VIDEO Festival de sporturi nautice şi pe plajă, la Techirghiol: jocuri marinăreşti, curse pe apă, focuri de tabără şi muzică

Ajuns la a treia ediţie, Festivalul Naţional al Sporturilor Nautice şi pe Plajă este organizat de Clubul Nautic Român, în colaborare cu Primăria Techirghiol şi Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport Constanţa. Locul de desfăşurare este baza nautică din Oraşul Techirghiol, în perioada 31 mai-2 iunie a.c.

Aici vor fi organizate concursuri la opt discipline sportive: yachting, windsurfing, kiteboarding, stand up paddle, kaiac, jocurile marinăreşti, volei pe plajă şi badminton, unele dintre concursuri fiind organizate sub forma de ştafete sau trasee utilitar aplicative şi vor fi susţinute ateliere pentru popularizarea unor programe de fitness şi mişcare precum zumba şi yoga.

Antrenori şi instructori calificaţi vor susţine cursuri de iniţiere la toate disciplinele de concurs, înaintea starturilor, iar fiecare zi se încheie cu premierea competitorilor laureaţi. Pentru fiecare disciplină competiţională vor fi organizate categorii de amatori şi de profesionişti, clasificate la rândul lor pe criterii de gen şi vârstă.

Festivitatea de deschidere a celei de-a III-a ediţii a Festivalului Naţional al Sporturilor Nautice şi pe Plajă va fi urmată de o petrecere în jurul unui foc de tabără, la care sunt invitaţi participanţii, arbitrii, voluntarii, susţinătorii şi partenerii. „Pe baza experienţei acumulate la ediţiile anterioare, ne aşteptăm ca peste 300 de concurenţi să ia startul la probele sportive“, afirmă prof. Andreea Mihăescu, campioană la yachting şi preşedinte al clubului.

Pe parcursul celor trei zile, o grupă de liceeni va realiza şi publica materiale de presă pentru revista Magazin Nautic şi Nautica TV, despre evenimentul sportiv, sub îndrumarea unor redactori consacraţi, în baza parteneriatului de mentorat profesional, încheiat între Filiala Dobrogea a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, Colegiul Naţional Mihai Eminescu şi Clubul Nautic Român.

Evenimentul, inclus în calendarul competiţional anual al Federaţiei Române Sportul Pentru Toţi, promovează un stil de viaţă sănătos şi sporturile nautice, socializarea, consolidarea lucrului în echipă, voluntariatul, incluziunea socială a copiilor şi tinerilor cu deficienţă de intelect (asistaţi în Complexul de servicii sociale Sparta Rotterdam) şi crearea unei culturi a sportului de masă.

Sporturi nautice pe lacul Techirghiol

Program

31 mai 2019

●18:30 – Festivitate de deschidere pe plaja de la baza nautică Techirghiol, str. Victor Climescu nr. 15.

●19:00 – Moment artistic + Defilare de modă cu echipamente sportive

19:30 – Barbeque Party

●19:30 - Muzică Live + Foc de tabără

●20:30 – Şedinţă tehnică Moonlight Paddle (SUP + Kaiac – profesionişti)

●21:00 – Start Moonlight Paddle

●22:30 – Festivitate de premiere Moonlight Paddle

1 Iunie

● 9:30 – Înscrieri volei - amatori

●9:30 – Înscrieri Yachting (Traseu Aplicativ sub formă de ştafetă)

●10:00 –Yoga

●11:00 – Start Competiţie Volei amatori (Echipe mixt – 4 concurenţi)

●11:00 – Start Yachting (Echipe mixte – 3 concurenţi)

●15:00 – Zumba Kids

●15:30 – Zumba

●16:00 – Jocuri marinăreşti (traseu utilitar aplicativ)

2 Iunie

●9:30 – Înscrieri Badminton amatori

●9:30 – Înscrieri Kaiac amatori (simplu şi dublu)

●10:00 – Yoga

●10:30 – Start Badminton

●10:30 – Start Kaiac amatori

●13:00 – Înscrieri SUP – amatori

●13:30 – Start SUP

●15:00 – Zumba Kids

●15:30 –- Zumba

●16:00 – Festivitate premiere / Închidere festival.

* Competiţiile de Windsurf şi Kiteboarding vor fi programate în funcţie de condiţiile meteorologice.

* Festivităţile de premiere, la fiecare disciplină sportivă, vor avea loc la o oră după finalizarea competiţiilor.

* Pe tot parcursul festivalului, instructori specializaţi în sporturile nautice vor organiza cursuri de iniţiere, gratuite.

Clase şi categorii competiţionale:

■ Yachting - Ştafeta optimist ( echipe de 3 persoane)

■ Windsurf

■ Kiteboarding

■ SUP – profesionişti (femei, bărbaţi, copii)

– amatori (femei, bărbaţi, copii)

■ Kaiac – profesionişti (adulţi, copii)

– amatori (simplu – femei, barbaţi, copii + dublu)

■ Badminton – amatori (dublu)

■ Volei pe plajă – amatori (echipe mixt de câte 4)

■ Jocuri marinăreşti – amatori ( adulţi, copii)

Partenerii evenimentului sunt: Primăria Oraşului Techirghiol, DJTS Constanţa, FRSPT, Colegiul Naţional Mihai Eminescu Constanţa, Filiala Dobrogea a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România (UZPR), Asociaţia Aisser-Călăraşi, Asociaţia Club Sportiv Actis-Călăraşi, Asociaţia Arete Sports, din Vratsa (Bulgaria), Asociaţia Sports for You and Me – sports club canoeing, boxing and powerlifting, din Vidin (Bulgaria), Corpore Sano-Techirghiol, SCDVV Murfatlar, DNUPS Team, Nayino Resort Hotel. Evenimentul este sponsorizat de: Decathlon Constanţa, Perutnina România, 425 pro, Restube, Marine Compass, Techir Cosmetics, Weingarten Drinks, Prolimit, Gaastra, Taboo. Parteneri media: Magazin Nautic, Nautica TV, Creators Will Create.

