Reacţia Mega Image la controalele Protecţiei Consumatorilor. Cum explică neregulile constatate

Conform Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC) Constanţa, la cele patru magazine Mega Image au fost găsite nereguli ce au constat în: etichetare necorespunzătoare, promoţii expirate, traduceri incomplete, deficienţe la raionul de legume-fructe.

Reprezentanţii Mega Image au transmis miercuri, 9 ianuarie, un punct de vedere referitor la controlul CJPC şi la neregulile contatate.

„În urma controlului efectuat în data 8 ianuarie 2019 de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului în patru magazine Mega Image din Constanţa, considerăm că este foarte important să comunicăm toate informaţiile despre constatările de la faţă locului, pentru a ne asigura că toţi consumatorii înţeleg corect situaţia. În spaţiul public au fost vehiculate informaţii parţiale sau prezentate într-un mod general, care pot genera concluzii greşite. Prin urmare, venim cu următoarele precizări:



Un aspect important sesizat de autorităţi a fost lipsă traducerii mesajelor imprimate direct pe ambalajele unor produse, atât mărci naţionale, cât şi mărci private Mega Image. Menţionăm că acestea sunt mesaje de marketing imprimate direct pe ambalajele produselor, motiv pentru care nu intră sub obligaţia traducerii, fiind totodată produse prezente în toate lanţurile de retail, sub aceeaşi formă. Traducerile ingredientelor sunt existente pentru toate produsele, conform legislaţiei în vigoare.



Este important de menţionat că toate elementele şi informaţiile obligatorii conform regulamentelor europene (Reg.1169/2011-privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, Reg.1223/2009 – privind produsele cosmetice, Reg.1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor) sunt aplicate pe ambalajele produselor, în mod corect şi complet, în limbă română, iar mesajele mai sus menţionate nu se regăsesc printre informaţiile obligatorii de etichetare.



Tot legat de traducerea mesajelor de pe ambalaje a fost şi cazul mărcii proprii “365- Great value daily”.

Menţionam că acest slogan de marcă face parte integrantă dintr-o marcă înregistrată la nivel internaţional (WIPO). Proprietarul mărcii este DelhaizeFreres et Cie Le Lion, iar marca este înregistrată sub nr. 842564 încă din anul 2016, valabilă până în 2024. Marca este folosită că atare (fără niciun fel de intervenţie/traducere etc.) în toate ţările în care grupul Ahold Delhaize operează magazine şi nicio altă autoritate din lume nu a invocat vreodată obligaţia de a utiliza traducerea în limbă locală. Legea privind mărcile ne permite să utilizăm o marca înregistrată exact în formă, conţinutul, culorile şi elementele grafice sub care a fost înregistrată.

În ceea ce priveşte campanile promoţionale, a fost evaluată campania promoţională de loialitate pe bază de puncte Jamie Oliver, care este în desfăşurare conform regulamentului oficial publicat online. Autorităţile au reclamat că nu informăm corect clienţii, deşi pe toate materialele de comunicare se regăsesc toate detaliile campaniei şi a modalităţii de acordare a punctelor bonus şi a discountului promoţional. Mecanica acestei campanii de loialitate presupune că existenţa unui talon completat cu 15 puncte bonus îi oferă dreptul clientului de a achiziţiona un produs din campanie, la preţ redus. Sesizarea autorităţii cu privire la valoarea fiecărui punct bonus este o interpretare care nu are legătură cu mecanică campaniei, punctele bonus neavând o valoare fixă în şine, ci fiind doar un mecanism de acordare a discountului.



De asemenea, în cadrul controlului s-a constatat etichetarea greşită a unor sticle de suc proaspăt de portocale dintr-un lot, dintr-una din cele 4 locaţii vizitate. În urma verificărilor realizate s-a constatat că sursă a fost o eroare umană, ceea ce a dus la reîntărirea măsurilor de control în toate magazinele.



În cadrul acestui proces, Mega Image a pus la dispoziţia autorităţilor toată documentaţia necesară şi toate argumentele legale.



În continuare, asigurăm clienţii Mega Image din Constanţa şi din întreagă ţara că magazinele noastre respectă toate normele de operare, sunt conforme normelor de igiena şi de siguranţă a alimentelor. De asemenea, ne păstrăm angajamentul de a informă corect clienţii şi de a respectă legislaţia în vigoare.”

Pe aceeaşi temă:

Practici la Mega Image: sucuri expirate reetichetate şi ambalaj de ciocolată „pictat manual“

VIDEO Meniul zilei la două restaurante: gândaci, murdărie şi mâncare expirată. Protecţia Consumatorilor le-a închis temporar