Salvator la scufundarea navelor Paris şi You Xiu, din 1995: „Am fost cercetaţi aproape o lună de cadre de nădejde că am pierdut toate accesoriile de pe navă“

Pompierii militari Bogdan Nicolae Covalciuc şi Cornel Cazacu au făcut parte din singurul echipaj de salvare care a reuşit să ajungă, pe furtună, la locul unde s-au scufundat în urmă cu aproape trei decenii navele Paris şi You Xiu. Remorcherul de salvare Hercules a rămas în port întrucât avea motorul avariat, iar nava de salvare Viteazul nu ar fi rezistat pe o asemenea furtună.

„În seara tragedie, pe la ora 20.30, îşi aminteşte fostul sg.maj. Bogdan Nicolae Covalciuc, o APCA Roman de la Compania de Pompieri Constanta Port a plecat pe dig cu misiunea de a ajuta la salvarea marinarilor. Nebunii pompieri militari erau sg.maj. Bogdan Nicolae Covalciuc -sef GIS, sg.maj. Cornel Cazacu, şi patru vajnici militari în termen. Am fost singurul echipaj de salvare care a ajuns la digul rupt de furtună. După noi, nu a mai reuşit nimeni să ajungă la nave până dimineaţă. A încercat un TAB de la MApN, dar la 30 minute după ce am reuşit noi să ne întoarcem. Au renunţat repede“, îşi aminteşte salvatorul.

Spune că i-a fost frică. Era un sentiment pe care-l mai întâlnise atunci când a fost trimis să salveze petrolierul Crişana, cuprins de un incendiu. Au fost două ore critice până când au reuşit să ajungă la locul tragediei, dincolo de digul de nord al Portului Constanţa.

Echipajul salvator putea să piară, la rândul său, fiind supus la grele încercări în lupta cu marea dezlănţuită. „Îmi amintesc despre zidul de apă care unea marea si bazinul portuar, de cele 30 minute în care ne-am chinuit să întoarcem autospeciala pe dig, de cum am lovit autospeciala de stabilopozi, cum ne-am legat cu centuri şi cordite de autospeciala, de blocul de piatră de aproximativ 2 tone care a blocat digul la întoarcere“, spune Covalciuc.

După ce toate acestea s-au sfârşit, povesteşte salvatorul, a urmat partea nostimă: când timp de o lună, „cadre de nădejde i-au cercetat pentru că au pierdut toate accesoriile de pe nava de salvare: furtunuri, ţevi prelungitoare, scara culisabilă, scara baston“.

Scafandrii au căutat în zadar supravieţuitori Arhivă Constantin Cumpănă

Cum s-a produs tragedia

Pe 4 ianuarie 1995, 54 de marinari au sfârşit după ce navele pe care se aflau s-au scufundat la mică distanţă de ţărm, în urma unei furtuni foarte puternice.

Vrachierele Paris, sub pavilon Malta, şi You Xiu, sub pavilion Hong Kong, se aflau în acea zi dincolo de digul de nord al Portului Constanţa. Acestea aşteptau de două luni să intre în port pentru a fi încărcate cu uree.

În fatidica zi, s-a emis o avertizare meteorologică. A început urgia. „Marea avea gradul de agitaţie 9, pe scara Beaufort de la 1 la 10, iar vântul avea forţa 9, pe scara de la 1 la 12. Valurile ajungeau în larg la 11 metri.

Comandantul navei Paris a anunţat că are o defecţiune la ancoră. Pilotina care plecase la capul digului pentru a însoţi nava Paris pentru a o duce la adăpost a aşteptat-o în zadar două ore, după care s-a întors.

Comandantul a murit vorbind la telefon cu armatorul, care insista să nu abandoneze ancora.

Cum nava nu se mişca, în jurul orei 18.00, cei de la Port Control Constanţa au cerut comandantului să iasă de urgenţă în larg, scrie Constantin Cumpănă în cartea sa „Amintiri despre o flotă pierdută. Voiaje neterminate“. Nu a mai avut timp însă să se salveze. Din cauza vântului extrem de puternic, a valurilor mari şi a problemelor tehnice, nava nu mai putea fi controlată şi a ajuns prea aproape de dig.

La ora 19.50, nava a transmis semnalul S.O.S. După nici o oră, comandantul anunţa că nava a început să se scufunde. Intrase în plin în digul de nord al Portului Constanţa. Digul are o lăţime la bază de 120 de metri, iar în partea de sus o lăţime de 20 – 25 de metri. La exterior, este protejat cu stabilopozi.

Şi You Xiu a avut aceeaşi soartă. În acea zi, comandantul de pe vrachier a anunţat autorităţile din Constanţa că are probleme la motorul principal. Când a început furtuna, vasul a intrat în derivă, ajungând la doar 185 de metri de dig. A cerut ajutorul remorcherelor pentru a putea intra în port. Grupul de Salvare a intrat în alertă, dar, peste doar câteva minute, de la comanda navei s-a anulat cererea.

Primul semnal S.O.S. transmis de „You Xiu“ a fost recepţionat la ora 19.55. Puţin după ora 21.00 a început să se scufunde, după ce s-a izbit de digul de nord. Nava era nouă.

Timp de o lună, trupurile neînsufleţite ale marinarilor au fost găsite în larg sau aruncate de valuri pe ţărm. Ultimul cadavru recuperat a fost din epava navei You Xiu.

Cele două epave zac şi acum pe fundul mării, la o adâncime de 25 de metri.