VIDEO Povestea puştiului din Medgidia care a jucat în filmul „5GANG“: „Sursa mea de inspiraţie este chiar oraşul meu“

Unul dintre puştii din filmul care a înnebunit publicul tânăr din România, „5GANG: Un altfel de Crăciun“, este Costin Maxinese aka Costi Max, un vlogger din Medgidia.

Băiatul de 19 ani are deja notorietate în mediul online, unde îşi postează micile producţii: clipuri video în care arată cum să te descurci pe litoral cu bani puţini, cum să supravieţuieşti ca student, care sunt tipurile de liceeni, cum se desfăşoară Bacalaureatul la liceele din Constanţa, cum decurge un interviu de angajare şi cum e viaţa în căminele studenţeşti din Bucureşti.

GALERIE FOTO CU COSTI MAX, VLOGGERUL DIN MEDGIDIA

Clipurile lui Costi Max au zeci de mii de vizualizări, iar cooptarea în echipa lui BRomania, celebrul vlogger constănţean Matei Dima, l-a făcut şi mai vizibil. Costi a jucat deja în două producţii marca BRomania: serialul de comedie „L-a seral“ (în rolul Costi) şi filmul „5GANG: Un altfel de Crăciun“.

În acesta din urmă, băiatul interpretează un rol negativ – pe Carafă junior, fiul interlopului Carafă, jucat de Micutzu (Cosmin Nedelcu). Cu Selly în rolul principal şi cu Matei Dima ca regizor debutant, „5GANG“ este cel mai bine vândut film românesc în primul weekend de la lansarea din 27 decembrie 2019 din ultimii 30 de ani.

Cum să ajungi din Medgidia în trupa lui BRomania

Vedetă în oraşul său, Costin Maxinese se pregătea de o viaţă aşezată, în care să calce pe urmele părinţilor săi în antreprenoriat. Tânărul a jucat fotbal de performanţă la Medgidia şi la Constanţa, a absolvit anul trecut Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu“ din Medgidia şi a intrat la Academia de Studii Economice din Bucureşti. Dar în septembrie 2018 s-a petrecut întâlnirea care i-a schimbat în cele din urmă cursul vieţii.

Pasionat de filmat, Costi s-a înscris la concursul „Next Big Vlogger“, a cărui temă era de a reface un clip al lui BRomania. Cu greu a găsit pe cineva care să apară cu el în faţa camerei. O prietenă l-a salvat, iar videoclipul a fost selectat de BRo pentru competiţie. Băiatul din Medgidia nu a câştigat acel concurs, dar a câştigat atenţia şi prietenia lui Matei Dima.

„BRo m-a remarcat, a spus că s-a regăsit în mine – şi asta m-a surprins, şi m-a ambiţionat. Mulţi apropiaţi sunt de părere că noi doi semănăm foarte mult la atitudine, la gesturi. Am păstrat legătura şi pe parcurs, am descoperit cât de multe avem în comun: de la faptul că amândoi ne-am dat seama în clasa a XII-a ce o să facem pe viitor până la faptul că mamele noastre se tund la acelaşi salon din Constanţa“, povesteşte Costin cu umor.

Glumeţul de serviciu

În copilărie, Costi era glumeţul de serviciu, iar cheia popularităţii sale erau glumele în care făcea haz de situaţii, fără să jignească pe nimeni. Asta au apreciat şi profesorii din şcoală, care l-au lăsat să se manifeste, înţelegând că nu e vorba de obrăznicie, ci de o aptitudine.

„De când eram mic, făceam caterincă în gaşcă. Nu ofensam pe nimeni să mă pot numi obraznic. De aceea, nici profesorii nu mi-o luau în nume de rău. Mă bucur că şi profesorii, şi părinţii au înţeles chestia asta şi au apreciat creativitatea. Sursa mea de inspiraţie? Este chiar oraşul meu natal, Medgidia. Oamenii care vin din oraşele mai mici au în ei sentimentul că trebuie să reuşească să iasă de aici. Dar chiar dacă vrei să pleci, abia aştepţi să te întorci.“

Ţinta preferată a tânărului este personajul atât de răspândit în societate, care mizează totul pe imagine: bogatul închipuit, şmecherul care se laudă că învârte bani, deşi în realitate abia se descurcă. „În majoritatea video-

clipurilor şi în viaţa reală fac glume despre cât de sărac sunt. Încerc să ironizez asta cât mai subtil, cu riscul de a nu se prinde de poantă decât foarte puţină lume“, explică băiatul.

„Trebuie să păstrezi echilibrul între lumea virtuală şi cea reală“

În clipurile sale, Costi Max reuşeşte să-i parodieze pe „băieţii de băieţi“ fără să rostească o înjurătură şi fără să facă vreun gest vulgar, iar asta îl face şi mai de apreciat, mai ales că filmuleţele sale sunt urmărite de copii şi adolescenţi în căutare de modele.

