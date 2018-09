Topul alimentelor menţionate în Biblie. Lista animalelor interzise la consum

Potrivit paginii de Facebook a agenţiei de presă Basilica, nu mai puţin de 11 alimente sunt menţionate în locuri diferite din Sfânta Scriptură. Desigur, aceste alimente sunt specifice ariei geografice despre care se vorbeşte în cartea sfântă şi sunt conforme tradiţiei popoarelor a căror norme de comportament sunt relatate în Biblie.



Astfel mierea, fisticul, migdalele, carnea de oaie sau miel, stafidele, strugurii, măslinele, cerealele, lintea, laptele, untul, peştele şi ouăle se regăsesc atât în cărţile Vechiului Testament, cât şi în cele ale Noului Testament.



Iată câteva citate în care sunt amintite aceste alimente:



• Ieşire 33, 3: „Şi te voi duce în ţara unde curge lapte şi miere”.

• Facere 43,11: „Zis-a Israel, tatăl lor, către ei: "Dacă este aşa, iată ce să faceţi: luaţi în sacii voştri din roadele pământului acestuia şi duceţi ca dar omului aceluia: puţin balsam şi puţină miere, tămâie şi smirnă, migdale şi fistic.”

• Numeri 17,8: „Iar a doua zi a intrat Moise şi Aaron în cortul adunării şi iată toiagul lui Aaron, din casa lui Levi, odrăslise, înmugurise, înflorise şi făcuse migdale.”

• 2 Regi, 12, 4: „Dar iată că a venit la bogat un călător, şi gazda nu s-a îndurat să ia din oile sale sau din vitele sale, ca să gătească cină pentru călătorul care venise la el, ci a luat oiţa săracului şi a gătit-o pe aceea pentru omul care venise la el".

• Isaia 17,6: „Vor rămâne pe urmă câteva roade, ca la scuturatul măslinului, două-trei măsline pe vârf, patru-cinci pe ramuri", zice Domnul Dumnezeul lui Israel.”

• Matei 15,36: „A luat cele şapte pâini şi peşti şi, mulţumind, a frânt şi a dat ucenicilor, iar ucenicii mulţimilor.”

• Luca 11,12: „Sau dacă-i va cere un ou, îi va da scorpie?”



Sursa foto: Facebook Basilica

În cartea Levitic, la capitolul 11, Dumnezeu le dă lui Moise şi Aaron o listă întreagă de animale şi alimente permise pentru consum şi o altă listă de alimente interzise.



Astfel, poporul ales putea consuma carne care provenea de la animale cu „unghia despicată şi care are copita despărţită în două şi îşi rumegă mâncarea.” Dar şi din rândul acestor animale le era interzis să mănânce carne de cămilă, iepure, porc.



Peştii care aveau solzi puteau fi, de asemenea, mâncaţi, iar vieţuitoarele din ape care nu aveau solzi erau interzise consumului.



„Dintre păsări, de acestea să vă fie greaţă şi din ele să nu mâncaţi, fiindcă sunt spurcate: vulturul, zgriptorul şi vulturul-de-mare; şoimul şi eretele cu soiurile lor; corbul cu soiurile lui; struţul, cucuveaua, rândunica şi uliul cu soiurile lui; huhurezul, pescarul şi ibisul; lebăda, pelicanul şi cocorul; cocostârcul, bâtlanul cu soiurile lui; pupăza şi liliacul”, se mai arată în cartea Levitic.



De asemenea, Dumnezeu le spune lui Moise şi Aaron că „tot animalul cu copita despicată, dar fără s-o aibă despărţită în două unghii şi care nu rumegă, necurat e pentru voi; tot cel ce se va atinge de stârvul acestuia, necurat va fi până seara.



Dintre patrupede, tot cel ce are călcătura pe talpa labei e necurat pentru voi; tot cel ce se va atinge de stârvul lor, necurat va fi până seara”.



