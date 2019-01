VIDEO Boboteaza la români: scafandri, porumbei, cruci şi agheasmatar sculptate în gheaţă

Ceremonia cea mai fastuoasă are loc la Marea Neagră, unde sfinţirea Agheasmei Mici se face în Ajun, iar cea a Agheasmei Mari are ritualul în ziua de Bobotează pe faleza Cazinoului. Slujba de Bobotează este oficiată cu o desfăşurare impresionantă de forţe, sub privirile a mii de credincioşi prezenţi.

Arhiepiscopul Tomisului, Înaltpreasfinţitul Teodosie, pleacă apoi pe mare într-o şalupă pneumatică a Gărzii de Coastă pentru a arunca în apă cele trei cruci simbolizând Sfânta Treime. El sfinţeşte întâi apele mării folosind mănunchiul de busuioc cufundat în vasul cu Agheasma Mare, împreună cu crucea de argint.

Temerarii se aruncă apoi în apa rece ca gheaţa înotând după cruci. Cu trecerea anilor, curajoşii s-au modernizat - prea puţini se mai aruncă acum în apă în ţinută sumară, ei îmbrăcând în schimb costumul de neopren. Majoritatea sunt scafandri de la Forţele Navale Române.

Anul acesta s-a aventurat în mare şi un tânăr care nu purta decât şort şi care a ieşit la mal zgribulit, dar fericit c-a participat la competiţie şi a fost aproape de a prinde o cruce. Oamenii au credinţa că astfel vor avea sănătate tot anul şi vor fi feriţi de rele. Din acelaşi motiv, ei beau agheasma, care a fost împărţită la Constanţa în 200.000 sticluţe de plastic. Butoaiele cu agheasmă au fost plimbate apoi pe bulevardele Constanţei, de o căruţă trasă de boi, de unde au putut lua apă sfinţită şi cei care nu au putut ajunge la Cazino.

IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului Sursa Arhiepiscopia Tomisului

„Apa care este sfinţită de Bobotează va fi păstrată tot timpul anului şi se va gusta din ea în ziua Botezului Domnului, opt zile după praznic, dar şi atunci când suntem bolnavi sau în mari ispite şi încercări“, a spus la slujbă Preafericitul Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. În curtea Catedralei patriarhale de la Bucureşti a fost sfinţită apa din 24 vase, cu o capacitate de 500 litri fiecare. Apa a fost adusă de la izvorul din Parcul Grădina Maicii Domnului al Reşedinţei Patriarhale.

„Suntem un popor creştin botezat lent, nu la comandă, pentru a rezista în istorie. Botezul nostru a început prin lucrarea de propovăduire a Evangheliei de către Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României. Botezul înseamnă nu stropire, ci cufundare în apa plină de Duh Sfânt. Deci, Botezul este o cufundare a noastră în harul şi în iubirea Preasfintei Treimi. Fiindcă nu avem un an precis al Botezului nostru, prăznuim şi Botezul poporului român în această zi a Botezului Domnului, spre slava Preasfintei Treimi şi a noastră mântuire. Amin!“, a mai spus patriarhul Daniel.

Eparhiile s-au întrecut să serbeze Boboteaza după un specific local. Meşterii din zona montană a judeţului Vrancea au cărat blocuri de gheaţă în curţile bisericilor, unde le-au şlefuit şi le-au împodobit de sărbătoarea Bobotezei. Tot cruci de gheaţă au lucrat şi călugării de la mănăstirile din nordul Moldovei. Cei de la Putna au pregătit chiar şi-un agheasmatar din gheaţă (foto jos basilica.ro).

La Cluj s-au adunat credincioşi ortodocşi, greco-catolici şi romano-catolici pentru a primi apă sfinţită din cele 15.000 recipiente oferite de Mitropolie. La Drobeta Turnu Severin, bărbatul care s-a aruncat în Dunăre după cruce a venit tocmai de la Orşova şi s-a pregătit intens înainte. „Vin de la Orşova şi mă pregătesc de cel puţin şase luni. Nu îmi este frig, Dumnezeu îmi dă putere, iar vremea este destul de frumoasă“, a declarat Nicolae Căluşeru (47 de ani), care lucrează la Şantierul Naval din Orşova. El ţine la această tradiţie şi în fiecare an se aruncă în Dunăre după cruce.

La Tulcea, plutonierul major Pavel Cacenco de la Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Delta Tulcea a fost cel care a ajuns primul la cruce, tânărul fiind la a cincea reuşită de acest gen şi la doua consecutiv, repetând isprava de anul trecut.

La Galaţi, crucea din Dunăre a fost prinsă de un fotbalist din Iaşi. Fără costum de protecţie, Ioan a sărit în apa îngheţată alături de alţi 16 bărbaţi îndrăzneţi. Tânărul de 26 ani joacă la Viitorul Hârlău (formaţie din Liga a IV-a) şi a venit special la Galaţi pentru a participa la tradiţionala întrecere de Bobotează. La Buzău, unul dintre cei doi bărbaţi care s-au aruncat în apa Buzăului după cruce s-a rănit în sloiurile de gheaţă. Durerea i-a fost comepnsată de bucuria de a fi prins crucea.

