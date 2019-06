Protest la Delfinariul din Constanţa: „Animalele trebuie relocate într-un sanctuar maritim, nu să stea captive în bazine ca să amuze oamenii“

Activiştii de la Freedom and Respect for Every Earthling (FREE) au pichetat de 1 Iunie Delfinariul din Constanţa. Acţiunea a avut loc în colaborare cu organizaţia PETA Germania.

Asociaţia FREE a mobilizat activişti din mai multe regiuni ale ţării să participe la un protest la adresa extinderii delfinariului, dorind să informeze turiştii cu privire la „imoralitatea de a ţine animale sălbatice extrem de inteligente în captivitate“.

Voluntarii prezenţi la protest au afişat postere cu mesaje, au distribuit fluturaşi informativi şi stickere şi au stat de vorbă cu trecătorii.

„Conversaţiile au fost adesea foarte bune, fiindcă mulţi oameni nu ştiau că acel bazin mic din delfinariu e singurul loc în care stau femelele Ni-Ni şi Chen-Chen.

Copiii au dat dovadă de multă înţelegere şi empatie, iar alţi oameni au decis chiar să nu mai meargă la spectacol”, declară Cristina Cojocea, reprezentanta FREE.

Protest la Delfinariul din Constanţa pentru eliberarea delfinilor Sursa FREE

„Considerăm decizia Ministerului Turismului de a finanţa extinderea delfinariului ca una imorală şi iresponsabilă. Chiar dacă sunt ţinuţi în captivitate, delfinii au în continuare aceleaşi instincte şi nevoi ca aceia care trăiesc în libertate. În mod normal, delfinii înoată până la 150 km pe zi şi fac scufundări de până la 300 m adâncime. În plus, au structuri sociale complexe, existând grupări chiar şi de până la 1000 de indivizi. Niciun delfinariu, oricât ar fi de mare, nu poate compensa pentru aceste necesităţi. O viaţă în captivitate, în care fac spectacole pentru turişti, nu este una naturală pentru ei şi le compromite sănătatea fizică şi mintală.

Din păcate, Ni-Ni şi Chen-Chen nu pot fi eliberate în larg, fiind născute în captivitate, însă ele pot fi relocate într-un sanctuar maritim de încredere, unde să aibă o viaţă mai liniştită, mai aproape de cea naturală şi să nu fie nevoite să facă trucuri pentru amuzamentul oamenilor“, spun activiştii FREE.

Ei arată că banii oferiţi de Ministerul Turismului ar putea fi investiţi în programe de protejare şi conservare a delfinilor din Marea Neagră şi în atragerea turiştilor spre a vedea aceşti delfini în libertate, în mediul lor natural.

În momentul de faţă, delfinii din Marea Neagră sunt grav afectaţi de plasele de pescuit, poluare cu deşeuri şi poluare fonică, diminuarea stocului de hrană şi braconaj (conform Green Report).

Activiştii spun că o soluţie pentru protejarea speciilor este crearea de sanctuare marine, nicidecum de delfinarii, care nu au rol educativ, nici de conservare.

Activişti FREE protestând la Delfinariul din Constanţa Sursa FREE

O listă a oraşelor şi ţărilor care au interzis sau fac demersuri pentru oprirea practicii de ţinere a cetaceelor în captivitate sunt: India - delfinariile complet interzise din mai 2013; Costa Rica, Chile, Croaţia - delfinariile complet interzise; Canada - în octombrie 2018 Senatul a dat o lege prin care a interzis ţinerea cetaceelor în captivitate; Marea Britanie a închis ultimul delfinariu în anul 1993, în urma protestelor; oraşul Mexico City - a interzis complet delfinariile în mai 2018; Brazilia, Luxembourg, Nicaragua şi Norvegia au legi foarte stricte legate de ţinere a cetaceelor în captivitate.

La nivelul Uniunii Europene există o coaliţie de 19 ONG-uri din 11 ţări care fac demersuri pentru a interzice delfinariile.

Asociaţia Freedom and Respect for Every Earthling (F.R.E.E.) a fost înfiinţată în anul 2017 şi are ca scop promovarea drepturilor animalelor şi protecţiei mediului în România, dar şi a unei alimentaţii sănătoase care respectă animalele şi mediul. Organizaţia şi-a început activitatea în decembrie 2016 şi organizează frecvent evenimente de informare a publicului la nivel naţional, cu precădere în Iaşi, Târgu-Jiu şi Bucureşti.

În anul 2019, PETA Deutschland e.V. sărbătoreşte aniversarea sa de 25 de ani. Asociaţia este cea mai mare organizaţie pentru protecţia animalelor din Germania, cu peste 1,5 milioane de susţinători, care militează pentru drepturile tuturor animalelor.

