VIDEO Litoralul, plin de evenimente artistice. Muzică, filme în aer liber, dans, modă, croaziere de o zi

Pe faleza Cazinoului cântă în fiecare seară orchestra Academiei de Muzică „Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca. La „Sunset Sea-mphony - Simfonia Centenarului”, 25 instrumentişti sub bagheta dirijorului Răzvan Metea au pregătit un repertoriu compus din 60 melodii reprezentative pentru muzica românească: Andrii Popa (Phoenix), Hai acasă (Gil Dobrică), 20 de ani (Voltaj), Dacă vrei (Celelalte cuvinte), Până când nu te iubeam, Ciuleandra (Maria Tănase), Ciobănaş cu 300 de oi, Zaraza, Lalele (Luigi Ionescu), Căsuţa noastră (Gică Petrescu), Drumurile noastre (Dan Spătaru), Copacul (Aurelian Andreescu), Dacă pleci (Cătălin Crişan), Vino iar în gara noastră mică (Gabriel Dorobanţu), Dacă dragoste nu e, nimic nu e (Gheorghe Gheorghiu), Vara nu dorm (Connect-R), Fată dragă (Mădălina Manole) etc.

Muzicienii sunt susţinuţi de şase balerini profesionişti care dansează şi invită publicul să li se alăture la piesele cele mai populare. Spectacolele au loc până la 19 august inclusiv, între orele 19.30 şi 21.00, pe faleza Cazino Constanţa, în zona grupului statuar Pescarii.

Seară de seară, în Piaţa Ovidiu sau pe faleza Cazinoului sunt proiectate gratuit „Filme în aer liber“ (foto jos). Maratonul cinematografic ţine până la 19 august şi oferă vizionarea dintre cele mai premiate producţii ale tuturor timpurilor: Grand Hotel Budapest, No country for old men, Little Miss Sunshine, Grease, Bonnie and Clyde, Taxi driver etc. La 4 august, pe lângă filme, are loc un spectacol de muzică şi dans flamenco cu Lucas Molina.

Tot în zona veche a Constanţei va avea loc JazzUp Sea, primul festival de jazz, în perioada 2-5 august. Concertele se desfăşoară în Piaţa Ovidiu, la Cazino, la Muzeul de Arheologie, la Muzeul de Artă şi la Centrul Multifuncţional Jean Constantin (fostul cinema Republica). Cântă Elena Mândru-Turunen, Luiza Zan, Alexis Cardenas & Recoveco etc.

În fiecare sâmbătă seara, pe faleza Cazinoului se dansează milonga (video jos), cu artişti de la Şcoala Tango Magico din Constanţa - până la 29 septembrie.

La 4 august este vernisată expoziţia „Regina Maria - 100 de ani de inspiraţie“ la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa. Până la 19 august, publicul va vedea obiecte care au aparţinut Reginei, cărţi rare cu autograf, colecţie de vestimentaţie semnată Agnes Toma şi inspirată de Regina Maria, lucrări de artă.

Tot la 4 august va fi spectacolul „Unirea - Sub zodia Mariei, Regina tuturor românilor”. De la ora 21.30, pe platoul din faţa Cazino-ului, publicul este invitat la „unul dintre cele mai emoţionante evenimente care a avut loc vreodată la Constanţa“. Amfitrioni sunt actriţa Maia Morgenstern, Orchestra Simfonică Bucureşti, condusă de renumitul dirijor Jin Wang, şi interpreţii Jezebel, Vlad Miriţă, George Ionuţ Vărban, Andrei Lazăr. Cazino-ul va fi luminat prin tehnica videomapping (proiecţii colorate în multiple forme), iar colecţia Agnes Toma, inspirată de cea mai frumoasă regină a Europei acelor vremuri, va fi acompaniată de Orchestra Simfonică Bucureşti. O efigie a Reginei Maria, turnată în bronz, operă a sculptorului Cosmin Hiristea, dedicată acestui eveniment marcant, va rămâne în patrimoniul Primăriei Municipiului Constanţa şi va putea fi amplasată într-un spaţiu ales de municipalitate.

Tot în seara de 4 august, la Vama Veche, la Plaja de Carte (foto jos) va fi o proiecţie specială a celui mai bun film românesc al anului 2017 - „Un pas în urma serafimilor“, în prezenţa regizorului Daniel Sandu şi a actorilor Ştefan Iancu, Ştefan Mihai, Ali Amir, Cristian Bota. În aceeaşi seară, la Dincolo din Vama Veche se ţine discotecă unde cântă Corina Chiriac.

În perioada 1-5 august are loc festivalul Cinemascop la Grădina de vară din Eforie Sud. De la ora 17, grădina aşteaptă copiii la ateliere creative, iar seara, primii 200 de spectatori ai fimelor primesc o bere cehă din partea casei. Filmele încep la ora 21, oferite de instituţii europene de cultură.

Tot sâmbătă, 4 august, în Piaţa Ovidiu, începând cu ora 17.00, este serbată Ziua Multietnicităţii Dobrogene. Vor fi prezentate prin cântec, joc şi costume populare tradiţiile culturale ale minorităţilor etnice.

Ce mai poţi face pe litoral, contra cost

Marţea şi joia se fac plimbări cu caiacul pe Marea Neagră, de la Pescărie - până la 30 august (50 lei/persoană), iar duminica - pe lacul Limanu (100 lei/persoană).

Vinerea, la apus, se fac plimbări pe mare, din Portul Tomis, cu velierul (100 lei/persoană).

Croazieră în Delta Dunării Sursa Facebook Day Trips Constanţa

Miercurea şi vinerea, de la ora 6 dimineaţa, pe plaja Trei Papuci din Constanţa sunt şedinţe de yoga, iar duminică seara (5 august), pe malul lacului Siutghiol, yoga va fi urmată de o degustare de vinuri dobrogene Alira (50 lei/persoană).

Croaziere de o zi în Delta Dunării se fac cu plecare din Constanţa la Murighiol, apoi îmbarcare pe şalupe, plimbare pe canale cu ghidul local, oprire pentru a fotografia pelicani, cormorani, egrete, nuferi galbeni şi albi. Prânzul pescăresc este opţional şi costă 45 lei/persoană, iar preţul excursiei este de 189 lei/adult, 159 lei/copil.

La Costineşti începe la White Horse „Out of Doors Fest“ (2-5 august), cu 21 trupe rock şi electro: Vama, Roa, Robin and the Backstabbers, Şuie Paparude, Viţa de vie, Coma, Trooper, Subcarpaţi, OCS, Cred că sunt extraterestru, Bucium etc. Abonamentul costă 150 lei, iar biletul de o zi - 39 lei.

Trupa Coma, în concert Sursa Facebook Coma

