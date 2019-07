Proiecţii de film în aer liber, pe faleza Cazinoului din Constanţa

Proiecţiile de la malul mării reprezintă o avanpremieră a Festivalului Cinemascop, organizat de Centrul Ceh Bucureşti, ce va avea loc în staţiunea Eforie Sud în luna august. Intrarea la toate cele trei proiecţii de pe faleză este gratuită.

Pe 12 iulie, iubitorii de film vor putea viziona „Cold War” (Polonia / Franţa / UK, 2018).



„Cold War” este o poveste de dragoste dintre un bărbat şi o femeie care se cunosc în Polonia, după cel de-Al Doilea Război Mondial. Provenind din medii diferite, având personalităţi complet opuse, cei doi sunt condamnaţi unul altuia. Plasat în contextul Războiului Rece al anilor 1950 în Polonia, Berlin, Iugoslavia şi Paris, filmul este povestea unui cuplu separat de politică, defecte de caracter şi jocuri ale destinului – o poveste de dragoste imposibilă, în vremuri imposibile. „Cold War” este considerat cel mai bun film european al anului 2018 şi premiat la Cannes pentru regie.



Pe 19 iulie, cinefilii vor putea vedea „Chinese Take-Away” (Spania / Argentina, 2011).



Roberto este proprietarul unui magazin de bricolaj şi pare că nu este în toate minţile. Nu este răbdător cu clienţii săi şi este arţăgos cu distribuitorii. Într-o zi, Roberto cunoaşte un tânăr chinez care este pe cont propriu în Buenos Aires şi incapabil să vorbească o boabă de spaniolă. Decizia sa de a-l ajuta pe tânăr reprezintă începutul unei stranii prietenii care îi va schimba viaţa.



Pe 26 iulie, spectatorii pot viziona „The 100 Year-Old Man Who Climbed Out the Window and Disappeared” (Suedia / Germania / Franţa, 2013).



După o lungă şi palpitantă viaţă de lucru cu muniţii, după ce a fost implicat în Războiul Civil Spaniol, în Proiectul Manhattan şi în alte evenimente semnificative ale secolului 20, Allan Karlsson se găseşte blocat într-un azil de bătrâni. Hotărât să se sustragă de la propria aniversare de 100 de ani, sare pe fereastră şi apoi în primul autobuz, pornind într-o călătorie neaşteptată care implică, pe lângă alte surprize, o valiză plină cu bani, nişte răufăcători malefici şi un elefant numit Sonya.



Toate proiecţiile vor începe la orele 21:30.



Evenimentele sunt organizate de Consiliul Judeţean Constanţa, prin Centrul Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T. Burada”, în parteneriat cu Centrul Cultural Ceh Bucureşti, cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanţa.

Pe aceeaşi temă:

VIDEO Filmul în care apare Kira Hagi se pregăteşte de lansare. Regizorul Toma Enache: „Sunt întâmplări reale din Fenomenul Piteşti“

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: