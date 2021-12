Primarul Constanţei, huiduit de Ziua Naţională. Edilul s-a lăudat cu rezultatele administraţiei sale | VIDEO

Constănţenii nemulţumiţi de măsurile luate de primarul Constanţei, Vergil Chiţac, şi-au arătat nemulţumirile cu prilejul Zilei Naţionale a României.

„Onoraţi invitaţi, parteneri, camarazi, cetăţeni. Am deosebita plăcere de a celebra la Constanţa Ziua Naţională a României. Oriunde în ţară, în cadrul acestei ceremonii, ne aducem aminte de sacrificiile camarazilor, la ceea ce putem facem noi ca să ducem mai departe sacrificiile părinţilor noştri care au luptat. Sunt mândru că am onoarea să conduc acest oraş cu cinste şi curaj şi de a moderniza acest oraş. Am demarat deja primele proiecte pentru dezvoltarea oraşului“, a transmis primarul celor prezenţi.

El a continuat să-şi susţină discursul în huiduielile publicului: „Reabilităm parcurile, marile bulevarde, vom avea două spitale, vom reabilita Spitalul de Boli Infecţioase. Este în construcţie Sala Polivalentă, vom construi o Sală Polivalentă, vom construi un stadion nou sunt semne credibile ale schimbării oraşului, schimbare care va continua şi va deveni tot mai coerentă“, le-a transmis edilul celor prezenţi. Drept răspuns, mulţi din cei prezenţi la ceremonie l-au huiduit copios.

La eveniment, au mai fost prezenţi viceprimarul Ionuţ Rusu, prefectul Silviu Coşa, preşedintele Consiliului Judeţean Mihai Lupu şi vicepreşedintele CJ Stelian Gima.

Ceremonia de la Constanţa a avut loc la Monumentului Eroilor din Războiul de Independenţă, din parcul Casei de Cultură.

Vă recomandăm să mai citiţi: