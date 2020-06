Soldaţi americani şi români, premiaţi pe faleza Cazino din Constanţa VIDEO

Sub egida We Are NATO, în faţa Cazinoului din Constanţa s-a desfăşurat duminică, 28 iunie, ceremonia de premiere a militarilor care au participat săptămâna aceasta la exerciţiul "German Armed Forces Proficiency Badge".

Timp de o săptămână, 25 soldaţi americani de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu şi 25 soldaţi români aparţinând forţelor aeriene, terestre şi navale au făcut faţă unor probe specifice menite să demonstreze forţa partenerilor NATO, interoperabilitatea regională şi excelenta pregătire a militarilor dislocaţi la Constanţa.

„În prezenţa primarului municipiului Constanţa, domnul Decebal Făgădău şi a domnului comandant Larry Vaughn, participanţii care au obţinut rezultate bune la toate probele au fost recompensaţi simbolic cu insigna specifică acestui exerciţiu militar.

Pentru buna desfăşurare a evenimentului, organizatorii au luat măsuri specifice pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei Covid-19.

Participanţii la eveniment au stat pe scaunele amplasate pe faleza din faţa Cazinoului din Constanţa: 21 scaune pentru invitaţi şi 50 scaune pentru militarii prezenţi la ceremonial. A fost asigurată distanţarea de 2 metri între scaunele amplasate.

„Spaţiul de desfăşurare a evenimentului a fost delimitat de către organizatori, cu sprijinul I.J.J. Constanţa, cu garduri, pentru asigurarea arealului de desfăşurare precum şi a distanţării sociale; în spaţiul astfel delimitat se vor asigura zone distincte pentru invitaţi, oficialităţi, militari;

Spaţiul va fi astfel delimitat încât să se poată asigura circulaţia pe faleza din faţa Cazinoului din Constanţa, de către publicul neparticipant în mod direct la eveniment, pe o distanţă de 3 m de la marginea delimitată în acest scop;

Pe culoarele de acces se vor asigura zone de afluire şi defluire, prevăzute cu filtre/spaţii delimitate pentru a asigura/verifica respectarea măsurilor legale, respectiv termometrizarea participanţilor, purtarea de mască (va fi obligatorie pe toată durata evenimentului), dezinfectarea manuală cu substanţele avizate în acest scop.

Au fost luate de asemenea şi măsuri de restricţionare a circulaţiei, iar accesul publicului în locul delimitat pentru desfăşurarea evenimentului a fost restricţionat“, a anunţat municipalitatea.

