Teodosie sfidează Patriarhia şi continuă „cruciada” pentru Mitropolia Tomisului. Patriarhul Daniel, acuzat de plagiat

Acad. prof. Constantin Barbu a spus că solicitarea ierarhului Tomisului de a reactiva mitropolia este întemeiată pe istoria milenară a vechiului Tomis, care a avut aici mitropolie încă din anul 300, înainte de cea a Argeşului, iar la conducerea bisericii au fost nu mai puţin de 11 mitropoliţi. Ca dovadă a adus peste 200 de volume de documente pe care le-a scos din arhivele atât ale bisericilor ortodoxe din Europa, dar şi din colecţia Vaticanului.

„Arhiepiscopia Tomisului are o arhivă mai bogată decât orice arhivă a României. Au ei în România vreo carte cu volumul 281? Colecţia Vaticanului e la 245, ca să ştiţi. La Cotroceni au 20 de pagini şi spun că au un proiect de ţară“, acuză Constantin Barbu.

Din punctul său de vedere, vina nu este doar a PF Daniel, cel care l-a acuzat într-o scrisoare pe subalternul său Teodosie de faptul că dorinţa de a fi mitropolit este o „ambiţie personală, nu o necesitate misionară“, ci mai ales a celor care au redactat răspunsul: „Răspunsul trimis este compus de am



atori, de doi proşti, care încurcă secolele, de Vasile Bănescu, (n.r. purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române) cel care pune ghilimele la cuvântul mitropolie“, se revoltă academicianul.

El crede că, dacă patriarhul Daniel, „care are orgolii la fel ca toţi românii“, ar fi de acord cu propunerea lui Teodosie, ar deveni ierarhul celei mai vechi biserici din Europa, Biserica Ortodoxă. „Dacă se va lumina şi va reactiva Mitropolia Tomisului ar fi în favoarea poporului român, iar el ar fi patriarhul care ar străluci peste ortodoxie“.





Academicianul mai spune că că nu înţelege cum este posibil ca Patriarhia Română să recunoască mitropoliţii pe care i-a avut vechiul Tomis, pe Sfântul Andrei, care a fost declarat ocrotitor, însă atunci când vine vorba de reînfiinţarea mitropoliei răspunsul să fie negativ. „Când sunt buni sunt ai mei, când vrea Teodosie să reactiveze mitropolia eşti împotrivă. Faptul că gelozeşti Tomisului nu este problema lui Teodosie“, crede academicianul.





Întrebat ce ar însemna reactivarea mitropoliei pentru Biserica Ortodoxă Română în general şi pentru Dobrogea în special, el spune că acest lucru ar însemna „strălucire prin vechime, nobleţe, întâietate. De ce să fim ultimii şi să nu vrem să strălucim şi noi? De ce nu ne punem preţul corect?“, se întreabă el, retoric.

Patriarhul Daniel, suspectat de plagiat

Din punctul său de vedere, scandalul apărut la Şcoala Şcoala Doctorală de Teologie, condusă de ÎPS Teodosie nu este o problemă: „ce treabă are Dumnezeu cu ce a scris un preot la Constanţa?“, se întreabă el. Nu înţelege de ce comisiile anchetează acum aceste lucrări de doctorat, de vreme ce, spune el, sunt „mii de licenţe şi teze de doctorat plagiate în toată ţara“.







Mai mult decât atât, el îl întreabă public pe Patriarhul României dacă şi-a scris singur cartea despre Constantin Brâncuşi: „Nu“, dă el răspunsul şi cere presei să facă o analiză şi a tezei sale de doctorat, pe care o suspectează de plagiat. „Să prezinte manuscrisul“, îi cere el conducătorului Bisericii Ortodoxe Române.

Reactivarea mitropoliei, visul lui Teodosie din 2002

Visul lui IPS Teodosie de a reînfiinţa Mitropolia Tomisului este mai vechi, din anul 2002, când a existat un comitet de iniţiativă pentru concretizarea acestei idei. „Au fost peste 10.000 de oameni care au venit să-mi propună acest lucru, printre care şi profesorul Adrian Rădulescu“, spune Teodosie.





De curând, a depus o solicitare în acest sens la Patriarhia Sfântului Sinod, care i-a răspuns dur, spunând că „Mitropolia Tomisului este o ambiţie personală, nu o necesitate misionară“: „Reactivarea Mitropoliei Tomisului fără să existe în Mitropolie eparhii sufragane componente este contrară sistemului administrativ bisericesc românesc, întrucât înfiinţarea unei mitropolii nu este un demers onorific, în virtutea meritelor istorice din primul mileniu, ci reprezintă un demers de necesară reorganizare administrativ-bisericească, motivată temeinic pastoral şi misionar”, spun reprezentanţii Sfântului Sinod.



Totodată, Patriarhia Română îi mai reproşează Arhiepiscopului Tomisului încălcarea normelor statutare, regulamentare şi hotărârile Sfântului Sinod, dar şi unele deservicii de imagine aduse Bisericii în perioada pandemiei de coronavirus. „Dumnezeu este adevărul suprem“, a replicat ierarhul Tomisului. „Am dorit să ne descoperim istoria de la Dobrogea, oameni pasionaţi au căutat în arhivele din lume şi au descoperit vestigiile risipite ale patrimoniului Sciţiei Minor”, a spus el.





În ceea ce priveşte criticile că a adus deservicii Bisericii, IPS Teodosie a spus că totul a fost făcut pentru credincioşi, pentru ca aceştia să nu se simtă singuri. „Nu mă dezic de ce am făcut, totul am făcut la cererea lor. Stau mărturie mesajele pe care le am din Diaspora. Am vrut să fiu în rugăciune şi voi fi aşa şi după pandemie. O să slujesc în fiecare zi liturghia, ce e rău în asta?”. În final, ierarhul a mai arătat că: „Numai de sancţiunea lui Dumnezeu mă tem. Nu-mi doresc să ajung patriarh”.