VIDEO Efectul Hagi: tirada Regelui a zguduit Spitalul Constanţa. Două secţii pot fi închise de la 1 octombrie

Ministrul Sorina Pintea a fost întrebată de Dragoş Pătraru, realizatorul emisiunii „Cafeneaua naţiei“, dacă l-a auzit pe Gică Hagi vorbind despre spitalul din Constanţa.

„Da!... După ce l-am auzit pe Gică Hagi vorbind despre spitalul din Constanţa… Bine, eu am antecedente vizavi de spitalul din Constanţa“, a mărturisit Pintea.

La o conferinţă susţinută la 1 august, la Viitorul Constanţa, Gică Hagi a vorbit pasionant despre ce ar trebui făcut în România, pornind de la atu-urile pe care le are ţara.

„Spitalul din Constanţa... aţi văzut cum arată? E po-si-bil a-şa ce-va, după 30 ani? După 30-de-ani? N-au existat 20-30 milioane să se renoveze un spital!? Oare ce facem noi aici?“, a fost revoltat Hagi, constănţeanul.

Ministrul Sorina Pintea a precizat că s-a uitat pe alocările bugetare pentru Constanţa, constatând că Spitalul Clinic Jjudeţean de Urgenţă Constanţa a primit foate mulţi bani de la Guvern, dar n-a fost în stare să-i folosească, ba chiar i-a dat înapoi.

„M-am uitat pe alocările bugetare din ultimii ani de la Constanţa, din 2015 până în prezent. O foarte mare sumă de bani. Deci bani s-au investit. Din păcate, poate n-au fost utilizaţi eficient. Anul trecut s-a modernizat secţia de Gastroenterologie, deci acolo lucrurile merge. Anul acesta am finanţat o parte din reparaţiile capitale, o parte din bani i-am primit înapoi, sub pretextul că n-au avut timp să facă procedure. Am trimis corpul de control acolo, am propus suspendarea de la 1 octombrie, dacă nu se remediază lucrurile, Chirurgie plastică şi Psihiatrie. Din câte ştiu, la Psihiatrie nu se va reuşi îndeplinirea programului de conformare, astfel încât trebui să găsim o soluţie să relocăm pacienţii ca să se poată face lucrările la secţia respectivă. Deci cu Constanţa, ne mişcăm“, a dat asigurări ministrul Sănătăţii.

