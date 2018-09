Poveste de succes: un informatician nevăzător, admis cu 10 la doctoratul în Matematică. „Îmi doream să scap dintr-o lume închisă“

Radu Vasile din Constanţa s-a născut aproape nevăzător la 14 iunie 1983. La vârsta de 7 ani a fost trimis la şcoala specială pentru orbi de la Buzău, pe care a considerat-o întâi o pedeapsă.

„Trei luni am plâns încontinuu. De ce să te dea părinţii de acasă? Îi imploram să mă primească înapoi, le promiteam că o să fiu copil cuminte şi nu mă mai împiedic, şi nu mai sparg pahare, şi nu mai sfărâm chestii prin casă. Ai mei plângeau aici, eu plângeam acolo“, rememorează Radu.

Orbecăind către lumină

În şcoală a deprins independenţa şi plăcerea de a-i ajuta pe alţii care erau mai neajutoraţi decât el.

Devora cărţile astfel că la 14 ani era olimpic la Română şi voia mai mult: s-a înscris la primul curs de iniţiere în computere pentru nevăzători, organizat de Fundaţia Cartea Călătoare din Focşani. La sfârşitul acelui curs, Radu ştia că vrea să devină programator. A început să-i înveţe şi pe alţi copii nevăzători cum să utilizeze computerul, apoi a devenit elevul care se ocupa de laboratorul de informatică al liceului. Îşi alesese deja drumul.

GALERIE FOTO

„Îmi doream să scap dintr-o lume închisă, lumea persoanelor cu dizabilităţi vizuale. Conform standardelor de la acea vreme, puteam face doar trei meserii: maseur, fabricant de cutii, perii, mături, profesor într-o şcoală de nevăzători. Cu tot respectul pentru meseriile astea, dar niciuna nu mă atrăgea“, spune el franc.

Prieten ciudat, norocul

Prieten ciudat, norocul l-a însoţit totuşi mereu în viaţă. La cursul de calculatoare organizat de Mircea Bucur, fondatorul Cărţii Călătoare, Radu a descoperit că prin computer, nevăzătorii puteau face o mulţime de alte meserii: programator, editare audio, DJ radio, tehnoredactare, scriere de texte (literare sau publicitare) şi altele.

Aşa că în 2002, Radu Vasile a intrat la Facultatea de Matematică a Universităţii Ovidius din Constanţa, singura universitate care, la acea dată, a acceptat să îşi bată capul cu un student orb. „Am încercat şi la Bucureşti şi la Iaşi, dar am fost refuzat pe motiv că nu există metodologie prin care eu, în calitatea mea de orb, să fiu examinat“, povesteşte informaticianul.

Radu Vasile, specialistul în IT Sursa Facebook RV

În studenţie îşi înregistra cursurile pe casete, iar acasă le transcria în alfabetul Braille. Alte materiale îi erau dictate de câte o colegă sau de mama lui. La licenţă, îndrumătoarea lui, profesoara Viviana Ene, i-a citit toate cărţile şi studiile necesare pentru elaborarea lucrării. „Materialele matematice, prin scrierea lor non-liniară, nu pot fi transformate foarte uşor în Braille prin niciun procedeu tehnic. Se chinuiesc japonezii de câţiva ani să o facă în cadrul unei universităţi, dar nu reuşesc. O să încerc şi eu, poate chiar în timpul doctoratului“, arată Radu.

Activ şi recunoscător

A continuat să se specializeze în profesia sa, obţinând certificare CISCO şi înfiinţându-şi propria firmă de IT, cu competenţe în relaţii publice şi management. Face mentenanţă la site-uri de firme, este activ şi premiat în domeniul civic şi social, învaţă să cânte la instrumente, ţine discursuri motivaţionale, organizează evenimente şi are o viaţă plină de acţiune.

Contul lui de Facebook, unde îţi răspunde prompt, este umplut cu fotografii ale ieşirilor sale. Foloseşte un laptop cu răspunsuri vocale la comenzi tactile şi tastează extraordinar de rapid. Chiar dacă între timp, Radu a devenit complet nevăzător.

„Am zis că dacă voi face un doctorat, îl voi face la Universitatea Ovidius, universitatea care mi-a dat o şansă când alţii îmi închideau uşi în nas. Mi-am dorit o provocare puternică, ceva care să îmi pună creierul la contribuţie. La momentul absolvirii nu m-am putut înscrie pentru că trebuia să merg la muncă. Nu proveneam dintr-o familie tocmai bogată şi venise timpul ca să îmi câştig existenţa. Şi nu aveam încă experienţa tehnică şi de viaţă, care să îmi permită să am ceva de spus din multiple perspective“.

Admis cu 10 la Doctorat

La Universitatea Ovidius, Radu s-a bucurat şi acum de aceeaşi deschidere ca în anii de studenţe. Când s-a simţit pregătit, Radu a contactat-o pe profesoara Cristina Flaut, conducătoare de doctorat, care i-a oferit un sprijin deosebit pentru ca el să poată avea acces la diverse materiale. Pe cele scrise i le-a citit mama, iar el le-a transcris în Braille. Pentru examen a trebuit să construiască o prezentare din care să reiasă motivaţia de a face un doctorat, dar şi capacitatea de a-l face, precum şi tema pe care vrea să o abordeze.

„Interesant este că la matematică, pentru doctorat, a fost repartizat un singur loc fără taxă, iar eu mi l-am dorit pe acela. Aşa că am tras cât am putut de tare şi am folosit fiecare resursă disponibilă. Rezultatul este că am luat locul fără taxă şi cu nota 10“, se bucură Radu.

În plan secund, Radu relaxându-se bătând la tobe pe plajă, cu copii Sursa Facebook RV

Va face doctoratul cu aceleaşi metode de până acum şi se va perfecţiona în Teoria codurilor, ce sunt folosite în comunicarea de mesaje. Este important ca acestea să fie transmise şi receptate corect, chiar dacă apar interferenţe. Mai mult, receptorul trebuie să fie capabil să repare codul recuperând informaţia originală, dacă aceasta a ajuns alterată.

„Mă pasionează lucrurile simple şi utile, pentru că în spatele lor se ascund adesea lucruri senzaţionale. Din cercetare se pot extrage lecţii interesante despre modul în care oamenii comunică: nu de puţine ori se ajunge la conflict pentru că un mesaj emis a fost recepţionat cu totul altfel la destinaţie“, consideră Radu. El speră să-şi îndeplinească şi un vis mai vechi: un roboţel care să te conducă de mână pe stradă. „Acum mă uit cum aş putea să îl construiesc. Nici nu ştiu dacă voi reuşi, dar va fi interesant să încerc“, calculează Radu Vasile.

Radu Vasile Sursa Facebook JCI

Radu va continua să ofere din experienţa lui celor care au nevoie de modele. Face terapie cu copiii, iar toată vară a cântat pe plajă, cu copii cu dizabilităţi.

„Din ianuarie până în mai, am făcut terapie prin muzică, poveşti şi metafore cu un grup de copii cu autism. De la 1 octombrie încep altă sesiune de terapie cu un grup de copii. Am pus bazele şi unui ONG, la care aştept să îmi iasă actele. ONG-ul se va numi Asociaţia pentru Educaţie şi Dezvoltare Reală“, mai spune Radu Vasile, omul care aduce lumină.

Pe aceeaşi temă:

Radu, informaticianul orb care dă o rază de speranţă oamenilor cu dizabilităţi