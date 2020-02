VIDEO Un alt mare oraş din România dă bani pentru fertilizare in vitro. Cine a adoptat modelul năşit de Gabriela Firea

„INFANT“ se numeşte programul adoptat de municipalitatea din Constanţa pentru o schemă de ajutor financiar pentru cuplurile care nu pot avea copii. Acestea vor primi 1 milion de lei pentru procedura medicală care le permite să aibă urmaşi biologici.

Edilii fac menţiunea că pot beneficia de aceste vouchere femeile singure şi cuplurile care au diagnostic de infertilitate stabilit de către un medic specialist în obstetrică-ginecologie ce are competenţă în tratamentul infertilităţii cuplului şi în reproducere umană asistată medical.

„Primarul Municipiului Constanţa, Decebal Făgădău, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială, demarează programul anual INFANT (fertilizare in vitro) pentru cuplurile care nu pot avea copii. Este vorba despre acordarea de ajutoare financiare ce constau în vouchere de 10 mii de lei fiecare, pentru 100 de cupluri aflate în această situaţie“, a anunţat Primăria Constanţa.

Criteriile de eligibilitate pentru includerea în proiect sunt:

AMH (rezerva de fertilitate a fiecărei femei) >1, excepţie făcând femeile sub 35 de ani pentru care AMH-ul nu este criteriu de excludere;

Cuplu autolog(cuplu pentru care se realizează o procedură de reproducere umană asistată medical, cu celulele reproductive proprii)/cupluri în care partenerul suferă de azoospermie/femei singure (nu se exclud procedurile cu sperma donată);

Indice de masă corporală al femeii, între 20 – 30;

Vârsta femeii între 24 – 45 de ani;

Beneficiarii au domiciliul în municipiul Constanţa în ultimii 3 ani şi nu au datorii la bugetul local al municipiului Constanţa.

Vor fi propuse spre aprobare dosarele care îndeplinesc toate condiţiile de eligibilitate şi legalitate prevăzute pentru includerea în proiect, în limita fondurilor disponibile pentru această destinaţie. Dosarul beneficiarilor se păstrează şi se arhivează la DGAS.

„Sunt extrem de bucuros să vă anunţ că lansăm un proiect ce se adresează cuplurilor infertile sau doamnelor singure care doresc să aibă un copil şi nu pot. Acordăm 100 de vouchere în valoare de 10 mii de lei fiecare, iar acesta este doar începutul. Vorbim despre un proiect de suflet, nu ştiam că sunt atât de multe cupluri care îşi doresc atât de tare un copil. Am făcut acest proiect pe care mi-aş dori să îl creştem pentru că ne dorim să avem din ce în ce mai mulţi copii în municipiul Constanţa. Vă invit pe toţi cei care vă doriţi un copil şi nu l-aţi putut avea până acum, să vă informaţi despre programul INFANT şi să vă bazaţi pe sprijinul nostru, al comunităţii“, a declarat Decebal Făgădău.

Orice întrebări legate de programul INFANT pot fi trimise la adresa de e-mail. infant@spas-ct.ro.

Edilii precizează că după ce acest proiect va fi adoptat în ultima şedinţă de Consiliu Local din luna februarie, vor demara toate procedurile, iar solicitanţii vor depune la registratura DGAS din str. Unirii nr. 104 solicitarea pentru înscrierea în proiectul INFANT însoţită de următoarele documente:

a) Adeverinţa de la unitatea sanitară parteneră cu indicaţia de FIV care atestă că solicitanţii sunt eligibili pentru intrarea în proiectul “INFANT”; b) Copii după actele de identitate ale solicitanţilor care să ateste domiciliul stabil în Constanţa; c) Declaraţia de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi consultarea bazelor de date pentru confirmarea criteriilor de eligibilitate. Solicitarea va primi numărul de înregistrare în proiect.

Formularele se pot descărca de pe site-ul instituţiei http://primaria-constanta.ro/spas/acasa, în secţiunea “Proiect INFANT”.

Verificarea dosarelor precum şi aprobarea acestora se va face de către o comisie înfiinţată prin Dispoziţia directorului general DGAS şi va fi alcătuită din cadre medicale specializate în fertilizarea in-vitro.

În cazul în care numărul solicitărilor eligibile primite în perioada stabilită pentru înscriere este mai mare decât numărul persoanelor beneficiare stabilite prin dispoziţie de primar pentru anul în curs, se va proceda la extragerea publică a beneficiarilor acceptaţi în proiect, precum şi ordinea listei de aşteptare care va cuprinde un număr egal cu numărul beneficiarilor acceptaţi în proiect; în scopul protejării confidenţialităţii datelor cu caracter personal, extragerea se va face utilizând numărul de înregistrare primit la depunerea dosarului.

„Obiectivul acestui proiect este creşterea natalităţii în rândul populaţiei de pe raza municipiului Constanţa, prin acordarea unui sprijin financiar pentru 100 de cupluri în cursul anului 2020 pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro. Organizaţia Mondială a Sănătăţii recunoaşte infertilitatea ca fiind o boală de care suferă circa 34 de milioane de femei, cea mai mare parte a lor fiind în statele în curs de dezvoltare, cum este şi România. Unul din 6 cupluri care încearcă să aibă un copil are dificultăţi în a obţine sarcina, întrucât fertilitatea scade simultan cu înaintarea în vârstă: 25% dintre femei au dificultăţi în a obţine o sarcină între 35 şi 39 ani iar 34% dintre femei au dificultăţi în a obţine o sarcina in jurul vârstei de 40 ani. Cauza infertilităţii este feminină în 40% din cazuri, masculină în 40%, iar în 20% din cazuri infertilitatea se datorează ambilor parteneri sau are o cauză necunoscută. Specialiştii în obstetrică-ginecologie au concluzionat că principala metodă de reproducere asistată este fertilizarea in vitro“, mai spun cei din primărie.

Pe aceeaşi temă:

Ce este mai bine: inseminare artificială sau fertilizare in vitro? Opinia specialistului

Cât costă o fertilizare in vitro în România