost momentul să cunoască la faţa locului Carpaţii.

„Am călătorit pe Valea Prahovei (ca toţi turiştii care vin în România, bănuiesc), unde au avut loc bătălii din Primul Război Mondial. Vizita aceasta a fost o bună inspiraţie pentru a prinde atmosfera Carpaţilor de sud. Nu am putut ajunge, din păcate, pe câmpurile de bătălie. Dar, cum era anul 2017, am mers la Muzeul Naţional de Istorie a României şi la Muzeul Judeţean de Istorie din Braşov şi la castelul din Râşnova, unde am văzut expoziţii despre Primul Război Mondial. Mă gândesc că şi acesta a fost un factor în decizia de a include România în joc, pentru că era clar un aspect important al istoriei“, mărturiseşte Jos Hoebe.

„România ni s-a alăturat!“

Pentru a completa deci Frontul de est, de la Marea Baltică până la Marea Neagră, olandezii au adăugat cronologic bătăliile date pentru Dobrogea şi pentru dealul Coşna (1916-1917). Când au descoperit Dobrogea, mai ales, străinii au fost uimiţi.

„Dobrogea era ceva diferit de peisajul muntos şi împădurit din Carpaţi sau din zona Baltică, unde se purtaseră bătălii importante. Asta a dat un contrast grozav secvenţelor, din punct de vedere vizual. Ne-am concentrat astfel pe amplitudinea priveliştii, pe câmpul deschis, pe existenţa fortificaţiilor. Designul a fost bazat pe cetatea de la Turtucaia, de pe malul drept al Dunării“, explică Jos Hoebe.

În promovarea jocului, creatorii au anunţat noutatea care face lupta şi mai intensă: România intrase în joc, în lupta cu Bulgaria. „România s-a alăturat forţelor din război. Intră şi joacă în echipa de Infanterie a românilor, încearcă-le armele şi luptă-te pentru controlul noii hărţi! Aceasta este ’construită’ pe dealul Coşna, unde a avut loc o bătălie cruntă între români care apărau teritoriul şi austro-ungari. Aţi votat pentru o brigadă românească şi iată-i aici!“, te poftesc la joc olandezii de la BlackMill Games.

Românii pasionaţi de istorie militară le-au transmis deja observaţiile legate de acurateţea uniformelor şi a echipamentelor de război, oferindu-şi ajutorul voluntar în redarea fidelă a efectelor.

Primul Război Mondial, temă încă neexploatată

Jos Hoebe spune că a lucrat să ajungă la acest nivel mai mult de jumătate din viaţă. Compania a început în 2006 cu trei membri fondatori: Jos Hoebe şi fraţii Hergaarden, Matt şi Mike, de la studioul M2H. Cei trei sunt localizaţi în Alkmaar. După lansare, echipa s-a mărit. Acum sunt în jur de 15 oameni (4 programatori, 2 artişti, 2 designeri, PR-i etc), care lucrează de la propriile birouri. Echipa PR, de exemplu, se află la Utrecht, la oficiul GameDrive.

Jos Hoebe (centru) şi fraţii Hergaarden au inclus România în „Tannenberg“ Sursa BlackMill Games

„Este un mare interes pentru jocurile istorice. Fanii noştri chiar apreciază timpul şi efortul pe care-l depunem pentru documentare. Sunt genul de oameni cărora le place să se cufunde ei înşişi în istorie. Oamenilor le plac, de asemenea, filmele istorice care arată o anumită perioadă din timp. Primul Război Mondial este puţin reprezentat în media, neexistând mari producţii hollywoodiene pe această temă - din diferite motive, cum ar fi lupta între un Bine şi un Rău care nu sunt definite, nu există astfel acei băieţi răi care fac intriga şi mai provocantă. Apoi armamentul este de modă veche, lupta este grotescă... “, consideră olandezul.

Lansarea jocului „Tannenberg“ le-a atras foarte mulţi clienţi din partea de est a Europei. „Cu <Tannenberg> am văzut o creştere majoră de vânzări în Europa centrală şi de est, în special în Rusia - deloc surprinzător. Dacă Primul Război Mondial este un subiect relativ necunoscut, Frontul de est este şi mai şi“, afirmă Jos Hoebe. Pentru domeniul jocurilor video, cea mai mare piaţă rămâne Statele Unite ale Americii, fapt pe care olandezii îl pun, cel mai probabil, pe seama obiceiului de consum online şi de plată online.

