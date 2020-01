Povestea tânărului care la 19 ani a pus bazele unei afaceri venite în sprijinul firmelor. „Nu aveam nimic, decât o idee“

Constănţeanul Eduard Burghelia (22 de ani) a primit premiul „Tânărul antreprenor al anului” (2019) din partea Romanian Business Leaders pentru ideea care a devenit o afacere în plină dezvoltare: Confidas, o platformă on-line complexă în care găseşti informaţii despre companii, firme cu datorii, acţionariate, contracte cu statul, analize financiare şi multe altele.

Povestea lui Eduard începe în Constanţa, oraşul natal, locul unde a făcut primii paşi în antreprenoriat, la 16 ani. Atunci a pus bazele unei mici afaceri de curierat cu bicicleta.

„Majoritatea clienţilor au vrut să mă susţină. Nu era prea multă încredere pe care să mi-o ofere. Eu duceam plicul din punctul A în punctul B şi trebuia să ajungă într-o oră. Oamenii aceştia au vrut să mă susţină, fiind la început. Era o valoare mică, luam 15 lei pentru o livrare. A fost un context favorabil”, îşi aminteşte tânărul.



Doar că unii clienţi s-au dovedit rău-platnici, iar Eduard nu avea de unde să ştie asta. Atunci a realizat cât de utilă i-ar fi o soluţie online (un site) de unde să afle cât de serioşi sunt clienţii săi. Totul a rămas, însă, la stadiul de idee.





În Constanţa, Eduard Burghelia şi-a făcut studiile până la nivelul liceal, a fost preşedintele Asociaţiei Elevilor din Constanţa şi unul dintre copiii (la acea vreme) care a depus o plângere penală la DNA împotriva primarului Radu Mazăre. De altfel, Asociaţia Elevilor a fost cea care l-a îngenuncheat pe Mazăre în lupta cu elevii, obligând primăria să asigure reducere la transportul în comun a acestora.

Eduard Burghelia, preşedintele Asociaţiei Elevilor, în faţa DNA Constanţa - 2015

Confidas, o afacere pornită la 19 ani



La 19 ani s-a mutat în Bucureşti pentru a urma cursurile unei facultăţi de business. Tot la aceeaşi vârstă a început să muncească la ideea sa de a crea o platformă online cu informaţii despre companii. Era în Amsterdam când s-a decis să facă primii paşi şi a început să trimită emailuri către firme de programare, pentru a vedea cât costă o astfel de soluţie.



„Am pornit singur la 19 ani. O jumătate de an am făcut doar cercetare. Confidas-ul este o ideea complexă de afacere, este o soluţie tehnologică complexă. La 19 ani aveam toate dezavantajele: lipsa de cunoştinţe tehnice, lipsa unei echipe şi lipsa banilor. Practic nu aveam nimic, decât o idee”, spune Eduard.



O idee pe care tânărul a desenat-o pe câteva coli A4 şi cu acestea a mers la peste 100 de oameni de afaceri, potenţiali clienţi, pentru a vedea ce părere au despre o astfel de soluţie online.



„Au fost unii care mi-au spus că nu este nevoie de aşa ceva, dar indiferent de aceste opinii trebuie să nu te opreşti şi să nu iei personal ceea ce ţi se spune. Din aceste răspunsuri trebuie să înveţi, să vezi ce e bun şi ce nu este bun”, crede Eduard.



Era proaspăt venit în Bucureşti şi a început să lucreze la construirea unei „reţele umane”, un lucru deosebit de important pentru ceea ce voia să facă în viitor. „Am început să particip la evenimente de antreprenoriat, evenimente la care am cunoscut oameni, inclusiv pe cei interesaţi de ideea mea. Unele persoane, cărora le-am cerut opinia, m-au întrebat dacă nu caut finanţare”, explică Eduard cum a găsit banii necesari implementării afacerii. A obţinut 130.000 de euro de la patru investitori: Iulian Cârciumaru şi Andrei Creţu (V7 Capital), Paul Murariu, Ioana Marcu şi Gapminder.



Confidas a prins viaţă pe 7 decembrie 2018, iar de atunci oferă sprijin la peste 2.000 de întreprinderi mici şi mijlocii, având peste 1 milion de oameni care au intrat pe site pentru a căuta informaţii.



Premiul „Tânărul antreprenor al anului” - 2019



„Norocul ţi-l faci singur”





Eduard Burghelia îşi petrece majoritatea timpului la birou. Îi place să muncească şi ştie că numai aşa afacerea lui se va dezvolta şi mai mult, până în clipa în care o va vinde. „Îmi va rămâne în suflet această afacere. Am învăţat foarte multe din Confidas, este şcoala mea, ca să-i spun aşa. Dar unul dintre lucrurile pe care trebuie să le facă un antreprenor este să nu rămână ataşat de o idee, trebuie să fii obiectiv şi să iei decizia cea mai bună. Nu o să refuz o cumpărare doar pentru că sunt ataşat de asta”, explică tânărul antreprenor.



În afaceri, Eduard spune că cel mai important lucru este încrederea, cu asta l-au creditat şi cei care au investit pentru ca ideea lui să prindă viaţă. Este mesajul pe care el îl transmite altor tineri dornici să facă o afacere în cadrul unor întâlniri - Growth Club (foto jos)– o comunitate a studenţilor antreprenori.



„Îmi place foarte mult să vorbesc cu tinerii despre antreprenoriat, despre carierele lor, de aceea încercăm să creăm o comunitate de tineri antreprenori sau de tineri care îşi doresc să ajungă antreprenori”, spune Eduard.





Nu se consideră un om de succes, deocamdată. Spune că şi-a format un „simţ” al oportunităţilor în afaceri şi înţelege ceea ce aşteaptă oamenii. „Este un simţ pe care l-am antrenat încă de la 16 ani, atunci când încercam să-mi caut clienţi, când eram implicat în Asociaţia Elevilor din Constanţa. Când eşti tânăr este important să testezi cât mai multe lucruri şi să-ţi asumi cât mai multe riscuri. Determinarea şi disciplina sunt esenţiale. Şi o doză de noroc, dar norocul ţi-l mai faci şi singur”, conchide Eduard Burghelia, fondatorul platformei Confidas.

