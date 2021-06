Poluare măsurată cu găleata. Oamenii acuză emisii de praf, aparatele arată limite legale

Situată în apropierea celebrelor bisericuţe de cretă de la Murfatlar, vestigii ce datează din secolul X, fabrica de cretă a firmei SC Tempo Invest SRL este acuzată că poluează cu praf de cretă. Pentru a proba afirmaţiile, oamenii au arătat şi fotografii cu maşinile acoperite de un praf alb, sau cu fabrica din a cărei coşuri iese un fum alb, destul de consistent.



Problema de la Murfatlar nu este una nouă, petiţiile şi sesizările curg de acum 7-8 ani. În tot acest timp, autorităţile competente au făcut analize şi măsurători iar concluzia a fost una singură: fabrica funcţionează în parametrii admişi.



Şi Primăria din Murfatlar s-a implicat în demersul cetăţenilor, începând să trimită sesizări către Agenţia de Protecţie a Mediului (APM) Constanţa şi Garda de Mediu. A primit şi un răspuns de la APM prin care este asigurată că nu este vorba de nicio poluare. Mai mult, cei de la Agenţie au explicat că s-au făcut mai multe măsurători anul trecut, printre care şi proba cu găleata, pentru a determina gradul de poluare.



Astfel, o găleată pentru colectarea pulberilor a fost instalată în luna septembrie la cea mai apropiată locuinţă de fabrică. Apoi, după 30 de zile a fost ridicată şi s-au analizat depunerile, iar rezultatul a fost de 10,4132 grame/mp/lună, faţă de limita maximă permisă de 17 grame/mp/lună.



Depuneri pe autoturisme foto: primăria Murfatlar

„La ultimele măsurători au adus nişte găleţi care au stat pe magazia mea câteva zile şi aia a fost măsurarea cantităţii de praf răspândită în atmosferă”, spune o localnică. Metoda măsurătorii cu găleata este o metodă omologată, arată Garda de Mediu, care şi ea are în curs de soluţionare o sesizare cu privire la situaţia din Murfatlar.



Verificările se fac pe timp de zi, spun oamenii, dar seara şi noaptea se poate vedea un fum alb (praf de cretă) care se înalţă în atmosferă. Astfel, pe maşini, plante, case se poate observa dimineaţa un strat alb de praf.



„Aceste măsurători au fost făcute cu instrumente rudimentare (găleţi) şi pe perioade scurte de timp. soluţia este să aducem un laborator mobil modern, acreditat si omologat cu care vom face propriile măsurători care le vom preda Gărzii de Mediu”, spun reprezentanţii Primăriei Murfatlar.



Steluţa Popescu, şefa Gărzii de Mediu Constanţa, explică faptul că primele indicii duc spre emisii în aer mai mari, dar în limite, la momentul pornirii şi opririi utilajului de măcinat creta.



Dorin Căpîlnaşu, managerul fabricii care se ocupă de extragerea cretei brute şi prelucrarea acesteia, arată că instalaţia are trei linii de măcinare dotate fiecare cu o moară şi un electrofiltru cu care se face desprăfuirea. El spune că pentru activitatea desfăşurată, firma are autorizaţii de mediu şi vize anuale de mediu.



În plus, se monitorizează de către o firmă specializată acustica urbană, calitatea apelor menajere uzate, calitatea apelor pluviale, emisiile la coş de pulberi, monoxid de carbon, oxizi de sulf şi oxizi de azot, se monitorizează emisiile de pulberi totale în suspensie şi pulberi sedimentabile.



„Conform rapoartelor de încercări, atât cele făcute de societatea specializată, cât şi cele făcute de APM, nu au fost înregistrate depăşiri ale limitelor impuse de legislaţia în vigoare”, spune Dorin Căpîlnaşu.

Vă recomandăm să mai citiţi: