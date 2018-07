Psihoterapie gratuită pentru turişti la Vama Veche. „Este cel mai potrivit loc pentru aşa ceva prin nepotrivirea lui“

Pentru prima dată pe litoralul românesc, pe plaja din Vama Veche, turiştii au posibilitatea de a obţine informaţii şi de a discuta cu un grup de psihoterapeuţi voluntari. Între 20 iulie şi 19 august, zilnic între orele 11.00 şi 18.00, la Cortul Terapeutic din Vamă (plaja Corsarul) oamenii pot afla răspunsuri la întrebări precum: Ce este psihoterapia? Care sunt diferenţele între psihoterapie, coaching şi mentorat? Care sunt beneficiile psihoterapiei? Când este recomandat să mergi la un psihoterapeut? Cum funcţionează psihoterapia? La toate aceste întrebări răspund un grup de psihoterapeuţi, membrii ai Asociaţiei Enable Emotions.



Vama Veche, un loc potrivit prin nepotrivire



Alexandru Buşilă (37 de ani) este psihoterapeut, trainer organizaţional şi iniţiatorul proiectului Cortului Terapeutic. „De ce Vama Veche? Pentru că, din punctul nostru de vedere este cel mai potrivit loc prin nepotrivirea lui. Anul trecut am venit în Vama Veche în concediu, am stat 2 săptămâni şi, împotriva aşteptărilor mele, am reuşit aici să mă îmbrac cu o cămaşă necălcată şi să mă simt bine. Nu ştiu dacă este de la Vamă, dacă este de la oameni, dar în locul acesta am reuşit să fiu mai aproape de mine. E dorinţa mea de a le arăta celor reticenţi la ideea de Vamă că oamenii de aici sunt deschişi şi chiar am întâlnit oameni deschişi”, spune Alexandru.



Reacţia vamaioţilor la apariţia unui cort terapeutic pe plajă este de „wow” şi, la plecare, de „mulţumesc”. Unii trec şi chiar lasă mesaje scrise acolo. Este şi cazul Alexandrei care vrea să devină actriţă şi care le-a lăsat voluntarilor un gând: „dacă m-aş salva pe mine, nu ar mai fi nevoie să îi salvez pe ei”. Carla, o fată de numai 15 ani, a spus că „psihoterapia m-a ajutat să trec prin probleme, iar mediu să trec peste ele”.



„M-au inspirat vamaioţii care stau cu acele cartoane şi care pentru 1 leu te pupă sau te îmbrăţişează. Prima proiecţie pentru cortul terapeutic a fost o umbrelă, un carton şi două scaune. Am povestit ideea asta unor prieteni, după care ne-am adunat 15 oameni specialişti în marketing, design şi psihoterapeuţi şi în 2 ore acea umbrelă s-a transformat într-un cort cu o structură foarte clară”, explică Alexandru cum s-a născut ideea.



Tot anul trecut, psihoterapeutul a văzut oameni care veneau în Vama Veche să caute ceva, ceva ce el a găsit: libertatea de a fi tu însuţi, fără să fii judecat.



Alexandru Buşilă (foto dreapta), alături de colegii săi psihoterapeuţi



„Am avut şi lacrimi în cort”



După primul weekend, aproape 100 de turişti au intrat în cortul terapeutic, unii doar din curiozitate, alţii căutând mai mult decât simple informaţii. „Nu ne-am dorit să facem terapie pe plajă pentru că nu este un cadru terapeutic. Dar oamenii vin la cort cu probleme şi doresc ceva mai mult decât simple informaţii, doresc un sprijin. Arunci am găsit o variantă de compromis pe care am numit-o „ventilare”. Turiştii vin şi ne povestesc, chiar am avut lacrimi în cort, vin şi îşi varsă ofurile, tristeţile aici. Noi îi ascultăm activ dar nu aplicăm metodele şi tehnicile terapeutice din cabinet deoarece există riscul să-i deschidem pe oameni şi apoi să nu-i mai închidem. Suntem aici să facem bine, nu rău. Am avut două persoane care au lăcrimat în cort. O persoană trece printr-o despărţire, iar cealaltă nu are încredere în ea şi credea că şi lumea crede despre el ceea ce el crede. Am reuşit în ambele cazuri să le dăm speranţa acestor oameni că vor depăşi momentul”, adaugă iniţiatorul proiectului.



De altfel, psihoterapeuţii nu vor să numească „probleme” grijile, emoţiile, temerile cu care vin turiştii la cort. Ei spun că este mai ieftin şi mai puţin dureros dacă te duci la psihoterapeut înainte să ai aceste „probleme”. „Există în ultimii 10 ani o creştere a numărului de oameni care merg la psihoterapeut, dar se duc în moment de criză, când nu mai pot. Atunci este mai greu”, spune Alexandru Buşilă.



Pe plajă, la cortul terapeutic, turiştii au la dispoziţie două cutiuţe: una în care îşi pot lăsa grijile şi fricile, iar în cealaltă sunt gânduri pozitive care pot fi extrase de oameni. De asemenea, cei care intră în cort pot juca darts şi în funcţie de punctajul obţinut primesc unul dintre cele două semne de carte ce reprezintă „dicţionarul de emoţii” sau o listă de permisiuni. „Ne-am dat seama că oamenii atunci când sunt întrebaţi cum se simt, în 90% dintre cazuri spun „bine”. Aşa am făcut un dicţionar de emoţii în care oamenii să înveţe cuvinte care să le exprime emoţiile: mă simt vesel, dezamăgit, exaltat, bucuros, abandonat, frustrat etc. Dacă învăţăm aceste cuvinte învăţăm să ne cunoaştem corpul nostru, trăirile noastre. Celălalt semn este semnul cu permisiuni, le amintim oamenilor că au voie să se răzgândească, să fie frustraţi, să fie fericiţi, încântaţi, leneşi etc.”, explică Alexandru.





Turiştii pleacă în concediu cu toate grijile lor



De cele mai multe ori, turiştii pleacă în concediu cu toate grijile lor, cu toate emoţiile şi greutăţile care-i stăpânesc în restul timpului. Psihoterapeutul spune că este chiar foarte bine să nu lăsăm o parte din noi „acasă”. „Este cea mai mare eroare pe care o putem face. Din moment ce ne împărţim viaţa în alte două vieţi, una dintre ele , cu siguranţă, va avea de suferit. Nu cred că oamenii pleacă în vacanţă fără griji, şi-ar dori să plece fără griji dar le iau cu ei. Dacă pentru o zi, două, trei, alţi stimuli mai puternici îi fac să se gândească şi la altceva, ei pleacă cu ele în vacanţă.”



Marea, soarele, plaja toate pot fi elemente terapeutice, de altfel, spune specialistul, natura are o influenţă uneori mai puternică decât psihoterapeutul pentru că ea ne ajută să ne conectăm la tot ceea ce ne înconjoară. Oamenii şi-au pierdut obiceiul de a merge desculţi, de zeci de ani suntem înconjuraţi de beton, fie pe stradă, fie la locul de muncă, pierzând legătura cu soarele, cu cerul. „Marea îţi oferă posibilitatea să te dezbraci de costum, de pantofii cu toc, să priveşti în sus şi să vezi cerul nu un neon, să simţi vântul”, afirmă psihoterapeutul.



„Încercăm să mişcăm un milimetru această piatră pe care scrie că dacă mergi la psiholog eşti nebun. Vrem să o urnim, să o spargem şi să transformăm ideea de a merge la psiholog într-o variantă prin care să te dezvolţi personal”, conchide Alexandru Buşilă.

