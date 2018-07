VIDEO Răspunsul primit de motociclişti care căutau drumul spre Hârşova, viral. „Ar trebui să mă declare cetăţean de onoare“, spune autorul postării

Iulian Băncău, arhitect din Bucureşti şi pasionat de motociclism, se întorcea la mijlocul lunii iulie de la mare, împreună cu nişte prieteni.

Ei s-au hotărât să nu meargă pe Autostrada Soarelui, un drum pe care îl fac des, cu viteză, astfel că au mers pe alt traseu, prin localităţile din judeţul Constanţa. Ajunşi la Cernavodă, au vrut să afle care este drumul spre Hârşova.

„Pentru că eram cu motocicletele, am avut o înţelegere cu cei 2 prieteni de când am plecat la drum, să nu mergem pe autostradă pentru că este plictisitor şi de viteză ni s-a cam luat... Aşa am ajuns în Cernavodă să cerem informaţii pentru a ajunge la Hârşova“, relatează Iulian.

Răspunsurile primite de călători au fost de natură a-i deruta şi mai tare, dar şi de a-i amuza teribil. Întrebaţi de drumul spre Hârşova, doi tineri au arătat în direcţii opuse, iar un al treilea bărbat a avut altă părere.

„Am pus filmuleţul pe facebook pentru amuzamentul celor cu care sunt prieten pe facebook, doar că în mai puţin de 24 de ore se amuzase pe seama lui mai mult de jumătate de milion de oameni. A fost o întreagă nebunie. Încă mai primesc friend request-uri, like şi share...“, povesteşte arhitectul-motociclist.

Înregistrarea făcută cu camera GoPro montată pe casca motociclistului are aproape 818.000 vizualizări pe Facebook şi peste 1.000 pe Youtube. „În condiţiile astea, cred că Hârşova ar trebui să mă declare cetăţean de onoare“, a râs Iulian.

Ruta ocolitoare n-a fost degeaba parcursă, pentru că motocicliştii au văzut prin Dobrogea peisaje frumoase pe care le-au pozat şi le-au arătat prietenilor de pe Facebook.

Pe aceeaşi temă:

FOTO Spectacolul unic al Dunării la poalele unei celebre cetăţi antice. Peisajele superbe din jurul carierelor de calcar

Superbul muzeu unicat în România din cotloanele Dobrogei. A fost inaugurat de trei dintre cei patru regi ai României