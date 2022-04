Protest la Constanţa, cu păpuşi în scutece însângerate. Mesajul mamelor ucrainene către soldaţii ruşi FOTO

În cadrul evenimentului denumit „Marşul mamelor”, câteva sute de ucrainence refugiate la Constanţa au scandat mesaje anti-război şi împotriva lui Vladimir Putin şi au cântat imnul naţional. Femeile şi copiii au purtat însemne naţionale ale Ucrainei şi multe femei au purtat pe braţe păpuşi învelite în scutece însângerate, ca simbol al micuţilor ucişi în război.

După ce au scandat în faţa consulatului rus, cu toţii au plecat în marş pe străzile oraşului pe traseul Consulatul Rus – Bulevardul Ferdinand – Bulevardul Tomis – strada Traian – strada Mihai Viteazu.

Nadia, una dintre femeile ucrainene, a povestit celor prezenţi cum au început să cadă bombele în Odessa la 24 februarie. „Când au început să cadă bombe, am mers în adăpostul subteran. Eram înspăimântaţi. Şi mie şi copiilor ne era frică, iar atunci când auzeam un zgomot ştiam că trebuie să mergem să ne adăpostim. Am înţeles că trebuie să facem ceva, că trebuie să mergem undeva unde să fim în siguranţă. Am decis să plecăm noaptea. Am pus copiii în maşină şi am plecat. Nu ştiam unde să mergem, unde o să dormim şi am ajuns în România, unde, mulţumită românilor şi ajutorului lor, suntem în siguranţă. Avem ce ne trebuie şi stăm aici”, a povestit Nadia.

„Sunt aici cu fiica mea de opt ani, care plângea şi mă ruga să plecăm din Ucraina, era foarte speriată. Conduceam spre Constanţa, se aruncau bombe, eram foarte speriată. Fiica mea a spus că lăsăm familia acolo, părinţii, soţul şi că o să le fie mai uşor fără noi, pot fugi mai repede fără noi. Eram foarte înspăimântate, nu ştiam ce să luăm cu noi. Am luat o pereche de încălţăminte de iarnă, dar aici ne-au dat casă, ne-au dat speranţă şi sper că în curând ne vom întoarce acasă“, a spus Cristina, o altă mamă prezentă la protest.