„Eu cred că noile generaţii sunt din ce în ce mai deştepte. Sunt printre ultimele generaţii care şi-au petrecut toate serile verii pe afară, pentru că nu aveam altceva mai bun de făcut. Copiii din ziua de azi au acces la orice informaţie pe care o doresc. Nu mai sunt atât de îngrădiţi şi aşa îşi formează singuri propriile opinii şi idei, pentru că au de unde învăţa.“

Recunoaşte că nu se uită prea mult la televizor, preferând să-şi caute singur informaţia de care are nevoie. „Televizorul îţi impune nişte limite: vezi ce vor ei să vezi, la orele la care vor ei. Acum, toţi având acces la internet foarte uşor, poţi să vezi ce vrei tu, când vrei tu şi cred că asta dă sentimentul de «da, mă, eu vreau să fac asta, cum am văzut aici». La televizor poţi vedea un meci de fotbal şi un interviu după meci cu un fotbalist, de exemplu, ori un documentar. Pe net pot căuta apoi orice informaţie, povestea lui de viaţă şi multe altele ce mă pot motiva să fac şi eu asta. Nu sunt de acord să-ţi petreci atât de mult timp în mediul virtual, trebuie să păstrezi echilibrul între lumea virtuală şi cea reală. Pe mine mă bucură când văd copiii că fac ceva folositor, mai ales pe cei din sport“, mărturiseşte Costin.

„D e ce ei pot şi eu nu?“

Dorinţa de a se lansa în spaţiul virtual a fost impulsionată de apariţia vloggerilor, acei îndrăzneţi care îşi făceau jurnal filmat din orice, povestind tot felul de întâmplări, unele de-a dreptul banale. „Unii vloggeri făceau foarte multe vizualizări şi primeau aprecieri pe nişte chestii destul de banale, din punctul meu de vedere. Aşa că am spus: «De ce ei pot şi eu nu?»“, spune Costi. A făcut un sondaj pe Instagram întrebând oamenii dacă să se facă vlogger. Majoritatea celor chestionaţi l-au încurajat, aşa că băiatul a fost impulsionat să intre în această lume a vloggingului, iar când a mers la Londra, la unul dintre cei doi fraţi mai mari, a filmat primul său videoclip. Debutul a fost promiţător: 1.000 de vizualizări în câteva ore.

Costi, în mijloc cu Selly şi Micutzu Sursa Fabrica de PR

La primele filmuleţe a avut emoţii dacă vor fi sau nu pe placul publicului. Apoi şi-a spus că, indiferent de părerea celorlalţi, trebuie să continue, în stilul lui. „Simţeam de mult că o să se întâmple ceva în viaţa mea. Fix acum trei ani am deschis un răvaş pe care scria: «Your destiny is great; be patient». Când am numit primul videoclip «Plecat de acasă», am simţit că ceea ce am început atunci o să fie motivul pentru care o să plec de acasă“, povesteşte Costin Maxinese.

De la ASE la Actorie

Costin Maxinese a devenit coleg de platou cu artiştii Global Records (GR), compania fondată de Ştefan Lucian Gîtiţă, producătorul din Costineşti care a lansat-o pe Inna. În portofoliul GR sunt numele la modă de muzicieni, actori, comedianţi, vloggeri, instructori de fitness, influenceri etc. – de la Inna la Antonia, Delia, Irina Rimes, Carla’s Dream, The Motans, Vanotek, Mark Stam, BRomania, Selly, Micutzu, Dan Badea şi Cătălin Bordea. Dintre artiştii de stand-up comedy îi urmăreşte pe Micutzu, care a ajuns să-i fie „tată“ în filmul „5GANG“, pe Bordea, Teo, Vio şi Costel. Serialul său preferat este „Rick & Morty“, iar dintre artiştii de la Hollywood, îi admiră pe Jim Carrey, Leonardo di Caprio şi Robert de Niro. Dintre vloggeri îi place de BRomania şi de Selly. „Pe Selly îl apreciez foarte mult pentru munca sa şi pentru cum evoluează mereu. Iar BRo este mentorul care mi-a dat o şansă uriaşă în industrie şi vreau să profit de ea la maximum“, spune Costin.

Lumea filmului l-a atras definitiv, astfel că studentul de la ASE vrea să dea admitere în acest an la Actorie. L-a convins tot ce a trăit în ultimele luni. „Mi-a plăcut rolul lui Carafă jr., mi s-a potrivit pentru că am putut să-l execut cu uşurinţă. E o senzaţie minunată să vezi atâta profesionalism în jurul tău. M-a maturizat. Eu eram obişnuit să-mi filmez clipurile cu telefonul, ajutat de un prieten. Să văd atâtea camere, lumini şi lavaliere a fost o nouă experienţă pentru mine, pe care aş vrea să o repet toată viaţa. A fost cam obositor, deoarece am filmat foarte mult noaptea, şi dormeam foarte puţin, şi beam cafea – ceea ce eu nu fac defel. Dar m-a călit stilul de viaţă din Medgidia. De acolo am luat această «foame» pentru lucrurile noi şi această dorinţă de evoluţie constantă“, adaugă tânărul vlogger, aflat la începutul carierei în cinematografie.

Pe aceeaşi temă:

Românul care a dus Medgidia în Liga Campionilor. Tricolorul, arborat pe marile stadioane ale Spaniei

Licean din Medgidia, premiat de NASA. El a ajuns şi în finala Olimpiadei Geniilor