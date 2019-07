VIDEO Inna, criticată pentru concertul de la NEVERSEA. Fanii îşi apără idolul. Fotbalistul Cristian Manea de la Naţională, printre spectatori

Nemulţumirea spectatorilor a pornit chiar de la accesul la festivalul organizat pe plaja Modern din Constanţa. Au fost cozi uriaşe la porţile de intrare, în special la standurile unde îţi primeai brăţara.

„4 ore de stat la coadă, încă n-am intrat, concerte pierdute, bani pierduţi, cazare plătită degeaba, practic astăzi mi-aţi arătat cum să îşi bată cineva joc de tine pe banii tăi. Vreau banii înapoi pe biletul plătit oricum degeaba pentru că n-am intrat. Sunteţi jalnici. Am făcut check-in online, am venit din Grecia special pt festival, şi am ajuns la ora 8 la intrare, acum nu ştiam că trebuie să mă cazez în CT cu o săptămână înainte să ca să pot intra decent şi eu la festival“ - Rebeca

„Subscriu, şi eu am stat ca boul la coadă 4 ore şi 20 de minute, după ce am venit 600 de km pentru festivalul curului, zi pierdută, nici n-am mai intrat că nu avea rost, bani pierduţi, timp pierdut, nu mai zic cam cum huiduia lumea şi ce a ieşit acolo cu jandarmii“ - Valentin

„De ce lăsaţi check in-ul pe ultima sută de metri când îl puteţi face cu o zi înainte sau mai devreme în ziua respectiva? Vrem toţi odată şi în acelaşi timp. Eu nu vad aici o organizare proasta a evenimentului pentru ca bratarile se puteau ridica şi cu 2 zile înainte de festival. Lipsa de organizare este şi la noi“ - Raluca

Artiştii şi scenele, aceleaşi de anul trecut, au fost de asemenea ţinta nemulţumirilor:

„La Inna vocea nu a fost inclusă in preţul biletului??“ - Oana

„Din păcate se vede că nu este obişnuită să cânte şi în acelaşi timp să şi danseaze, îi cam oboseşte vocea“ - Dragoş

„De cânta Salam ce se distrau toţi“ - Gabriel

„Hai că ăsta e show de zilele oraşului“ - Matei

„Puteaţi să alegeţi scena din primul an că e mai ok faţă de cea de anul trecut“ - Ionuţ

„Oricum era mai ok decât asta reciclată“ - Leonard

Pagina de Facebook a NEVERSEA este însă inundată de fanii care postează laude şi aprecieri la adresa festivalului: „Nici nu poate fi comparat cu UNTOLD. Te iubesc, NEVERSEA!“

Printre spectatori a fost şi fotbalistul Cristian Manea de la Naţionala de tineret U21. El este din Constanţa şi a venit la festival împreună cu iubita şi cu prieteni de-ai săi.

Fotbalistul Cristian Manea, la NEVERSEA FOTO S.I.

