VIDEO Cinematograf în aer liber, pe faleza Cazinoului din Constanţa

Evenimentul „Filme în aer liber“ revine la Constanţa, pentru un nou sezon de cinema în aer liber, între 6 şi 18 august, pe Faleza Cazino, cu o selecţie specială ce cuprinde unele dintre cele mai bune comedii, filme de aventuri şi filme pentru copii şi familie ale tuturor timpurilor.

Proiectul este finanţat de Primăria Municipiului Constanţa, organizat de Asociaţia Culturală Metropolis, iar accesul este gratuit.

„Utilizând echipamente performante, un proiector digital mobil de 18.300 de lumeni şi un ecran gonflabil de 120 m², <Filme în aer liber> la Constanţa oferă o calitate a proiecţiei întâlnită în marile săli de cinema ale lumii. Evenimentul şi-a propus încă de la început să apropie publicul larg de filmul european şi de filmul de autor, în general“, detaliază organizatorii.

Prima săptămână (6-11 august) este dedicată filmului de comedie.

Astfel, publicul va putea urmări INVINCIBILII (R. Olivier Nakache, Éric Toledano), în IMDB Top 40, câştigător al premiului Cesar pentru Cel mai bun actor şi alte 9 nominalizări, o nominalizare la Globurile de Aur, o nominalizare la BAFTA, 4 nominalizări la Academia Europeană de Film, ÎN LIBERTATE, (R. Pierre Salvadori), Premiul SACD la Cannes în 2018, 9 nominalizări la Premiile Cesar,AVENTURILE RABINULUI JACOB (R. Gerard Oury, cu Louis de Funès), Nominalizat la Globurile de Aur pentru Cel mai bun film strain, DUMNEZEU PENTRU O ZI (R. Tom Shadyac, cu Jim Carrey, Morgan Freeman), EDMOND/ CYRANO MON AMOUR (R. Alexis Michalik). În prima duminică, cei mici se vor putea bucura, alături de familiile lor, de filmul MARELE URIAŞ PRIETENOS/ the BFG(R. Steven Spielberg), nominalizat la Premiul BAFTA pentru Cel mai bun film pentru copii.

Cea de-a doua săptămână (12-18 august, cu excepţia zilei de 15 august) este dedicată filmului de aventuri şi debutează cu filmul VIAŢA LUI PI (R. Ang Lee), câştigător a 4 premii Oscar – pentru Cel mai bun regizor, Cea mai bună imagine, Cele mai bune efecte vizuale, Cea mai bună coloană sonoră, continuă cu ÎN SĂLBĂTICIE/ INTO THE WILD (R. Sean Penn), nominalizat la Oscar pentru Cel mai bun montaj şi Cel mai bun actor în rol secundar, Câştigător al Globului de Aur pentru Cel mai bun cântec original, INCEPTION (R. Christopher Nolan, cu Leonardo DiCaprio), 4 premii şi 4 nominalizări Oscar, 4 nominalizări Globul de Aur, 127 DE ORE (R. Danny Boyle, cu James Franco), 6 nominalizări la Oscar, 3 nominalizări la Globurile de Aur, PLAJA/ THE BEACH (R. Danny Boyle, cu Leonardo DiCaprio), aflat în competiţie la Berlinale în anul 2000.

Filme în aer liber la Constanţa se încheie cu un nou film pentru copii şi familie – CHRISTOPHER ROBIN ŞI WINNIE DE PLUŞ (R. Marc Forster)

Pe lângă proiecţiile de film, spectatorii vor mai avea parte de multe alte activităţi:

9 august, 19:30-21:00 Atelier de jonglerie şi flow art cu CRISPUS

10 august, 20:30-21:30 Spectacol de percuţie cu Bălaşa Percussion Group

11& 18 august, 19:30-21:30 Eveniment pentru copii Creative Arts

20:30-21:00 Spectacol de magie cu MAGITOT

16 august, 21:00-21:30 Spectacol de circ social şi artă stradală cu PARADA

17 august, 20:30-21:30 Dezvoltare prin muzico-terapie cu Echipa TOTEM

Detalii despre filme, activităţi şi programul complet al evenimentului pe site-ul filmeinaerliber.ro.

