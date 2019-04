Procurorul general al României, sesizat cu privire la folosirea imaginii lui Hitler în cadrul unei campanii de promovare a biscuiţilor RoStar. Postarea a dispărut

Ro Star a postat pe pagina de Facebook o fotografie în care imaginea lui Hitler este asociată cu biscuiţii produşi de ei. Cei care se ocupă de imaginea firmei adresează consumatorilor o întrebare, „În ce ţară s-a născut Adolf Hitler?“, şi dau trei variante: Austria, Germania sau Polonia.

Printre zecile de răspunsuri primite, doar unul se declară oripilat de modul în care a ales firma să îşi facă publicitate.

Nu este singura dată când, în cadrul concursurilor, Ro Star îl aminteşte pe Hitler. În urmă cu câteva zile, românii sunt întrebaţi de ce a construit Hitler o „clădire lungă de 4,5 km“.

La scurt timp, Maximillian Marco Katz, Director fondator MCA Romania, Centrul pentru Monitorizarea şi Combaterea Antisemitismului în România, a trimis o sesizare către procurorul general al României.

Iată textul sesizării:

„In atentia Procurorului General al Romaniei

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Pe data de 31 Martie 2019, compania ROSTAR, a postat pe pagina sa de Facebook, un post publicitar menit sa atraga atentia si sa promoveze produsele sale de panificatie.

Pentru a isi promova interesele comerciale in vederea generarii de profit, compania ROSTAR a ales sa utilizeze imaginea lui Hitler, insotita de o lunga prezentare a uneia dintre “realizarile” lui.

In Romania, exista o legislatie complexa care interzice, printre altele, utilizarea si promovarea imaginii si a materialelor care contin elemente naziste. Aceasta legislatie a fost mediatizata la nivel national. Astfel, este cunoscuta si sensibilitatea comunitatii evreiesti fata de astfel de materiale si de utilizarea lor triviala, in mediul public, in scopuri comerciale.

In acest context consideram ca compania ROSTAR, in mod deliberat si bine gandit, a decis utilizarea acestui material interzis prin lege. (extras din pagina de Facebook a companiei ROSTAR si atasat la prezenta sesizare)

Publicarea unor astfel de materiale transmit publicului, pe plan local, mesaje care contravin celor pe care le Romania le transmite la nivel international, in mod repetat, cu privire la combaterea oricaror manifestari de promovare a fascismului si a nazismului in Romania.

In luna Februarie la Brussels si in luna Martie, la Washington, Dna Viorica Dancila, Prim Ministru al Romaniei, in calitatea sa de reprezentanta a Romaniei, detinatoare a pozitiei de Presedinte a Consiliului UE, s-a angajat, din nou, sa combata in mod activ si ferm, antisemitismul si negarea Holocaustului in Romania.

Utilizarea publica a imaginii lui Hitler, un dictator care a comis crime abominale impotriva Umanitatii, este unul dintre elementele care creaza impresia ca negarea Holocaustului este un fenomen care poate fi trecut cu vederea si tratat cu indulgenta.

Pe fondul recrudescentei antisemitismului si a negarii Holocaustului, un astfel de caz necesita, din partea autoritatilor, toata atentia cuvenita. In concluzie, va rugam sa luati masurile legale care se impun in astfel de cazuri“.





Reporterul „Adevărul“ a fost contactat de o persoană care s-a recomandat a fi Mihaela Petrovan, reprezentanta „More than Pub“, care are calitatea de manager general, care a spus că agenţia nu-şi asumă postările de pe Facebook, spunând că a fost alegerea clientului. Totodată, aceasta a cerut reporterului să şteargă numele agenţiei din articol întrucât le aduce prejudicii. La final, reprezentanta agenţiei a spus că „Adevărul“ face „jurnalism de doi bani“.



Tot reprezentanţii firmei de PR au trimis cotidianului Adevărul o notificare: „Va rugam STERGETI URGENT aceasta postare de pe site si facebook. Este o STIRE FALSA! V-ati legat de rubrica "Cultura generala" sub care de 8 luni se posteaza pe pag FB RoStar varii informatii. Veti primi in max o ora o notificare scrisa de la avocatul companiei ROSTAR. Iar daca postarea nu este scoasa azi din fluxul de stiri, veti fi dati in judecata“.



La solicitarea Adevărul, reprezentanţii Agenţiei „More than Pub“, care se ocupă de pagina Facebook RoStar, au răspuns iniţial printr-un mail. „Postarea cu Adolf Hitler face parte din seria postarilor de “Cultura generala”, cu mare succes in randul fanilor paginii. Nu este o reclama. Se implinesc in curand 8 luni de cand postam zilnic varii informatii care ii ajuta pe cei care urmaresc pagina sa-si dezvolte cunostintele in varii domenii. Istoria e unul dintre ele, cu mare priza.



Evident, de fiecare data cand se mentioneaza un subiect sensibil, exista riscul ca asocierile sa fie nepotrivite iar critica dura. Speram sa nu fie cazul in situatia de fata. Ca dovada ca postarea a cules 23 like-uri pana acum si niciun comentariu negativ“, au transmis cotidianului Adevărul.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: