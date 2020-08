Vergil Chiţac, candidatul PNL la primăria Constanţei: „Curăţ oraşul de ciocoi şi mafie“

Fost rector al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” din Constanţa, contraamiralul în rezervă Vergil Chiţac (58 de ani) este actualmente senator în Parlamentul României. Retras din Armată în anul 2016, Chiţac a participat şi la alegerile locale din toamna aceluiaşi an, pierzând fotoliul de primar al municipiului Constanţa în faţa lui Decebal Făgădău (PSD).



În 2016, pe Vergil Chiţac l-au votat 35.755 de constănţeni, reprezentând 34,63% dintre cei care s-au prezentat la vot. După ce a pierdut alegerile locale, acesta a participat la cele parlamentare, fiind ales senator din partea PNL, partid pe care-l părăseşte în anul 2017.



Vergil Chiţac s-a născut în localitatea Istria, la 10 septembrie 1962. A fost rector al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”din anul 2010, instituţie unde a lucrat toată viaţa, de la absolvirea Facultăţii de Nave de la Galaţi (1986). Este profesor universitar doctor inginer, contraamiral de flotilă, posesor de brevete de inovaţie şi autor de cărţi ştiinţifice în domeniul arhitecturii navale, facultate pe care a absolvit-o la Galaţi în 1986.



În anul 2016 s-a încris în PNL, fiind candidatul partidului pentru alegerile locale din acel an, alegeri câştigate de Degebal Făgădău (PSD). În toamna aceluiaşi an, a fost ales parlamentar PNL, în prezent fiind senator independent în parlamentul României.



Primul parlamentar bolnav de COVID-19



Pe 13 martie 2020, România se confrunta cu primele zeci de cazuri de infectări cu coronavirus. Tot atunci, a apărut ştirea că a fost testat pozitiv primul parlamentar, senatorul independent Vergil Chiţac. Îmbolnăvirea senatorului a trimis în autoizolare aproape tot Guvernul României şi mai mulţi parlamentari. La acea vreme, în Spitalul de Boli Infecţioase din Constanţa mai era doar un singur pacient cu COVID-19. Vergil Chiţac a fost acuzat de „inconştienţă” deoarece nu se autoizolase, deşi fusese cu trei săptămâni înainte la Bruxelles.



La câteva zile după internarea sa, Parchetul General a anunţat că procurorii s-au sesizat din oficiu şi au deschis un dosar penal pe numele senatorului. „Din presă am aflat de acel dosar in rem, pentru că nu am fost înştiinţat oficial de aşa ceva. Tot ce ştiu, ştiu din presă. Dar dacă va fi cazul voi coopera, pentru că este în avantajul meu”, declara pentru „Adevărul” Vergil Chiţac.



În cele din urmă, procurorii au clasat dosarul.



„Pot schimba în bine faţa oraşului”



Candidatul Vergil Chiţac spune despre el că nu are o miză personală din a ocupa o funcţie publică în România. „Am avut o carieră profesională cu multe realizări. În acelaşi timp, cei care mă cunosc pot depune mărturie că mizele financiare nu au reprezentat niciodată o mare sursă motivaţională în ceea ce mă priveşte. În schimb, mizez pe faptul că pot schimba în bine faţa oraşului de care mi-am legat aproape întreaga viaţă şi pot face lucruri pe care apoi să le privesc cu bucurie şi mândrie.”



PNL Constanţa a depus, în urmă cu câteva zile, la Biroul Electoral Judeţean listele cu semnături şi candidatura lui Vergil Chiţac. Cu această ocazie, candidatul liberal a declarat că va face tot posibilul ca „acest minunat oraş să iasă din mediocritatea în care alţii l-au scufundat. Vă garantez că nu mă joc, aşa cum nu am făcut-o niciun moment pe parcursul meu profesional. Îi curăţ pe ciocoi şi toată mafia care chiar şi acum ne jefuieşte cu ajutorul complicilor de la butoane”.

