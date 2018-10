Primarul Decebal Făgădău: „Am promisiuni că mâine, miercuri, se va relua furnizarea apei calde în Constanţa”

Consiliul de Administraţie al Electrocentrale Constanţa (CET), companie ce aparţine de Ministerul Energiei, a decis sistarea furnizării agentului termic către constănţeni începând de joia trecută, invocând datoriile pe care RADET le are către ea. În prealabil, oraşul nu avea apă caldă de trei zile din cauza reviziei anuale a instalaţiei.



Primarul Decebal Făgădău a convocat marţi, 2 octombrie, o şedinţă de îndată a Consiliului Local având pe ordinea de zi un proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 (prin care să se aloce fonduri în avans pentru deblocarea situaţiei) şi un proiect de hotărâre privind stabilirea preţului local pentru populaţie al energiei termice în perioada 01 octombrie 2018 - 30 aprilie 2019 în municipiul Constanţa.



„Ca o scuză pentru constănţeni şi din cauza problemelor din această perioadă, reducem preţul gigacaloriei cu 10%. Am promisiunea de la furnizori că de mâine, miercuri, se va relua furnizarea apei calde. Le mulţumesc tuturor pentru efort”, a declarat primarul. Consilierii au decis ca gigacaloria să scadă de la 250 de lei, preţul actual, la 225 de lei.



Cât priveşte problema furnizării apei calde în municipiu, primarul spune că plata unor bani în avans către CET este doar o soluţie temporară, pentru viitor, administraţia locală luând în calcul două variante: „fie transferăm Electrocentrale către primărie, fie insolvenţa Electrocentrale. Va fi un lanţ: insolvenţa CET atrage insolventa RADET. Constănţenii sunt captivi, fără să aibă vreo vină”, a explicat Făgădău.



În cazul preluării CET, primăria va căuta soluţii pentru modernizarea acesteia, iar soluţiile vor veni de la specialişti independenţi.



Primarul Decebal Făgădău a ţinut să precizeze că pe lângă constănţeni, cel mai mult are de suferit el, ca imagine. „Nu exclud posibilitatea atragerii unei răspunderi pentru cei care mi-au făcut acest cadou otrăvit. Municipiul Constanţa trece printr-o perioadă foarte grea. Decizia opririi agentului termic este una unilaterală, în apropiere de sezonul rece, într-un moment în care sezonul este extrem de aproape. Mă întreb de ce toate acestea se întâmplă acum?! 1. Pentru că începe campania electorală. 2. Pentru că ţinta o reprezintă constănţenii şi nu turiştii”, a mai spus primarul Constanţei.



În ultimele nouă zile, între CET şi RADET a avut loc un schimb de comunicate prin care fiecare companie arăta că cealaltă este rea-platnică. CET spune că RADET are o datorie de peste 240 de milioane de lei, în timp ce CET susţine că datoriile nu sunt reale, iar CET transferă responsabilităţile către ei.

Pe aceeaşi temă:

UPDATE Electrocentrale Constanţa opreşte furnizarea apei calde din cauza datoriilor RADET. Ce răspuns a primit

Ceartă între CET şi RADET pe seama datoriilor. Constanţa, lipsită de apă caldă de câteva zile