Preotul Eugen Tănăsescu, atac la adresa primarului Constanţei: „Nu suferă să vadă biserici”

Deoarece discuţiile dintre primărie şi arhiepiscopie privind relocarea bisericii Izvorul Tămăduirii au eşuat, preoţii se aşteaptă acum ca în orice moment buldozerele să pună în aplicare sentinţa definitivă a instanţei, de desfiinţare a lucrărilor realizate fără autorizaţie.

Arhiepiscopia Tomisului a anunţat că se opune acestei decizii, iar preoţi şi credincioşi vor sta permanent în locaşul de cult pentru a-l păzi.

Preotul Eugen Tănăsescu, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului, a transmis presei un comunicat în care descrie o aşa-numită „schemă anti-bisericească a cuplului Chiţac-Ovanesian).

„Cuplul Ovanesian-Chiţac foloseşte legea pentru a pune beţe în roatele bisericilor. Probabil nu suferă să vadă biserici, motiv pentru care fie le aleargă prin instanţe, fie folosesc un context nefavorabil pentru a le demola. Că, de ajutat, ne-am lămurit cu toţii că nu prea vor”, spune Tănăsescu.

Acesta îi acuză pe primar şi city-manager de premeditare în ceea ce fac şi face referire la cazul bisericii din zona Casei de Cultură din municipiul Constanţa, un şantier început, dar unde lucrările au fost oprite de către instanţă.

„Au blocat în instanţă construcţia celei mai mari biserici din Dobrogea, viitoarea Catedrală a Eroilor, menită să încununeze spiritual spaţiul dedicat Eroilor Neamului de la Casa de Cultură. Aşa au considerat ei, că acolo e un parc agresat, deci trebuie făcut tărăboi şi demolată construcţia”, spune preotul.

Eugen Tănăsescu vorbeşte şi despre cazul bisericii ce trebuie demolate şi arată că anumiţi consilieri locali apropiaţi ai primarului „s-au năpustit cu toată viteza pentru luarea terenului dat deja parohiei pentru biserica parohială (alta decât cea de lângă trotuar, care urma să se demoleze oricum după finalizarea lucrărilor), undeva între blocurile O2 – O3. Care avusese şi autorizaţie şi voia să înceapă lucrările.

„Odată luat terenul, ne-au bătut obrazul că am tot avut timp s-o mutăm. Noi am muta-o, dar nu mai avem unde, că terenul a fost luat şi altul nu s-a dat, decât un buldozer care pare că mulţumeşte şi pe cei cu simţ stilistic deosebit, deşi doar preoţii din puşcăriile comuniste ne pot spune cum e corect aici”, mai afirmă acesta.

În concluzie, spune Eugen Tănăsescu, „folosirea legii în scopuri anti-bisericeşti nu e ceva nou. Ceauşescu făcea asta. Adolf Nikolaus von Buccow făcea asta. Romanii făceau asta. Pilat din Pont s-a şi spălat pe mâini... Nimic nou sub soare”.

