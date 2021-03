Varujan Vosganian, despre demiterea lui Octav Bjoza: „Nu mai e insultă, e profanare“

„În ce priveşte destituirea lui Octav Bjoza, preşedintele Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România (AFDPR) de la Secretariatul de Stat pentru recunoaşterea meritelor foştilor luptători anticomunişti, prim-ministrul Florin Cîţu ne datorează mai mult decât o semnătură pe o decizie. Altminteri n-ar fi decât o nouă insultă a prim-ministrului dintr-o lungă serie. Numai că fiind vorba de AFDPR, nu mai e insultă, ci profanare“, este de părere Varujan Vosganian.

Fostul deţinut politic Octav Bjoza, de 82 de ani, a fost demis luni de premierul Florin Cîţu. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial. Fostul deţinut politic spune că a aflat aseară că actul de destituire a fost publicat în Monitorul Oficial. „Este una din cele mai ruşinoase decizii ale PNL. Marii făuritori ai Marii Uniri au murit lângă noi în temniţe, iar acum, un urmaş de-al lor şi-a permis să mă destituie. Este o ruşine, o pagină ruşinoasă a Partidului Liberal“, spune Bjoza. a fost demis luni de premierul Florin Cîţu. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial. Fostul deţinut politic spune că a aflat aseară că actul de destituire a fost publicat în Monitorul Oficial. „Este una din cele mai ruşinoase decizii ale PNL. Marii făuritori ai Marii Uniri au murit lângă noi în temniţe, iar acum, un urmaş de-al lor şi-a permis să mă destituie. Este o ruşine, o pagină ruşinoasă a Partidului Liberal“, spune Bjoza.

Octav Bjoza a fost desemnat de Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politic în această funcţie la 1 octombrie 2014, în timpul guvernării Ponta. Ca înalt secretar de stat primea suma de 8.000 de lei. Aceşti bani s-au cheltuit, spune el, în drumurile pe care le-a făcut în marile lagăre: Periprava, Târgu Ocna, Cluj.





Pensia sa de inginer este de aproape 2.000 de lei. „În urmă cu trei ani, pensia mea de inginer, cu 20 de ani de studii, arestat şi în timpul studenţiei, era de aproape 2.000 de lei, iar Ion Ficior avea 6.000 de lei“, dezvăluite fostul deţinut politic. Indemnizaţia lui de deţinut politic „este cu 400 de lei mai mică decât a unui revoluţionar impostor. Primesc 700 de lei pentru fiecare an de detenţie. După câţiva ani, am primit somaţie să mă prezint de urgenţă la Casa Judeţeană de Pensii Braşov şi să restitui încasări necuvenite, de un leu pe lună pe trei ani retroactiv. Aşa am restituit 72 de lei“, mărturiseşte Bjoza.