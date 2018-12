Uimirea unui bulgar din Balcic: „Treceţi graniţa, să vedeţi contrast complet între România şi Bulgaria“

Ivan Apostolov din Balcic (79 ani) a fost pilot militar în armata Bulgariei. Este colonel în rezervă şi conduce Asociaţia Ofiţerilor şi Sergenţilor în Rezervă din Balcic. De când şi-a descoperit camarazii din Mangalia, Ivan este nelipsit de la festivităţile acestora, fiind un bun prieten al României. Ştie româneşte pentru că, mărturiseşte, i-a plăcut limba română şi îi plac românii.

„Ivan ne-a impresionat pentru că a ridicat la Balcic un monument al aviatorilor pe timp de pace. A fost coleg cu preşedintele bulgar Rumen Radev în Forţele Aeriene Bulgare“, arată Liana Naum, directorul Cercului Militar Mangalia.

Cum se unesc oamenii de peste graniţă

Liana Naum, fost parlamentar, este implicată fervent în munca de voluntariat, coordonând activitatea unor organizaţii precum Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere - filiala Mangalia şi Liga Maiştrilor Militari de Marină din Mangalia.

Activiştii din Mangalia au început de câţiva ani să aibă o relaţie de colaborare cu militarii bulgari în rezervă şi în retragere de peste graniţă - de la Şabla şi de la Balcic. Demersul a fost gândit să netezească asperităţile istorice legate de Cadrilater, pentru a închega o comunitate de graniţă cu oameni ai Dobrogei, indiferent de naţionalitate. Sărbătorile naţionale sau personale le petrec împreună, strângându-se la agape, ca într-o familie, de cel puţin de 6 ori pe an.

În aceeaşi idee, ei au propus de acum 5 ani acordarea Trofeului Prieteniei la Gala Voluntarilor de la Constanţa. Anul acesta, trofeul i-a revenit lui Ivan Apostolov şi lui Emil Todorov, maior în rezervă care conduce asociaţia omologă din Şabla.

Cuvântul de mulţumire, rostit de Ivan Apostolov în româneşte, a fost aplaudat în picioare de români, bulgari şi alţi străini din sală. „Dragi colegi, doamnelor şi domnilor, am fost un pilot militar din armata bulgară. Îmi plac românii. Am ascultat Imnul Dobrogei. Ce înseamnă Dobrogea de nord, ce înseamnă Dobrogea de sud? Dobrogea este una. Noi suntem vecini şi prieteni. Noi suntem fraţi. Mulţumesc!“.

FOTO DREAPTA: IVAN APOSTOLOV, PREMIAT CU TROFEUL PRIETENIEI LA GALA VOLUNTARILOR CONSTANŢA 2018

„Eu iubesc România, de aceea am şi învăţat să vorbesc româneşte. Cumnaţii mei sunt din România, bulgari din nordul Dobrogei“, a spus după ceremonie, fericit, Ivan Apostolov.

El a aşternut apoi câteva rânduri pentru bulgarii săi, relatându-se cum a decurs pentru el luna decembrie, pe care a serbat-o alături de români - începând cu 1 Decembrie, când România a celebrat Centenarul Marii Uniri, iar el a fost la Mangalia, apoi a mers la Gala Voluntarilor (5 decembrie, Constanţa) şi a primit oaspeţi români la Sfântul Nicolae (6 decembrie, la Şabla).

„Mie mi-a dat mult de gândit“, recunoaşte Apostolov.

Relatarea unui bulgar

„Pe 1 Decembrie 2018, o delegaţie a Asociaţiei Ofiţerilor şi Sergenţilor în Rezervă din Balcic a participat la sărbătorirea Zilei Naţionale a României. De dimineaţă am participat la întâlnirea dintre două învăţătoare - una din Mangalia, Daniela Canciu, şi una din Balcic, Penka Nikolova. Aceasta a transmis un salut din partea elevilor bulgari şi a oferit o pictură cu palatul Reginei Maria. Familia noastră a oferit mere-paradis pentru fiecare copil. Am încercat un sentiment de satisfacţie deplină când am primit două fotografii cu copii români, fiecare avea un măr şi un zâmbet de Paradis. Cât de puţin e nevoie?...

