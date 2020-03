Primarii de pe litoral, despre românii aduşi din Italia în carantină la malul mării: „Pe noi nu ne întreabă nimeni?”

Patru staţiuni de pe litoral vor fi folosite pentru găzduirea românilor veniţi din Italia şi băgaţi în carantină: Mamaia, Eforie, Techirghiol şi Jupiter. În hoteluri din aceste staţiuni vor sta sute de români aduşi cu avionul pe Aeroportul Mihail Kogălniceanu.

În Mamaia, spaţiul pentru carantină din Hotelul Flora a fost suplimentat cu 355 locuri. Alte sute de locuri au fost create în hotelurile Dunărea din Eforie (700 locuri), Majestic din Jupiter (356 locuri) şi 855 locuri la Sanatoriul Balnear Techirghiol.

„Primarul municipiului Constanţa, domnul Decebal Fagădău, nu este membru al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi nu a fost consultat în legătură cu această decizie;

Primarul Decebal Făgădău nu este de acord cu această decizie a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi este convins că se puteau găsi soluţii mai bune atât pentru cei repatriaţi, cât şi pentru constănţeni;

Ne manifestăm întreaga disponibilitate pentru un dialog constructiv şi suntem deschişi la identificarea unor soluţii responsabile în această situaţie excepţională, transmite primăria Constanţa referitor la românii carantinaţi în hoteluri din Mamaia.

Robert Şerban, primarul staţiunii Eforie, a trasnmis un mesaj către locuitori prin care le spune că „ceea ce îi îngrijorează pe eforieni, mă îngrijorează şi pe mine. V-am cerut de fiecare dată să respectaţi legea, v-am cerut să aveţi încredere în cei care vă conduc, în cei pe care i-aţi ales. O spun cu tristeţe, trăiesc acum un sentiment de amărăciune, de furie şi neputinţă. Peste capul meu, fără a fi consultat, fără a putea să vă întreb la rândul meu pe dumneavoastră, Eforie poate, atenţie! spun poate deveni zonă de carantinare. Ştiu, e situaţie de urgenţă în România, hotărârile le iau alţii, dar oamenii, dorinţele lor, nu mai există? Eforienii sunt îngrijoraţi de soarta lor, dar nu-i uită pe ceilalţi, sunt solidari cu cei care se întorc în România.

Firesc, îmi cer să le răspund la o întrebare: noi, cei din Eforie, nu existăm, nu ne întreabă nimeni, nimic?

Vă răspund: nu am fost consultat dacă sunt de acord cu carantinarea persoanelor la Eforie. La Bucureşti decizia a fost luată de CNSU; nu am fost întrebat dacă am vreo soluţie pentru această problemă şi ce măsuri pot fi luate; nu ştiu cum a ajuns o anumită unitate turistică din Eforie pe lista spaţiilor destinate carantinării.

Repet! Caut soluţii, aştept sugestii! Am încredere că există o rezolvare.”

Şi Radu Cristian, primarul oraşului Mangalia, a scris locuitorilor de la malul mării: „locaţiile unde aceştia sunt ţinuţi în carantină sunt stabilite de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. Noi, primarii, suntem doar informaţi, nu consultaţi. Personal, consider că trebuie să le acordăm tot sprijinul acelor oameni, atât spre binele lor, cât şi pentru siguranţa noastră.

Este bine că sunt aduşi în mod organizat, dar cred că este important să fie ţinuţi în acelaşi loc, nu împrăştiaţi prin tot judeţul. Dacă primii au fost cazaţi într-o locaţie, ar trebui ca tot acolo să fie pregătite mai multe hoteluri pentru a-i caza pe toţi. Astfel, jandarmii şi medicii vor avea un perimetru de acţiune restrâns şi bine delimitat.

Pe această cale, SOLICIT Comitetului judeţean pentru Situaţii de Urgenţă să aprobe, în cel mai scurt timp, cazarea acelor persoane în acelaşi loc unde au fost cazaţi primii sosiţi. Trebuie să-i ajutăm dar, repet, în opinia mea, cazarea lor în aceeaşi zonă ajută mai mult la îngrijirea şi supravegherea acestora. Sunt permanent în legătură cu prefectul pentru a afla ce se întâmplă şi vă voi ţine la curent cu noutăţile despre Mangalia. Până atunci, nu uitaţi: staţi în casă, dacă vă pasă!”

Şi Sanatoriul Balnear Techirgiol este pe lista locurilor unde vor fi introduşi în carantină români întorşi din Italia. primarul oraşului Techirghiol, Iulian Soceanu a explicat în 5 puncte decizia autorităţilor:

„1) Decizia, ca Sanatoriul Balnear sa fie centru de carantinare a fost luata de CNSU si CJSU, fara consultarea si fara acordul autoritatii locale, din cauza fapului ca este declarata Stare de Urgenta!

2) S-a luat aceasta decizie, dupa ce s-au inventariat toate spatiile disponibile ale Statului Roman (spitale, sanatorii, tabere) care pot asigura conditii civilizate de cazare (baie in camera, apa calda si caldura), asigurarea hranei dar si circuite interne, astfel incat personalul angajat sa nu intre in contact direct cu aceste persoane.

In acest moment spatiile de cazare din statiunile litorale nu sunt pregatite pentru a asigura aceste conditii

3) Va asigur, ca au fost luate toate masurile de siguranta astfel incat locuitorii orasului sa fie protejati. Practic, cei care vor intra in carantina vor fi izolati in camere timp de 14 zile, personalul angajat nu va intra in contact cu ei si se va asigura paza cu jandarmeria, firma de paza privata, politie, 24 din 24 de ore.

4) Statul Roman nu isi abandoneaza cetatenii (imaginati-va daca o persoana din familia noastra sau o persoana apropriata noua era in situatia de a fi repatriata si nimeni nu lua nici o decizie, cum am fi reactionat)!

5) Carantinarea generala a celor peste 1500 de persoane este o decizie corecta in situatia data! In situatia in care cei 1500 de cetateni romani erau lasati sa mearga la casele lor, exista pericolul sa transmita virusul (daca acesta exista) la foarte multe persoane iar peste doua saptamani sa fim in situatia ca in Romania sa existe foarte multe persoane infectate!”

