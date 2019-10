VIDEO Litoralul turistic, pe vreme rece. Unde se pot face băi de nămol şi terapie balneară care îţi repară oasele

La Techirghiol, locul unde se face balneologie de 120 ani, unde există cel mai cunoscut sanatoriu balnear de pe litoral, este foc continuu pentru cei care au testat pe pielea lor binefacerile nămolului sapropelic.

„Tratamentele balneare de la Techirghiol sunt considerate miraculoase şi unice în Europa, iar factorul-cheie este nămolul Lacului Techirghiol, rezultat al faunei şi florei lacului Techirghiol şi al apei sărată a lacului, puternic hipertonă, cu o concentraţie de aproximativ 80 grame săruri minerale la litru, care reprezintă o veritabilă apă terapeutică“, se mândreşte echipa Sanatoriului Balnear şi de Recuperare Techirghiol.

Supranumit „aurul negru“, nămolul de Techirghiol aduce alinarea afecţiunilor reumatice în special, dar şi a altor boli.

Aici se pot trata: afecţiuni reumatismale degenerative (artroze periferice, spondiloze vertebrale etc); afecţiuni reumatismale de tip inflamator (poliartrită reumatoidă, spondilită anchilozantă, artropatie psoriazică etc); sechele postraumatice; afecţiuni ale sistemului nervos central şi periferic (nevralgii de orice cauză şi localizare, radiculopatii, hemiplegii, hemipareze, paraplegii, parapareze, scleroză multiplă, boală Parkinson etc); afecţiuni ginecologice (sterilitate secundară, insuficientă ovariană, dismenoree etc); afecţiuni dermatologice (dermatoze, psoriazis, eczeme, urticarie cronică, acnee etc); afecţiuni vasculare periferice (insuficientă circulatorie venoasă periferică, sindrom de ischemie periferică etc.)

Cura balneară nu este recomandată însă în anumite cazuri: tumori maligne, sarcina, lăuzie, epilepsie, insuficienţe cardiace, hepatice sau renale decompensate, afecţiuni acute febrile sau cronice în puseu de exacerbare acută etc.

La Sanatoriul balnear Techirghiol, internarea pacienţilor în secţiile de Recuperare (pensionari, salariaţi, copii, neasiguraţi) se face cu programare obţinută fie telefonic, fie prin prezentare la recepţie, iar în secţia Sanatorială în urma obţinerii unui bilet de tratament, eliberat de Casa de Pensii.

Pachetul costă între 80 şi 310 lei pe zi, în funcţie de asigurarea medicală, cu cazare, masă în regim de pensiune completă şi tratament (minimum 2 consultaţii medicale la iniţierea tratamentului şi la final + aplicaţii balneare majore + proceduri de masaj + şedinţe de kinetoterapie + aplicaţii de electroterapie), cu parcare şi internet gratuit. Cea mai ieftină procedură este 3,5 lei (manipulări articulaţii periferice), cea mai scumpă este 50 lei (masaj general).

Tot la Techirghiol funcţionează şi mai tânărul Sanatoriu al avocaţilor. Este un aşezământ privat, care primeşte pacienţi din afară, iar preţul unui pachet este între 350 şi 435 lei pe zi, cu tratament (o consultaţie primară, o consultaţie de control şi procedurile medicale prescrise de medicul curant, în funcţie de schema de tratament stabilită de acesta), trei mese pe zi, de tip „bufet suedez“ şi cazare în camere duble de 4 stele.

La complexul balnear Doina din Neptun, pachetul costă 120 lei de persoană pe zi (cazare, mic dejun, tratament - 2 proceduri/zi). O altă destinaţie căutată este şi Clinica Grand (Efosan) din Eforie Nord, pe numele său întreg Spitalul clinic de recuperare medicină fizică şi balneologie Eforie Nord. Tot la Eforie Nord există şi alte centre de tratament, precum Vraja mării, Steaua de mare, Europa-Ana Aslan etc.

