Pelicanii creţi din România, loviţi de o boală care face ravagii. Carantină în zona Lacului Sinoe VIDEO

În România, cazurile de mortalitate au fost depistate în timpul vizitelor de monitorizare de la jumătatea lunii martie, pe care reprezentanţii Societăţii Ornitologice Române le-au realizat în zona coloniei de pe Lacul Taşaul.

În acelaşi timp, personalul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării a semnalat cazuri similare, de mortalitate în masă a pelicanilor creţi, în coloniile de pe Lacul Sinoe.

Toate cazurile au fost comunicate atât de SOR, cât şi de ARBDD, către Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Constanţa (DSVSA). Din zona Lacului Sinoie au fost prelevate probe şi, totodată, s-au înlăturat cadavrele de pe insulele unde sunt coloniile, instituindu-se măsuri de carantină.

Pe parcursul lunilor aprilie, mai şi iunie, agenţii ecologi au monitorizat epidemia de gripă aviară şi au înregistrat cazurile de mortalitate atât în colonia de pe Lacul Taşaul, cât şi în celelalte colonii de pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, dintre care unele au fost monitorizate exclusiv pe cale aeriană.

De la începutul epidemiei şi până în prezent, numărul total de păsări adulte care au murit în colonii se ridică la 158, cifră care reprezintă aproape a cincea parte a adulţilor cuibăritori din coloniile din ţara noastră. Dintre acestea, 98 au fost confirmate în coloniile localizate pe Lacul Sinoe, iar 24 au fost înregistrate pe Lacul Taşaul. Restul cadavrelor au fost observate din aer în coloniile inaccesibile din Rezervaţia Delta Dunării, mai ales pe Lacul Lejai.

Majoritatea cadavrelor au fost observate în martie şi aprilie, în luna mai înregistrându-se un număr foarte mic de cazuri, doar trei indivizi. Aşadar, aşa cum era de aşteptat, odată cu creşterea temperaturii medii, numărul cazurilor de mortalitate s-a redus.

Pe lângă pierderile cauzate de mortalitate directă, populaţia a fost afectată şi de reducerea considerabilă a numărului de perechi cuibăritoare şi a succesului reproductiv în decursul acestui sezon. Astfel, populaţia cuibăritoare de pelicani creţi din România s-a diminuat cu aproximativ 20%.

„Pelicanul creţ este o specie cu adevărat dependentă de măsurile de conservare, susţinerea creşterii numărului de colonii fiind una dintre cele mai importante. Specia are o populatie redusă numeric şi este vulnerabilă la epidemii de acest gen. Orice eveniment care produce o reducere neaşteptată a numărului de indivizi ai acestei specii poate avea un efect puternic asupra populatiei per ansamblu”, a precizat coordonatorul din partea SOR al activităţilor din cadrul proiectului „Pelican way of LIFE”, biologul Sebastian Bugariu.