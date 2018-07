Seri de film în aer liber, la Constanţa. Proiecţiile gratuite au loc în Piaţa Ovidiu şi la Cazino

Proiectul cu acces gratuit „Filme în aer liber“ este finanţat din fonduri nerambursabile de Primăria Constanţa, fiind considerat de interes general, cu suma de 330.858,10 lei.

Astfel vor fi proiectate producţii precum: Grand Hotel Budapest, No country for old men, Little Miss Sunshine, Grease, Bonnie and Clyde, Taxi driver etc.

Programul complet al filmelor îl găsiţi pe http://www.filmeinaerliber.ro, iar pe pagina de Facebook a evenimentului există toate noutăţile. Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile.

„În condiţiile unei săli de cinema moderne, la standarde de calitate europene, iubitorii celei de-a şaptea arte au posibilitatea să urmărească opere desăvârşite ale cinematografiei universale, un adevărat regal pentru spectatorii de toate vârstele.

Pe lângă proiecţiile de film, spectatorii vor mai avea parte pe 29 iulie de un spectacol de percuţie cu Barbarossa Samba Group, pe 4 august de un spectacol de muzică şi dans flamenco cu Lucas Molina, de circ şi acrobaţie în data de 11 august cu Circul Parada, de joc cu focul pe 18 august cu Crispus - The Art Of Fire şi de două ateliere de reciclare creativă pentru copii pe 5, respectiv 19 august“, anunţă organizatorii.

