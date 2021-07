Tânăra doctoriţă care trebuie să se facă bine. Lupta Dianei cu boala crâncenă

Diana Popescu este fiică de asistentă medicală şi a absolvit Medicina la Universitatea Ovidius din Constanţa. Dorinţa ei de a face bine trebuie să treacă însă de un hop întâmpinat de Diana - acela de a se face ea bine întâi.

În facultate a fost diagnosticată cu cancer şi cu ajutorul celor din jur şi al unei puteri de luptă remarcabile, Diana a doborât boala. A continuat să meargă la facultate, să înveţe, să-şi dea examenele şi să fie voluntar în asociaţia mediciniştilor de la „Ovidius“.

Acum, ea este din nou încercată de durere.

„Numele meu este Diana Popescu şi am 26 de ani, visul meu dintotdeauna a fost să devin medic, să ajut oamenii aflaţi în suferinţă, dorinţă insuflată de mama mea care este asistent medical.

Dar viaţa a avut alte planuri pentru mine şi în toamna anului 2016, când eram anul 3 la Facultatea de Medicină, am fost diagnosticată cu sarcom de părţi moi la coapsă dreaptă şi metastaze pulmonare.

Norocul meu a fost să descopăr o echipă de medici minunaţi la Spitalul din Turcia, medici care au luptat cot la cot cu mine, să-mi salveze viaţa.

Am urmat un tratament dur, am suferit, am plâns, m-am simţit de multe ori înfrântă de boală, însă nu am cedat. Am luptat şi cancerul a intrat în remisie.

În tot acest timp nu am renunţat la visul meu şi anul trecut am absolvit cu brio Facultatea de Medicină, devenind medic. Din păcate, nu am putut practică deoarece cancerul a recidivat, de data asta mult mai agresiv, acum am metastaze la sân, metastaza la creier care îmi pune în pericol viaţa, şi leucemie cronică. Şansa mea să mă salvez şi să-mi continui viaţă este un nou tratament în Turcia, tratament care include şi o operaţie pe creier, deoarece metastaza de la creier îmi afectează iremediabil vederea şi îmi pune în pericol viaţa.

Părinţii mei nu mă mai pot susţine financiar, în cei 4 ani şi jumătate de când mă lupt cu această boală nemiloasă, au vândut tot ce se putea vinde, au făcut credite la bănci, s-au împrumutat de la prieteni. De aceea va rog să mă ajutaţi. Orice sumă pentru mine înseamnă enorm. Suma care este necesară pentru operaţie este în valoare de 35.000 de euro, iar pentru 3 luni de tratament, suma se ridică la 25.000 euro, total fiind 60.000 euro dacă nu intervin complicaţii.

Vă mulţumesc pentru susţinere şi ajutor. Simt că Dumnezeu mă iubeşte, cu ajutorul Lui şi al dumneavoastră voi supravieţui!

Donaţii se pot face: Vă rugăm să specificaţi pentru transfer bancar numele tinerei - POPESCU DIANA

Denumire entitate: Asociaţia “SALVEAZA O INIMA”

Cod de înregistrare fiscală: 31015982

Cont (IBAN) bancar:

Cont RON: RO05BTRL00701205W82870XX

Cont Euro: RO28BTRLEURCRT00W8287001

CONT USD: RO68BTRLUSDCRT00W8287001

COD SWIFT: BTRLRO22

COD BIC: BTRL

REVOLUT: 0752.753.540“

Pe aceeaşi temă:

Concert caritabil în curtea bisericii. David, un copil de 7 ani, suferă de amfiotrie spinală

La 11 ani de la moartea Mădălinei Manole, prietenii o plâng: „Probabil nici ţie nu ţi-a fost uşor“