Apoi am ajuns în Piaţa Republicii din Mangalia care era plină de trupe. Era frig dar, alături de militari, cetăţenii oraşului aşteptau liniştiţi în picioare. Un sentiment naţional puternic. Am avut un sentiment de mândrie atunci când am păşit alături de doi militari şi de membri ai organizaţiei marinarilor români şi când s-a anunţat că în delegaţia ce depunea coroane si flori se afla şi colonelul-pilot Ivan Apostolov din Balcic. Această mândrie de ofiţer al armatei bulgare s-a ofilit observând uniformele plăcute întâlnite pe străzile din România şi gândindu-mă la cele întâlnite la militarii şi poliţiştii de pe străzile noastre. Nu-mi place să văd o femeie frumoasă sau un tânăr militar îmbrăcaţi în uniforme necorespunzătoare şi cred că la noi s-a făcut puţin pentru a schimba acest aspect“, este trist colonelul în rezervă Ivan Apostolov.

„Cum poate o naţiune să nu fie mândră de ea?“

El povesteşte cum la 5 decembrie a mers la Constanţa, unde am participat la Gala Voluntarilor Constanţa. „Aici au fost premiaţi organizaţii, jurnalişti, artişti, studenţi, scriitori, poeţi, lanţuri de comerţ şi personalităţi pentru activităţi organizatorice şi muncă de voluntariat. În sală erau mai mult de 200 de persoane. Cu excepţia a mea şi a câtorva personalităţi, tinerii erau îmbrăcaţi în costume naţionale. Au fost prezenţi şi militarii marinari. Au fost steaguri româneşti pe fiecare masă. Fiecăruia i s-a pus la rever o cocardă cu steagul naţional. Cum poate o naţiune să nu fie mândră de ea?“, apreciază colonelul (r) Apostolov.

Ivan Apostolov la manşă survolând litoralul Mării Negre Sursa Facebook I.A.

Fostul pilot bulgar împărtăşeşte conaţionalilor săi ce a observat pe drumul spre casă, de la Constanţa la Balcic, cale de 123 kilometri.

„Sărbătoarea a durat până seara târziu. Am plecat din Constanţa spre Balcik având în dreapta pe soţia mea pe post de navigator.

Am remarcat imediat străzile iluminate, decorate şi curate. Drumurile erau netede şi marcate. Satele până la graniţă erau şi ele luminate, decorate de sărbătoare şi pline de oameni.

Am ajuns la frontieră, ni s-au verificat documentele şi am intrat în Bulgaria.

Contrast.

Contrast complet.

Doamne, asta merită poporul bulgar? Asta merită tineretul nostru?“, se întreabă el.

Nemulţumirea unui est-european din Balcani

Ivan Apostolov se declară nemulţumit de starea actuală a Bulgariei şi îşi ceartă politicienii şi conducătorii cărora le reproşează situaţia grea în care a ajuns ţara. Spusele lui Apostolov se pot aplica şi în cazul României.

Români şi bulgari sărbătorind, la o acţiune comună Sursa ANCMRR

„Preşedintele a spus să reclădim încrederea oamenilor. Preşedintele ar trebui, de asemenea, să fie un diplomat. Sunt mai clar: să se returneze banii furaţi. Nu spune de cine. Îi cunoaştem cu toţii. Închisoarea pentru ei ar fi cea mai mică pedeapsă. Domnilor care aţi furat, ani de zile, bogăţia nu contează. Toţi suntem egali acolo unde vom ajunge.

Taxe mai mari pentru maşini vechi? Cine ar conduce o maşină veche dacă şi-ar putea permite să-şi cumpere una nouă?

Potop de amenzi pentru gazele emanate. Cine ar folosi un cuptor cu combustibil solid dacă ar putea să-şi plătească energia electrică pentru încălzire?

Organele de control au un singur scop: salarii mai mari de la buget. Şi din nou, pe seama celor care au fost deja copleşiţi.

Se construiesc autostrăzi care în doi ani au nevoie de reparaţii.

Votaţi-vă salariile cât mai mari.

Domnilor, domnilor,

Întoarceţi-vă faţa la oameni!

Înapoiaţi patria tinerilor!

Daţi-ne înapoi Bulgaria!

În caz contrar, oamenii vă vor concedia.“

