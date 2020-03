Stareţa Mănăstirii Sfânta Maria de la Techirghiol a încetat din viaţă. Maica Semfora Gafton avea 98 ani

Maica stareţă Semfora Gafton a murit în ziua de marţi, 3 martie 2020, cu gândul la întâlnirea cu Dumnezeu căruia i-a închinat viaţa. Avea 98 ani.

Publicista dobrogeană Aurelia Lăpuşan a anunţat plecarea la cele veşnice a stareţei de la Mănăstirea Sfânta Maria din Techirghiol.

„Cu plecăciune, Măicuţă!

A plecat să fie mai aproape de cel pe care L-a iubit şi slujit o viaţă cu un devotament nemăsurat. Dumnezeu îşi deschide astăzi braţele să o primească pe maica Semfora Gafton, cea care a visat şi a avut tăria să ridice la Techirghiol cea mai impunătoare biserică a Dobrogei. Să-i fie drumul lin!

Am scris uneori despre această femeie puternică, dominată de iubire, de vrere, de o lumină şi înţelepciune cum rareori întâlneşti.

Din multele mărturii ale Măicuţei, presărate prin cărţile noastre, acum, la despărţire, reproduc câteva:

„Spun tuturor că asta a fost chemarea mea. Aşa cum spun că biserica noastră ortodoxă este cea adevărată, iar poarta de intrare a creştinismului în această parte a lumii este Dobrogea. Dacă nu am vorbi noi nu-i nimic, sunt pietrele, sunt urmele arheologice care vorbesc pentru noi...“.

„M-am născut în Isaccea, la 21 august 1922, am copilărit până la 18 ani în sudul Basarabiei, la Reni, iar din 1940 am stat, doi ani, la Tulcea, cu familia. Am venit la Techirghiol la 13 februarie 1968... Sunt, iată, legată cu toate firele de această Dobroge, leagăn al creştinismului lumii. Mă duceam des la Saon, aproape de Niculiţel, de asemenea la «Cocoş», prima mănăstire pe care am cunoscut-o. Am privit viaţa aşa cum a fost ea. Nu am cerut mai mult. Poate mi-ar fi plăcut să pictez, apoi - după ce-am terminat teologia, am visat să studiez filologia, să pot traduce din Sfinţii Părinţi. Nu a mai fost timp...”

Prea Fericitul Teoctist, în prefaţa primei noastre monografii a Techirghiolului, scria: ”Altar de rugăciune şi slujire a celor suferinzi şi oază de sănătate şi linişte trupească şi sufletească, mănunchiul de maici şi surori, călăuzite duhovniceşte de mai bine de două decenii şi jumătate de Prea Cuvioasa Stareţă Semfora, mânăstirea din Techirghiol, unică în creştinism, radiază necontenit puterea vindecătoare a Mântuitorului Hristos. Desăvârşind acest principiu evanghelic, vrednica şi curajoasa stareţă Semfora a folosit bunăvoinţa directorului Sanatoriului, dr. Vlad Moraru, şi a amenajat la parterul clădirii din dreapta, de la intrare, o adevărată bază de tratament balnear. Dacă adăugăm acestora că alături de incinta mânăstirii, pe aleea Sf. Pantelimon, se află şi vila arhierească, zidită de acelaşi sfânt patriarh Justinian pentru găzduirea membrilor Sfântului Sinod, veniţi la tratament, ne dăm seama de opera şi activitatea misionară şi samariteană înfăptuită de acest Părinte al Bisericii Ortodoxe Române în deceniile de dictatură totalitară comunistă şi atee.

Aşadar, prin armonie duhovnicească, arhitectonică şi artistică, Mânăstirea „Sf. Maria“ din Techirghiol poate fi numită „perla litoralului“ şi la propriu, şi la figurat. Principiul patristic „ora et labor“, experimentat în Ortodoxie din primele secole de viaţă monahală şi trudă, aici, constituie „pâinea cea spre fiinţă“ a sufletului şi a trupului. Aici se tălmăceşte clipă de clipă că Ortodoxia nu este teorie sau însingurare, nici fugă de lume şi cu atât mai mult dispreţuire a vieţii, ci întrupare permanentă a iubirii şi a dăruirii de sine până la jertfă, spre a-L sluji, astfel, pe Dumnezeu, aducând lumea şi oamenii în comunitatea treimică”.

Curtea mănăstirii de la Techirghiol, în zi de slujbă Sursa basilica.ro

Mănăstirea Sfânta Maria din Techirghiol este metoc al Arhiepiscopiei Bucureştilor, aici funcţionând o bază de tratament balnear cu celebrul nămol al lacului. Lăcaşul de cult atrage pelerini din toată ţara care vin să se reculeagă la mormântul părintelui Arsenie Papacioc (supranumit „patriarhul Dobrogei“, care a murit la etatea de 96 ani, în 2011) şi să admire bisericuţa veche din lemn adusă de la Maioreşti - Mureş de care era fascinat regele Carol al II-lea.