Papa Francisc, simpatizat de România Ortodoxă. „Un creştin umil, fără telefon şi internet, cu o mare slăbiciune pentru nevoiaşi“

Vizita Suveranului Pontif este pusă sub deviza „să mergem împreună!”, iar de această dată, Papa va ajunge şi în regiunile istorice ale României pentru a se întâlni şi ruga alături de credincioşi.



Conform unui sondaj de opinie realizat de INSCOP pentru un institut al Academiei Române, 61% dintre persoanele care au răspuns susţin că vizita Papei Francisc e importantă pentru România. De altfel, Suveranul Pontif se bucură de o mare simpatie la noi în ţară.



„În primul rând <<de vină>> pentru această simpatie este Sfântul Părinte. Dacă îl privim de la distanţă, vedem într-însul un creştin umil, coerent cu sine şi cu botezul primit, fidel vocaţiei sale de preot iezuit, un om cu o educaţie solidă şi foarte generos. S-ar putea spune şi aşa: Papa Francisc are cap de iezuit şi inimă de franciscan”, explică preotul academician Wilhelm Dancă, decanul Facultăţii de Teologie Romano-Catolică din Bucureşti.



Prelatul arată că Suveranul Pontif trece cu multă uşurinţă peste diferenţele religioase, sociale sau politice dintre oameni, „este un ziditor de punţi şi dialoguri între zone pe care nimeni nu le mai crede conciliabile. De aceea, cred că se bucură de mare simpatie, şi mai ales în rândurile oamenilor nevoiaşi, faţă de care are o mare slăbiciune.”



Papa se roagă patru ore pe zi



Viaţa Papei Francisc este una simplă, aplecată spre rugăciune şi spre comunicarea cu cei din jur. Totodată, capul Bisericii Catolice este pasionat de poezie şi literatură.



„Are simţul umorului. Îi place literatura şi poezia, are o imaginaţie bogată şi şi-o cultivă citind volume de poezii şi romane. Nu are telefon mobil sau tabletă, nu foloseşte internetul, nu se uită la televizor. Şi, în fine, se scoală la 4 dimineaţa şi se roagă 4 ore în fiecare zi. Programul lui de rugăciune cuprinde celebrarea sfintei liturghii şi a liturgiei orelor; rugăciunea rozariului; lecturi spirituale; meditaţia şi alte rugăciuni personale”, explică pentru „Adevărul” părintele Wilhelm Dancă (foto dreapta).



De altfel, şi în cadrul celor trei zile pe care le va petrece în România, Papa are programate multe întâlniri. În prima zi a călătoriei apostolice, pontiful celebrează Liturghia în Catedrala Romano-Catolică Sfântul Iosif din Capitală. În zilele următoare, Papa merge la sanctuarul Maicii Domnului de la Şumuleu Ciuc, la întâlnirea cu tinerii şi familiile de la Iaşi, pentru a încheia cu Liturghia în ritul bizantin român de la Blaj, unde vor fi beatificaţi şapte episcopi greco-catolici, martiri în timpul comunismului. Tot la Blaj va avea loc şi o întâlnire cu comunitatea romă.



Ce reprezintă vizita Papei în România



Diplomatul Teodor Baconschi (foto dreapta), fost ministru de externe şi ambasador al României la Vatican, consideră că „vizita Papei Francisc infirmă punctual temerea unui nou război rece între Est şi Vest. Are o importanţă spirituală şi simbolică de prim ordin, mai ales acum, când Uniunea Europeană pare adâncită într-o criză de identitate. Criza migraţiei necontrolate, Brexit, creşterea electorală a partidelor populiste şi eurosceptice sunt simptome care nu pot fi subestimate, dar care îşi pot găsi soluţia nu doar în mai puţină birocraţie comunitară şi mai mult respect pentru naţiunile UE, ci şi printr-o reasumare a rădăcinilor comune, inspirate de valorile creştine.”



Părintele Wilhelm Dancă explică pentru „Adevărul” că venirea Suveranului Pontif „este un puternic îndemn la unitate între cetăţenii acestei ţări, indiferent de religie, confesiune, limbă, rit, etnie sau rasă.”



Papa Francisc va celebra în România trei Liturghii, la Bucureşti, Şumuleu Ciuc şi Blaj. Dacă în urmă cu 20 de ani, vizita Papei Ioan Paul al II-lea s-a rezumat strict la Bucureşti, vizita de acum a Papei Francisc poate fi considerată o întregire faţă de catolicii din restul României, crede părintele Dancă.



În 1999, Papa a rămas două zile la Bucureşti, pentru că, explică Teodor Baconschi, încă existau tensiuni interconfesionale active la noi în ţară. „Acum Papa Francisc va străbate toate provinciile istorice ale României, ca dovadă că între timp am evoluat şi ne-am depăşit crispările. Suntem în UE şi NATO, nu la porţile acestor organizaţii esenţiale, aşa cum eram în 1999. E şi dovada că există libertate religioasă pentru toate cultele”, spune diplomatul.

Papa Francisc, singur în Catedrala Aleksandr Nevski FOTO: EPA-EFE/Yara Nardi



„România nu este Bulgaria”



Papa Francisc a fost recent într-o vizită în Bulgaria, o altă ţară europeană majoritar ortodoxă, iar discuţiile şi tensiunile nu au lipsit. Imaginea Papei (foto sus) care se ruga singur în Catedrala Aleksandr Nevski din Sofia a făcut înconjurul lumii.



„România nu este Bulgaria din multe puncte de vedere. Tensiunea dintre majoritatea ortodoxă şi alte minorităţi religioase este diferită. La noi văd o tensiune marcată mai curând de grija pentru incluziune, integrare, nu pentru excludere sau respingere. În România, există bucăţi de drum ale destinului nostru comun ca ţară, spiritualitate, cultură, limbă, pe care creştinii ortodocşi majoritari l-au străbătut împreună cu creştinii minoritari, fie ei catolici, fie protestanţi”, spune părintele Dancă.



În schimb, pe Teodor Baconschi, ambianţa vizitei papale din Bulgaria l-a „întristat”. „Probabil că această ostilitate abia voalată ţine de orientarea pro-rusă a episcopatului bulgar. Să nu uităm că niciun Papă n-a reuşit să viziteze Federaţia Rusă în cele trei decenii scurse de la prăbuşirea URSS. Personal, sunt contrariat de inerţia acestei atitudini izolaţioniste.”

