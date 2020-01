Tavan fals căzut la spitalul din Constanţa, sub greutatea unor pisici

Incidentul s-a petrecut vineri, 3 ianuarie, pe culoarul ce duce spre Secţia de Radiologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa.

O echipă de muncitori care lucrează la sistemul de ventilaţie a secţiei a decopertat tavanul fals, pe unde au pătruns, nu se ştie de unde, pisici. Sub greutatea lor, „biscuiţii“ (plăcuţele) din tavanul de rigips au cedat, căzând cu tot cu animalele. Altele au rămas însă în tavanul fals, iar acum se lucrează pentru scoaterea lor în siguranţă.

„Am luat legătura cu conducerea Spitalului Judeţean si am aflat că acest incident a avut loc pe un culoar ce duce spre zona de radiologie. Am primit asigurări că nicio persoană nu a avut de suferit. De altfel, nicio persoană nu s-a prezentat la UPU pentru a solicita îngrijiri medicale în urma acestui eveniment. Din punctul meu de vedere, incapacitatea autorităţilor locale/judeţene de a rezolva problemele din sistemul de sănătate, de peste 30 de ani, incepe să producă efecte negative. În cazul unei unităţi medicale, vechi de aproximativ 50 de ani, consider că astfel de evenimente se pot evita doar prin realizarea unor investiţii considerabile in reabilitarea completă a Spitalului Judeţean“, a transmis noul prefect al judeţului Constanţa, George Niculescu.

