Vergil Chiţac, primul parlamentar român cu COVID-19: „Boala este parşivă, loveşte fix atunci când te aştepţi mai puţin“

Îmbolnăvirea senatorului a trimis în autoizolare aproape tot Guvernul României şi mai mulţi parlamentari, deoarece Chiţac participase la diferite întâlniri, inclusiv la unele ale PNL, partidul care îi susţine candidatura la primăria municipiului Constanţa.



La acea vreme, în Spitalul de Boli Infecţioase din Constanţa mai era doar un singur pacient cu COVID-19. Vergil Chiţac a fost acuzat de „inconştienţă” deoarece nu se autoizolase deşi fusese cu trei săptămâni înainte la Bruxelles. Acum, după ce s-a vindecat şi toate testele sunt negative, senatorul spune că virusul nu a fost contactat în acea călătorie.



„Eu nu am ştiut de ce anume sufăr, nici simptome specifice nu am avut până la momentul internării. Cu toate acestea, m-am autoizolat şi am solicitat testarea când am început să mă simt rău. Şi aş vrea să subliniez un lucru: conform echipei medicale care a avut grijă de mine, nu am fost infectat la Bruxelles. Medicii mi-au spus că, cel mai probabil, am contactat virusul în săptămâna dinaintea diagnosticului, iar eu cred că acest lucru s-a întâmplat la Constanţa, la cabinetul parlamentar, unde am avut foarte multe întâlniri şi audienţe în acea perioadă.”



A aflat „din presă“ de dosarul penal



Vergil Chiţac vorbeşte şi despre celebrele e-mailuri de la Bruxelles, prin care era anunţat că un participant la adunare a fost testat pozitiv. Primul e-mail a fost blocat timp de trei zile la Senat, apoi trimis parlamentarului care susţine că l-a primit luni, 9 martie. „Tot luni, pe 9 martie, am fost anunţat de la NATO printr-un al doilea e-mail că persoana infectată care participase la adunarea de la Bruxelles se infectase pe 23 februarie, la o săptămână după evenimentul la care am participat.”



Senatorul vorbeşte şi despre momentul în care a fost transportat la spital, alături de soţia sa şi consilierul său, fără izoletă. „Nu eu am decis cum să fiu transportat, ci echipajul ambulanţei. DSP Constanţa a emis o poziţie oficială în care a explicat clar că aceea este procedura, având în vedere că exista o singură izoletă iar noi eram trei persoane, dar, din nou, adevărul a rămas ascuns pentru opinia publică din motive care îmi scapă.”

La câteva zile după internarea sa, Parchetul General a anunţat că procurorii s-au sesizat din oficiu şi au deschis un dosar penal pe numele senatorului, însă acesta susţine că nu a primit nimic oficial deocamdată. „Tot din presă am aflat de acel dosar in rem, pentru că nu am fost înştiinţat oficial de aşa ceva. Tot ce ştiu, ştiu din presă. Dar dacă va fi cazul voi coopera, pentru că este în avantajul meu”.





A crescut în sondaje



Timp de mai multe zile, Vergil Chiţac a fost în atenţia opiniei publice, iar despre această „campanie” senatorul spune că „l-a afectat”. Tot în aceeaşi perioadă (10-18 martie), în municipiul Constanţa s-a realizat un sondaj de opinie cu privire la intenţia de vot pentru alegerile locale, iar, conform Avangarde, 42% dintre respondenţi au optat pentru Vergil Chiţac, pe locul al doilea fiind actualul primar, Decebal Făgădău (PSD), pentru care au optat 39%.



„Nu ştiu ce s-a întâmplat, dar pur şi simplu informaţiile şi titlurile au mers într-o singură direcţie, una în niciun caz favorabilă mie sau opiniei publice. Au fost rostite adevăruri parţiale şi au fost omise informaţii esenţiale, pe care eu le-am făcut publice. Din fericire însă, sunt foarte mulţi oameni care şi-au păstrat luciditatea în acele momente”, spune senatorul care consideră că atacurile la adresa lui au venit din partea adversarilor politici.



COVID-19, „o boală parşivă”



Vergil Chiţac le este recunoscător medicilor din Spitalul de Boli Infecţioase Constanţa care l-au tratat de coronavirus. Totodată, politicianul apreciază dotarea corespunzătoare a unităţii spitaliceşti. „În momentul internării mele, personalul părea pregătit pentru acest val de pacienţi. Medicii cunoşteau foarte bine formulele de tratament testate în Italia şi China. Sistemul sanitar şi-a luat măsurile necesare astfel încât să poată face faţă cu brio crizei. Dacă lumea va înţelege să respecte toate prevederile şi recomandările autorităţilor, am speranţa că totul va fi bine. Toţi cei care lucrează în sistemul sanitar sunt adevăraţi eroi”.



Pacientul Chiţac spune despre COVID-19 că „este o boală foarte parşivă şi loveşte fix când nu te aştepţi”, de aceea tinzi să crezi că nu ţi se poate întâmpla ţie să o ai. „În cazul meu, a debutat după două zile de izolare, cu puţină febră, nu ceva serios. Nu am tuşit, părea că am o gripă uşoară. Cu toate acestea, am avut câteva zile foarte grele la spital. Din fericire însă, am ajuns pe mâna unor profesionişti desăvârşiţi”.

