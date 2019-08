Românul care a cucerit aurul mondial la matematică. „Este vorba despre idei şi raţionament, mai puţin despre formule“

Constănţeanul Edis Memiş (17 ani) a cucerit medalia de aur la Olimpiada Internaţională de Matematică, desfăşurată în perioada 10-22 iulie, la Bath (Marea Britanie). Cu acest rezultat, elevul se clasează în primii 15 copii ai lumii pasionaţi de ştiinţele matematicii.



În spatele performanţei stau ani întregi de muncă, zeci de concursuri şi mii de probleme rezolvate. Edis este un elev modest, realist şi conştient de valoarea sa internaţională.



Ediţia din acest an a Olimpiadei a reunit 621 de elevi din 112 ţări, în lotul României toţi cei şase tineri cucerind medalii: Edis Memiş (aur), Sergiu-Ionuţ Novac (argint), Sebastian-Mihai Şimon (argint), Tudor Cardaş (bronz), Andrei Mărginean (bronz) şi Nguyen Tran-Bach (bronz).



Edis Memiş a obţinut şi anul trecut, la aceeaşi olimpiadă internaţională, medalia de bronz, fiind primul constănţean, după 17 ani, care face parte din lotul României de Matematică.



Nota 4 la şcoală, aur la Olimpiadă



După finalizarea clasei a IV-a, părinţii elevului au aflat că învăţătoarea lui folosea drept etalon lucrările copilului atunci când corecta celelalte extemporale. Atunci au început să-şi dea seama că Edis este mai mult decât un calificativ.



Tot în aceeaşi vară, familia a ales, pentru continuarea studiilor, să-l înscrie la examenul de admitere pentru clasa a V-a la Liceul „Ovidius” din Constanţa. Copilul a picat cu nota 4 la matematică deoarece a rezolvat toate exerciţiile mai întâi pe o ciornă şi nu a mai avut timp să le treacă pe „curat”. A făcut contestaţie, dar a fost în zadar.



În următoarea săptămână a dat un nou examen, la un alt liceu din oraş (Liceul „Traian”), unde a luat nota 10. În familie există gluma că Edis a intrat în clasa a V-a cu nota 14 la matematică.



Edis Memiş, medaliat cu aur

„Matematica mi-a plăcut încă de când eram mic, dar la nivel competiţional doar din clasa a V-a am început să o fac. Atunci am mers la concursul «Dan Barbilian» din Călăraşi unde am luat locul al treilea. Am fost trimis de profesorul de la clasă”, spune Edis.



După concursul de la Călăraşi a început să se pregătească serios la matematică. Apoi a văzut că reuşeşte să facă performanţă la diferite concursuri sau olimpiade şcolare. „Atunci mi-am dat seama că sunt făcut pentru matematică”, spune pentru „Adevărul” Edis Memiş. Iar rezultatele spun totul: bronz la Olimpiada Naţională de Matematică, în clasa a VI-a, aur în clasa a VII-a şi argint în clasa a VIII-a. În acelaşi an a participat şi la Balcaniada de Juniori unde a luat medalia de argint.



Din clasa a IX-a, elevul de geniu la matematică a ales să studieze la un liceu privat, Liceul Teoretic Internaţional Constanţa, unde acum este în clasa a XII-a. Oferta a venit din partea şcolii, imediat după ce a finalizat cele opt clase.



„Eu lucrez separat la clasă. Mă pregătesc singur. Încă din clasa a IX-a am intrat la grupele de seniori la matematică, ceea ce a presupus să ştiu matematica, inclusiv de clasa a XII-a”, adaugă Edis.



„Matematica, arta numerelor”



Edis Memiş face zilnic 5 ore de matematică. În acest interval, rezolvă probleme luate de pe internet, de pe site-uri specializate.



„Matematica este peste tot. Tot universul se bazează pe matematică. Merg la olimpiadă, fac nişte probleme şi poate nu pare că ar avea vreo legătură cu viaţa reală, dar matematica este fundamentală pentru viaţă. Ordonează gândirea. În matematică este vorba despre idee. Îţi vine ideea şi rezolvi problema”, spune elevul.



De altfel, Edis regretă că în şcoală nu li se prezintă copiilor matematica adevărată, „despre idei şi raţionament, nu despre formule. Matematica este arta numerelor, nu este numai calcul.”



Pe lângă materia care-i ordonează gândirea, elevului îi place şi Limba Română, iar autorii lui preferaţi sunt Eminescu, Camil Petrescu şi Mircea Eliade. Nu este un elev retras, dimpotrivă, are timp de prieteni şi de ieşit în oraş.



Lotul României la Matematică



Va pleca în străinătate



Elevul de aur la matematică îşi doreşte să plece în Statele Unite ale Americii pentru a studia în continuare matematica şi managementul afacerilor. În acest sens sunt mai multe universităţi la care se gândeşte să aplice încă din această toamnă. „Este greu să fac ceva în România. Ca să facem ceva aici nu ar trebui să rămân doar eu, ar trebui să rămână toţi, să rămână generaţii întregi. Doar aşa se va putea schimba ceva”, spune Edis.



Alege să plece în străinătate deoarece acolo sunt profesori cu care poate să lucreze la nivelul său şi, cel mai important lucru, acolo se investeşte în cercetare. Nici sistemul de învăţământ românesc nu este unul făcut pentru el şi pentru cei ca el, sistemul nostru este creat pentru profesor, nu pentru elev. Aşa se explică şi nepăsarea „sistemului” faţă de performanţa sa extraordinară de la Olimpiada Internaţională de Matematică de anul acesta.



„Dacă ar fi să schimb ceva în învăţământul românesc, aş face clase speciale pentru elevii cu înclinaţii spre anumite domenii (fizica, chimie, matematică). Să ştiţi că în spatele unei medalii nu este doar geniu, ci muncă, foarte multă muncă. Eu am muncit din plăcere, nu m-a împins nimeni de la spate”, conchide Edis Memiş.

