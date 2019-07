VIDEO A fost prima zi de NEVERSEA, cu artişti de top, o mare de oameni şi focuri de artificii. Programul zilei a doua

Organizatorii au anunţat că prima zi a celui mai mare festival de la malul Mării Negre, NEVERSEA 2019, a fost un real succes.

„Peste 55.000 de festivalieri au participat la evenimentele din perimetrul festivalului. Cei mai mulţi dintre ei au aşteptat însă să vină seara când pe scenele festivalului au urcat artiştii lor preferaţi. Unii dintre artiştii care au concertat aseară pe scena principală au fost prezenţi pentru prima dată la NEVERSEA şi s-au arătat impresionaţi de numărul mare de fani“, spun aceştia.

Debutul ediţiei cu numărul trei a festivalului NEVERSEA a fost făcut de pe scena principală de Partydul Kiss Fm condus de Olix şi Dan Finţescu, urmaţi de Alex Parker, Mahmut Orhan, Inna şi mult-aşteptatul G-EAZY. Artistul american a fost pentru prima dată în România şi s-a declarat impresionat de fanii pe care i-a găsit. Mai mult decât atât, pentru ca s-a simţit atât de bine la malul Mării Negre, artistul le-a cerut organizatorilor să îi prelungească durata show-ului.

„Este pentru prima dată când vin în România. Tot ce am auzit, înainte să ajung, au fost poveştile despre Dracula. Însă am găsit aici un public minunat şi am rămas impresionat de căldura şi de energia cu care m-au primit“, a declarat G-EAZY.

Pe scena principală a festivalului au mai urcat aseară şi ATB, Alesso şi Lucas&Steve. Show-urile lui Alex Parker, INNA, Mahmut Orhan, G-EAZY, ATB, Lucas&Steve şi Dimitri Vangelis &Wyman au putut fi urmărite live pe pagina de facebook şi canalul de YouTube Neversea.

Deschiderea oficială a festivalului a fost marcată cu focuri de artificii acompaniate de acrobaţi suspendaţi. Pe celelalte scene au concertat alţi peste 30 de artişti printre care Boris Brejcha, Arapu, Kristian Nairn, Şatra B.E.N.Z, Spike, Rudimental DJ şi mulţi alţii.

