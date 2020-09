Sfatul specialiştilor către profesori, elevi şi părinţi: începeţi şcoala „cu puţină teamă”

Scenariul 1 – verde (participarea directă, „faţă în faţă”), scenariul 2 - galben (atât participare directă, cât şi on-line, alternativ: scenariul „hibrid”) şi scenariul 3 – roşu (participare numai on-line). Aşa s-au deschis şcolile din România în data de 14 septembrie.



În judeţul Constanţa, repartiţia şcolilor, conform acestor scenarii arată astfel: 223 de şcoli se vor deschide după scenariul 1; 285 după scenariul 2; 7 după scenariul 3.



„Aşa cum am început sezonul estival în judeţul Constanţa (într-un mod complicat), aşa cum am făcut Paştele, aşa începem şi anul şcolar, cu aceleaşi reguli, a declarat luni, 14 septembrie, prefectul judeţului, George Niculescu.



Acesta a încurajat părinţii să ţină legătura permanent cu şcoala pentru o bună comunicare a informaţiilor, pentru a evita apariţia anumitor decalaje.



Cristina Schipor, directorul executiv al Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Constanţa a ţinut să le ureze elevilor şi profesorilor un nou an şcolar bun, „cu încredere şi puţină teamă”. Totodată, directorul DSP a dat asigurări că instituţia a verificat şi verifică în continuare toate unităţile de învăţământ din judeţul Constanţa.



În acest moment, doar 10 şcoli nu au avizul DSP din cauza lipsei unui racord la reţeaua de apă sau canalizare, dar unele dintre acestea sunt în curs de a obţine acest aviz.



La ora actuală, zece cadre didactice din învăţământul preuniversitar constănţean sunt confirmate cu COVID-19 şi patru cadre didactice din învăţământul universitar. De asemenea, şi trei persoane, contacţi direcţi, sunt în acest moment în carantină.



Conform directorului DSP Constanţa, nici un elev din judeţ nu ar fi infectat cu SARS-CoV-2.



Oficialităţile judeţului Constanţa, în conferinţă de presă

Inspectorul şcolar general al ISJ Constanţa, Sorin Mihai, a declarat că montarea panourilor de plexiglas este o decizie a fiecărei unităţi de învăţământ în parte.



„Fiecare unitate de învăţământ decide dacă montează sau nu panouri de plexiglas. Avem multe exemple în tot judeţul de şcoli care au montat. DSP a recomandat în şedinţa de lucru cu directorii acest lucru. Există mult folclor în această zonă şi de aceea încercăm să remediem acest lucru”, spune şeful ISJ.



Acesta mai susţine că montarea de separatoare de plexiglas dă posibilitatea ca elevii să fie prezenţi în sala de curs în număr complet.



În ceea ce priveşte necesarul de tablete conectate la internet, Sorin Mihai a oferit un răspuns generic, spunând că „situaţia tabletelor este fluctuantă, deoarece primăriile au achiziţionat în aceste luni dispozitive, iar prin alte proiecte se încearcă achiziţionarea altora”.

Vă mai recomandăm şi:

Florăriile, evitate la început de an şcolar. „Au ascuns flori în ghiozdane pentru a face un gest de recunoştinţă”

Marian Iordache va fi înmormântat marţi, la Medgidia. Slujba va fi oficiată de IPS Teodosie