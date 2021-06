Primarii vocali PSD, tăiaţi de la banul public. Liberalul de la şefia CJC: „Banii primiţi până acum nu se regăsesc în calitatea vieţii“

La finalul lunii mai, Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) a decis să împartă suma de 27 de milioane de lei către primăriile din judeţ. Aceşti bani reprezintă cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în 2021. Ei sunt destinaţi susţinerii programelor de dezvoltare locală.



Judeţul Constanţa are 70 primării, dintre care 34 sunt conduse de primari PSD, trei de PMP, una de ADER, una de un independent, iar restul de 31 au în frunte primari PNL.



În şedinţa din 26 mai, consilierii judeţeni au aprobat proiectul iniţiat de preşedintele CJ Constanţa, liberalul Mihai Lupu. Astfel, comunele unde sunt unii dintre cei mai vocali primari ai PSD au primit sume foarte mici în comparaţie cu localităţile conduse de primarii PNL.



Cota cea mai mică, 25.000 de lei, a fost primită de comuna Limanu (unde primar este Daniel Georgescu de la PSD), iar majoritatea primăriilor de comune conduse de primari PSD au primit suma de 50.000 de lei.

Au fost şi câteva comune conduse de primari social-democraţi care au primit sume cuprinse între 100.000 şi 336.000 de lei (cum ar fi Tortoman).



De partea cealaltă, primarii liberali au primit sume cu mult mai mari. Cel mai mult, 980.000 lei, a primit comuna Aliman.



Municipiul Constanţa, condusă de amiralul Vergil Chiţac (PNL), a fost singura administraţie locală care nu a primit nici un ban. „Trebuie să ţinem cont că municipiul are un buget anual mult mai mare decât cel al localităţilor din judeţul nostru, drept pentru care Primăria Constanţa a cedat sumele către alte primării care aveau mari probleme financiare”, explică pentru „Adevărul” Mihai Lupu, preşedintele Consiliului Judeţean.



În rest, Lupu susţine că stabilirea sumelor repartizate s-a făcut ţinând cont de nevoile localităţilor, de proiectele depuse, de importanţa lor.

Vocalii PSD, tăiaţi de la banii publici

Primarii PSD sunt vehemenţi. „Răzbunare politică“, „decont electoral“, „derapaj”, „suntem blocaţi”, sunt câteva dintre reacţiile lor după ce au văzut sumele alocate de Consiliul Judeţean. Şi comunele unde sunt primari PMP au primit bani puţini, cum ar fi Costineşti, unde suma alocată este de 75.000 de lei.



Daniel Georgescu, primarul comunei Limanu, care a primit cei mai puţini bani, i-a recomandat lui Florin Cîţu să nu mai meargă vara aceasta în Vama Veche, după ce premierul anunţase că va ajunge acolo în acest sezon estival. „Suntem conştienţi că este doar o răfuială politică, o metodă din vremuri de tristă amintire, folosită doar de oameni cu caractere îndoielnice atunci când vor să demonstreze o poziţie de forţă”, spune primarul Georgescu.



Daniel Georgescu, primar Limanu foto: FB/Daniel Georgescu

Un alt primar care face parte din PSD Constanţa este Mariana Gâju. Ea conduce comuna Cumpăna (14.000 de locuitori) de peste 20 de ani, şi spune că a primit din partea CJ 50.000 de lei, „la fel ca o localitate care are 2.000 de locuitori.”



Deşi toate primăriile au depus liste cu proiectele aflate în derulare şi cu sumele de care au nevoie pentru co-finanţarea acestora, Mariana Gâju crede că „pentru consilierii judeţeni şi preşedintele CJ a avut importanţă culoarea politică a primarului, nicidecum nevoile localităţilor şi proiectele pe care fiecare localitate le are în parte”.



Fiind la al şaselea mandat, Mariana Gâju ştie foarte bine cum s-au împărţit banii şi în perioada în care Consiliul Judeţean era condus de PSD. „Au fost şi înainte derapaje de acest gen, dar nu la nivelul acesta. Întotdeauna au fost animozităţi care se răsfrâng asupra oamenilor. Ei nu au nicio vină că primarul are o anumită culoare politică”, spune primăriţa din Cumpăna.



Mariana Gâju (primar Cumpăna) şi Mihai Lupu (preş. CJ Constanţa) foto: CJ Constanţa

Şi Cristea Gâscan, primarul PSD al comunei Independenţa, este supărat că a primit bani puţini. „Ne-a omorât. Toate comunele cu primar PSD au primit aceeaşi sumă: 50.000 de lei. Toţi suntem blocaţi. O să renunţăm la proiecte. Dacă aşa se întâmplă în continuare, nu avem decât să plecăm acasă, să demisionăm”.



În schimb, Consiliul Judeţean a fost darnic cu comunele conduse de oamenii PNL. George Nicola este primarul comunei Aliman, comuna care a primit cei mai mulţi bani: 980.000 de lei. Comuna este săracă şi este cunoscută doar ca fiind locul de naştere al regretatului Dan Spătaru - în cinstea căruia, primăria a ridicat un bust în curtea şcolii, şcoală unde a predat tatăl cântăreţului.

Primarul din Aliman spune că sumele vor fi cheltuite doar pentru proiecte de dezvoltare, cum ar fi asfaltarea drumurilor comunei, nicidecum pentru plata salariilor.



Dar despre sumele primite de primarii PSD, Nicola spune că nu cunoaşte problema. „Nu ştiu despre ce este vorba, nu m-am uitat pe listă, nu ştiu. Nu am făcut decât să cerem decât ce avem nevoie”, afirmă primarul Nicola.

Explicaţiile Consiliului Judeţean

Mihai Lupu, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, arată că sumele au fost alocate de Comisia de Analiză a Solicitărilor Unităţilor Administrativ-Teritoriale, iar criteriile de care s-a ţinut cont au fost cele ale necesităţilor localităţii respective, cererilor depuse, proiectelor aflate in derulare, proiectelor propuse şi importanţa lor în dezvoltarea judeţului.



„În dezvoltarea armonioasă a unui judeţ, nu există apartenenţă politică. Susţin toţi primarii gospodari, indiferent de culoarea politică, care vor să realizeze ceva pentru comunitatea din care fac parte”, asigură Lupu.

Referitor la nemulţumirile unor primari PSD, preşedintele CJ spune că aceştia au fost obişnuiţi să primească bani fără să aibă proiecte, fără să acceseze fonduri.

Iar despre comuna Limanu, acolo unde premierul vrea să meargă pe litoral, Mihai Lupu explică faptul că această administraţie locală are „enorm de multe“ venituri. „În ultimii doi ani, comuna Limanu a primit de la CJC, în cinci repartiţii, suma totală de 4.177.202 lei, bani care nu se regăsesc în calitatea vieţii locuitorilor”, declară preşedintele CJC.



A fost doar prima repartizare a unor cote defalcate, spune Mihai Lupu, şi urmează şi alte împărţiri a banilor publici. De aceea, preşedintele CJC invită primarii să depună solicitări pentru finanţarea unor proiecte locale, acestea urmând a fi discutate în Comisia de Analiză.

