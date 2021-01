Scandal la un liceu din Medgidia. Profesorii i-au scris preşedintelui Iohannis

Începând cu data de 10 ianuarie, Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” din Medgidia are un nou director. Profesorul Marius Ştefăniţă Furtună a fost schimbat din funcţia managerială deoarece îi expirase mandatul, în locul lui fiind numită un alt profesor „detaşat în interesul învăţământului”.

Deoarece cadrele didactice nu sunt de acord cu numirea unui alt director, au transmis preşedintelui României o scrisoare deschisă. Aceeaşi scrisoare a fost transmisă şi ministrului Educaţiei, Sorin Câmpeanu.

Cadrele didactice arată că Liceul pe care-l reprezintă este o instituţie şcolară de prestigiu în spaţiul constănţean, cu o tradiţie de excelenţă de peste 70 de ani. „Rezultatele elevilor noştri au fost, întotdeauna, excepţionale, fie că vorbim despre examenul naţional de bacalaureat, fie despre concursuri şi olimpiade şcolare. Promovabilitatea la bacalaureat în ultimii 10 ani nu a scăzut sub 95%.

Avem sute de premii la olimpiadele judeţene şi naţionale, la concursuri internaţionale (NASA, GENIUS Olympiad), la competiţii sportive şi artistice, desfăşurăm nenumărate activităţi caritabile şi de voluntariat, suntem foarte activi în viaţa comunităţii locale. În acest moment derulăm 6 proiecte Erasmus+, în care sunt implicaţi peste 150 de elevi şi 20 de profesori. Am participat la conferinţe internaţionale (YES EVENT, Conferinţă internaţională de tineret, participare la toate ediţiile din 2005), am câştigat concursul Euro Scuola şi am reprezentat România la Strasbourg.



Motivul acestei epistole este următorul: începând cu data de 10.01.2021, prin decizie a Inspectorului Şcolar General Constanţa, a fost detaşat în interesul învăţământului, pe post de director, un cadru didactic pe care îl considerăm nepotrivit pentru această funcţie. Numirea a fost făcută în baza unei proceduri a inspectoratului pe care o considerăm nedemocratică, dacă nu chiar abuzivă, atât timp cât ea nu presupune nici măcar o minimă consultare a Consiliului Profesoral, a părinţilor, a elevilor, a reprezentanţilor comunităţii locale”, scriu profesorii.

Mai departe, dascălii de la liceul din Medgidia adresează şi câteva întrebări:

Este „în interesul învăţământului” ca o procedură să permită inspectorului şcolar general să numească un director fără să consulte în prealabil pe nimeni din şcoală?

Este „în interesul învăţământului” ca unei întâmpinări prealabile pe care cadrele didactice au trimis-o inspectoratului şcolar, în care se precizau argumente concrete împotriva numirii respective, să i se răspundă la modul foarte general, invocând aspecte legislative şi ocolind total fondul problemei? (Vă punem la dispoziţie atât Întâmpinarea noastră, cât şi răspunsul primit).

Este „în interesul învăţământului” să fie numit un director împotriva dorinţei colectivului pe care îl va conduce, chiar fără a avea minime calităţi manageriale – loialitate, spirit de echipă, corectitudine, ataşament faţă de elevi, respect?

Este „în interesul învăţământului” să fie numit un director care nu are sprijinul primarului localităţii, cu care, inevitabil, trebuie să colaboreze în beneficiul elevilor?

Este „în interesul învăţământului” ca o şcoală să funcţioneze fără Consiliu de Administraţie, fără comisii, catedre, fără echipe de proiect pentru toate activităţile curente? Începând cu data de 11.01.2021, toate cadrele didactice şi-au depus demisia din toate funcţiile deţinute în şcoală, renunţând la orice atribuţii, în afara celor care au legătură directă cu procesul educativ.

Este „în interesul învăţământului” ca, în perioada stabilirii ofertei curriculare pentru anul şcolar viitor, în proximitatea constituirii normelor didactice, în perioada sfârşitului de semestru, în atmosfera delicată declanşată de pandemie, şcoala să fie condusă de cineva fără legitimitate, fără autoritate, fără încrederea colegilor?

Este ”în interesul învăţământului” ca Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa să cauţioneze o persoană împotrivă unui întreg corp profesoral? Ar fi a doua oară cât Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa ar avea această atitudine, după ce unităţii noastre şcolare i-au trebuit 2 ani şi 4 procese civile (toate câştigate) cu inspectoratul pentru a putea finaliza desfacerea contractului de muncă unui cadru didactic titular, care se bucura permanent de susţinerea ISJ Constanţa!

Este conflict de interese sau incompatibilitate dacă doamna director numită recent este soţia unui consilier local, membru în Consiliul de Administraţie al liceului? Este moral? Este în spiritul unei educaţii europene?



