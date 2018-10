Primarul Constanţei a votat „din respect pentru 3 milioane de cetăţeni”.  Cum a decurs referendumul în primele ore

În primele ore de la deschiderea secţiilor de votare, constănţenii nu s-au înghesuit să-şi exprime opţiune cu privire la redefinirea familiei în Constituţie.



La secţia de votare numărul 98, amenajată în cadrul Şcolii numărul 8 din Constanţa, dintre cei peste 2.000 de alegători înscrişi pe listele electorale votaseră doar 2 până la ora 9.45. Lucrurile nu erau cu mult diferite la celelalte două secţii amenajate în aceeaşi clădire. „Poate după ce ies oamenii de la biserică vor veni”, spune unul dintre reprezentanţii secţiei de votare 98.



Nici la secţia de votare 131, amenajată la Grădiniţa de pe strada Badea Cârţan din Constanţa, alegătorii nu au dat năvală. La ora 9.00, votaseră puţin peste 10 persoane.



În jurul aceleiaşi ore s-a prezentat la vot şi Decebal Făgădău, primarul municipiului Constanţa. Însoţit de soţia sa, edilul a declarat că a votat din cinci motive. „Primul motiv este că nu am lipsit niciodată la vreun scrutin. Consider că în 1989 pentru acesta s-au luptat cei care au provocat această schimbare de sistem. Al doilea motiv este că de data aceasta ne aflăm în faţa unei iniţiative cetăţeneşti şi din respect pentru cele peste 3 milioane de români am venit să votez. Al treilea motiv este faptul că sunt membru al unui partid politic, iar partidele politice ajung la putere sau în opoziţie în funcţie de vot. Mi se pare o ipocrizie ca, fiind într-un partid, să le cer oamenilor să nu vină la vot.”





Celelalte două motive invocate de primarul făgădău constau în vremea frumoasă de afară şi faptul că doreşte să fie un exemplu pentru copiii săi pe care-i îndeamnă să se implice în viaţa socială, indiferent de opţiune.

Conform IPJ Constanţa, în primele ore ale zilei de sâmbătă, 6 octombrie, nu s-a sesizat nicio problemă cu privire la desfăşurarea referendumului.



Referendumul pentru redefinirea familiei în Constituţie se va desfăşura sâmbătă şi duminică (6 şi 7 octombrie) între orele 7.00 şi 21.00.





