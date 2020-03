Pasager venit din Franţa, despre lipsa controalelor de pe Aeroportul Otopeni. „Dacă sunt purtător, oare câţi oameni am îmbolnăvit?”

Sergiu Răzvan Peter s-a întros dinFranţa pe 22 martie. A aterizat pe Aeroportul Otopeni, iar de aici a plecat spre domiciliul său din Satu Mare. Omul este uimit de faptul că în plină pandemie şi situaţie de urgenţă nimeni nu i-a impus nicio restricţie de circulaţie, nu i-a făcut niciun test şi a fost lăsat să circule liber cu autobuzul şi trenul.

Pe 23 martie, în Franţa erau peste 8.000 de pacienţi testaţi pozitiv, iar în ultimele 24 de ore s-au înregistrat peste 800 de decese cauzate de coronavirus.

Sergiu a postat pe contul său de Facebook toată întâmplarea:

„Am zburat ieri (22 martie n.red.) de la Paris la Bucureşti.122 de pasageri la bord. Bun! Nimic rău în asta. La debarcarea în Aeroportul Internaţional Henry Coandă primul lucru ne-au obligat să completăm un formular tip (cică, declaraţie pe propria răspundere) cum că de bună voie o să mergem la domiciliul pe care l-am menţionat fiecare.

Bun! Tot ok. Am solicitat insistent să mi se facă testarea pentru Covid-19. Ca şi răspuns am primit replici de genul :

-Aveţi simptome?

-Credeţi că sunteţi infectat?

-la finalul discuţiei cu Politia de frontiera din aeroport mi s-a spus răspicat să plec pentru că mai sunt şi alţi pasageri de verificat...

Verificat cum!? De droguri, arme sau ce verificaţi, băi, incompetenţilor?

Mi-am văzut de drum în continuare, iar la următoarele controale din aeroport am întrebat mirat: Astea sunt toate procedurile? Mi s-a răspuns sec: trebuie să mă supun la restricţiile care se aplică. Care restricţii măi ....? Ce faceţi cu poporul român, bă?

Am luat un autobuz din aeroport până la Gara de Nord Bucureşti (vreo 20 de călători prezenţi), în gara vreo 150 de persoane cu care m-am intersectat doar eu (exchange, fast-food, casa de bilete, chioşc, etc +călătorii care au fost în trenul spre Satu Mare.

Acuma întrebarea mea este: Dacă eu, personal sunt purtător de Coronavirus!? Câţi oameni am îmbolnăvit oare!? Eram dispus să fiu supus oricărei metode de testare sau restricţie pentru a mă afla în contact cu alte persoane! Acum sunt în autoizolare pentru o perioadă de 14 zile (cel puţin), o să îmi respect acest lucru cu stricteţe. Dar ce se întâmplă nu e bine deloc!”

