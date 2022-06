Teodosie, avertisment către primarul Constanţei: „Toţi cei care au dărâmat biserici au murit în chinuri groaznice“

Arhipiscopul Tomisului a slujit, vineri dimineaţa, 10 iunie, la biserica din municipiul Constanţa despre care magistraţii de la Tribunalul Constanţa au decis că a fost ridicată ilegal şi că trebuie demolată.

"După o hotărâre judecătorească fără discernământ cum să hotărască o instanţă să dărâme o biserică? Ce e biserica? E locaşul lui Dumnezeu. Nu te temi de cuvântul lui Dumnezeu, care zice: de va strica cineva lucrul lui Dumnezeu, îl va strica Dumnezeu pe acel şi s-a dovedit că aşa este. Toţi care au dărâmat biserici au murit în chinuri groaznice”, a transmis credincioşilor Arhiepiscopul Tomisului.

El a susţinut că această biserică nu va fi dărâmată şi că vor sta în ea permanent credincioşi şi preoţi pentru ca acest lucru să nu se întâmple.





"Iată, înaintaşii domnului primar au fost marii Brătieni, care au apărat Biserica. Ce urmaş este domnul Vergil care vrea să se dărâme biserica? Azi era ziua hotărâtă să se dărâme. Nu se va dărâma, aici vom sta. Voi programa creştini şi preoţi să rămână în biserică zi şi noapte şi nu se va dărâma peste ei.





Nici Poliţia nu poate să strice lucrul lui Dumnezeu. Să se teamă toţi cei ce cred că Dumnezeu este slab sau nu există, Dumnezeu este Atotputernic şi vă aşteaptă pe toţi la căinţă. Întoarceţi-vă cei lepădaţi, veniţi la Dumnezeu, că vă iartă”, a afirmat IPS Teodosie.

Sursa Arhiepiscopia Tomisului

Arhiepiscopul Tomisului speră să „îi vină credinţa“ primarului Constanţei, Vergil Chiţac. "Vreau să vină domnul Chiţac şi cei din jurul său, că alţii îl sfătuiesc, am auzit aseară că o femeie îl conduce, city manager. Păcat, un general se lasă condus de alţii. Am fost şi am şi deschis cursurile universitare, ziceam că are credinţă, mama lui e foarte credincioasă, el cândva mi-a dat de înţeles că nu prea are credinţă. Eu sper să îi vină credinţa şi mă îndrept şi către acei judecători care au dat sentinţa de demolare a unei biserici. Voi face demersuri”, a mai afirmat Arhiepiscopul Tomisului.

IPS Teodosie a declarat că mai degrabă moare el decât această biserică. "Cum să mutăm un loc sfinţit de 20 de ani şi cum să lăsăm pe Dumnezeu batjocorit? Nu voi accepta, mai degrabă mor eu decât să moară biserica aceasta. Rog pe bunul Dumnezeu să dea tuturor gândul cel bun şi îl rog cu milă şi cu dragoste pe bunul Dumnezeu pentru domnul Vergil, pentru ceilalţi din Consiliul Local, pentru toţi sfătuitorii care nu îi vor binele, ce îl sfătuiesc să fie satrap şi crud“, a încheiat înaltul ierarh.

La 13 decembrie 2021, magistraţii Tribunalului Constanţa au decis desfiinţarea lucrărilor de construcţie realizate fără autorizaţie de Arhiepiscopia Tomisului.