Performanţa tinerei sergent, îndrăgostită la 13 ani de haina militară:„De-am pleca la război pe tine te-aş alege camarad“

Gabriela Florentina Bogzoiu (30 de ani) este prima femeie care a reuşit să ocupe locul 1 la un concurs organizat de Statul Major al Forţelor Aeriene - „Cel mai bun dintre cei buni” – desfăşurat în urmă cu o săptămână. Timp de 10 ani, de când are loc această competiţie, doar militari bărbaţi au urcat pe podium. Gabriela este sergent în cadrul Centrul Naţional de Instruire pentru Apărare Antiaeriană de la Capu Midia, judeţul Constanţa.



Competiţia a fost una complicată, deoarece a presupus probe fizice, tactice şi teoretice. La probele fizice, sergentul a trecut cu brio baremele la flotări, abdomene şi rezistenţă. La partea de cunoştinţe militare generale şi practice, a învins prin cel mai bun punctaj obţinut. „A dovedit că este ambiţioasă şi că doreşte să obţină rezultate foarte bune şi, prin acest premiu, a creat o imagine pozitivă Centrului Naţional de Instruire pentru Apărare Antiaeriană la nivelul Statului Major al Forţelor Aeriene şi, nu contează faptul că este băiat sau fată, important este nivelul de pregătire al unui militar”, declară colonelul Eugen-Viorel Bitan, comandantul Centrului Naţional de Instruire pentru Apărare Antiaeriană de la Capu Midia.



Concret, alături de contracandidaţii săi, a avut de trecut mai multe teste de foc, printre care montat şi demontat armament, a aruncat cu grenade, a avut de recunoscut mai multe tipuri de aeronave, a trebuit să dovedească faptul că are cunoştinţe militare solide legate de legislaţie şi regulamente militare, plus legislaţie NATO, şi că ştie limba engleză la un nivel ridicat.



„Cel care a avut încredere în mine a fost maistrul militar de comandă Valeriu Macarie. A observat că, în general, am ambiţia şi curajul să fac faţă oricăror situaţii şi mi-a spus că este momentul să îmi demonstrez aceste calităţi şi în cadrul unui concurs. Voiam să demonstrez că şi o femeie poate fi la fel de bună ca un bărbat într-o competiţie. Sunt, în primul rând, prima femeie subofiţer care câştigă concursul”, spune Gabriela.

Gabriela (dreapta), locul 1 în competiţie



Îndrăgostită de uniforma militară la 13 ani



Avea 13 ani când fratele ei mijlociu, militar în termen la vremea respectivă, a intrat pe uşa casei îmbrăcat în uniformă şi acela a fost momentul în care şi-a spus: vreau să îi urmez exemplul. „Era prima dată când l-am văzut în uniformă. Avea o prezenţă impunătoare şi aproape că mi-a sărit inima din piept de emoţie. Acela a fost declicul pentru mine. M-am întrebat mereu cum mi-ar sta şi mie în uniformă şi mi-am spus: trebuie să fac un efort şi să intru în sistem”, spune sergentul.



Cu toate acestea, a urmat cursurile Liceului CFR din Buzău, apoi cursurile unei şcoli postliceale sanitare. În anul 2014 şi-a împlinit visul: a intrat în Armată, printre primii, în urma unui concurs organizat la Colegiul Naţional “Dimitrie Cantemir” de la Breaza. În sistemul militar, a urmat cursurile Şcolii de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene de la Boboc, judeţul Buzău, arma Rachete şi Artilerie Antiaeriană. Acolo a învăţat ce înseamnă cu adevărat armată. Timp de două luni, de dimineaţa de la ora 6.00 şi până seara la ora 22.00 avea să facă instrucţie în continuu. „Asta a însemnat de la servicii de pază în unitate, până la trageri cu armamentul de infanterie, montat şi demontat pistol 7,65 mm, pistol mitralieră 7,62 mm şi mitraliera 7,62 mm, instrucţie de front şi probe sportive. Nu a fost uşor, dar am avut ambiţie şi am pus multă pasiune în tot ceea ce mi-am propus să fac”, spune Gabriela.



Următoarele două luni a urmat un curs în care s-a specializat în arma rachete şi artilerie antiaeriană. A fost repartizată într-un batalion de foc de la Vâlcele, judeţul Covasna. Aici a fost încadrată pe funcţia de servant rampă lansare, ceea ce presupune încărcarea rachetei de luptă.



Apoi, viaţa şi cariera au adus-o la Capu Midia, la Centrul Naţional de Instruire pentru Apărare Antiaeriană (aprilie 2019) unde este sergent sanitar. A ajuns astfel să îmbine haina militară cu pregătirea din domeniul medical. „Un militar trebuie să fie pe faza în orice moment şi să ştie să acţioneze în orice situaţie. Aici mă regăsesc eu”, mai spune sergentul.





Gabriela, alături de col. Viorel Bitan (stânga) şi maistrul militar Valeriu Macarie (dreapta)

Misiuni îndeplinite cu brio



Armata ocupă un loc aparte în inima sergentului Gabriela Florentina Bogzoiu, dar la fel de importantă este şi familia care o susţine în toate iniţiativele sale. Inclusiv viaţa personală este influenţată de cariera militară, prietenul ei fiind soldat, tot în specialitatea rachete şi artilerie antiaeriană. „În viitor vreau să îmi întemeiez o familie, să am copii, iar ca planuri profesionale de viitor îmi doresc enorm să particip la o misiune externă pentru că nu aş spune niciodată nu chemării ţării”, adaugă sergentul.



Ca fată, într-o unitate dominată de bărbaţi, nu se simte inferioară. Dimpotrivă, a demonstrat de la început că poate duce sarcinile cot la cot cu ei. „Până la urmă, toţi suntem militari şi nu se fac diferenţe când suntem în misiuni. Iar colegii au mare încredere în mine. Unii chiar mi-au spus: de ar fi să plecăm la război, pe tine te-aş alege camarad”, spune încrezătoare Gabriela.



Îşi aminteşte şi de misiunile îndeplinite până acum, cinci dintre ele în Poligonul de Trageri de la Capu Midia, o misiune la Serviciul de Luptă Aerian, la Bucşani, şi alte două la Brigada 1 Rachete Sol-Aer, când a fost selectată să participe la parada de 1 Decembrie, pe sub Arcul de Triumf din Bucureşti. „Nu pot spune care a fost ceva aparte, pentru că eu am savurat fiecare misiune ca pe cafeaua de dimineaţă. Fiecare misiune este specială în felul ei şi de la fiecare ai ce învăţa.”

