Reacţia celor de la Protecţia Copilului după apariţia informaţiei că au cumpărat la un preţ supraevaluat clorură de calciu

După ce în spaţiul public a apărut informaţia că Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa a achiziţionat clorură de calciu la un preţ de aproape patru ori mai mare decât cel care se regăseşte în alte oferte, conducerea instutuţiei a transmis luni, 7 ianuarie, un punct de vedere.

Astfel, DGASPC Constanţa susţine că achiziţia clorurii de calciu, sare industrială pentru deszăpezire, a fost iniţiată în baza referatelor de necesitate provenite de la centrele rezidenţiale şi a serviciilor din subordinea DGASPC Constanţa, centralizate de Centrul de Intervenţii, Coloană Auto în vederea prevenirii accidentelor şi combaterii poleiului şi a gheţii pe căile de acces auto şi trafic pietonal în perioada temperaturilor scăzute.

Astfel, s-a impus achiziţionarea a 3.700 kg clorură de calciu (94-97% CaCl2) ambalat la saci de 25 kg, rezultând un număr de 148 saci.

„Precizăm că s-a decis achiziţionarea clorurii de calciu având în vedere faptul că aceasta, comparativ cu sarea ori alte materiale antiîngheţ, are următoarele avantaje:

protejează spaţiile verzi şi solul (beton/asfalt), reducându-se astfel costurile şi intervalul de timp în care trebuie făcute lucrări de reparaţii;

la topirea zăpezii, clorura de calciu nu este împrăştiată de maşini ori vânt, ci rămâne pe carosabil până la următoarea ninsoare;

acţionează la nivelul zăpezii şi al gheţii mult mai repede şi mai eficient;

are o capacitate mult mai mare de topire a zăpezii, gheţii (sarea îşi diminuează substanţial eficienţa la temperaturi mai mici de -4 grade Celsius, cantitatea de gheaţă topită per kilogram sare scade cu 61% când temperatura se situează între -1 şi -4 grade Celsius);

topeşte mai multă gheaţă decât sarea în acelaşi interval de timp, realizându-se drumuri sigure, libere de gheaţă şi zăpadă într-un timp mai scurt;

este un produs mai bun calitativ, fiind cel mai puternic agent utilizat pentru dezgheţarea, topirea gheţii şi a zăpezii de pe trotuare, drumuri de acces;

este o variantă mult mai rentabilă decât cea clasică cu sare şi nisip deoarece, în contact cu solul păstrează terenul uscat, evitând deteriorarea şi distrugerea betonului şi asfaltului (căi de acces auto şi pietonale) şi protejează solul. Comparativ cu sarea care topeşte zăpada, aceasta îngheţând ulterior dacă nu este curăţată, clorura de calciu are avantajul de a păstra asfaltul uscat, fără a fi nevoie de curăţarea zonei, evitând astfel accidente precum alunecarea pe gheaţă a beneficiarilor şi a personalului;

este o substanţă ecologică ce degradează solul de 75 până la 80 de ori comparativ cu sarea.”

Pentru achiziţia directă, spun reprezentanţii DGASPC Constanţa, „s-au solicitat oferte de preţ de la diverşi operatori/distribuitori economici din domeniu. S-au analizat, astfel, ofertele a trei operatori/distribuitori economici cu preţuri de: 9 lei fără TVA per kg, 10,99 lei fără TVA per kg şi 8,82 lei fără TVA per kg. Oferta de 8,82 lei fără TVA per kg a fost aleasă având în vedere faptul că firma respectivă a avut preţul cel mai scăzut, precum şi disponibilitatea mărfii în stoc precum şi cea de a livra cantităţile către toate centrele din subordinea DGASPC Constanţa, transportul fiind inclus în preţul de achiziţie.”

Celelalte oferte, mai spun cei de la DGASPC Constanţa, au presupus livrarea întregii cantităţi într-un singur punct de lucru, ceea ce ar fi dus la costuri suplimentare din partea instituţiei care trebuia să livreze mai departe cantitatea în fiecare locaţie. Clorura de calciu urma să fie livrată în 25 de locaţii de pe raza judeţului (Constanţa, Techirghiol, Topraisar, Negru Vodă, Agigea, Cumpăna, Lazu, Poarta Albă).

Pe aceeaşi temă:

Sare pentru deszăpezire cumpărată la Protecţia Copilului de patru ori mai scump decât preţul pieţei